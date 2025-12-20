La nouvelle sortie inattendue du PSG sur Kylian Mbappé, en pleine tension judiciaire

Depuis plusieurs mois, le PSG et Kylian Mbappé s’opposent frontalement sur le terrain judiciaire. En toile de fond, un litige lourd, sensible, et suivi de près par tout le football européen. L’ancien attaquant parisien, désormais sous les couleurs du Real Madrid, réclamait des sommes importantes liées à des salaires et primes qu’il considérait comme impayés après son départ à l’été 2024.

Le verdict est tombé et il marque une rupture nette. Le conseil des Prud’hommes a donné raison à Kylian Mbappé, condamnant le club francilien à lui verser environ 61 millions d’euros. Une somme conséquente, intégrant différents éléments contractuels, qui fait basculer définitivement le rapport de force dans ce dossier.

Pour le PSG, ce jugement résonne comme un échec juridique, mais aussi comme un revers d’image. Le club, longtemps sûr de sa position, se retrouve publiquement désavoué dans une affaire devenue emblématique.