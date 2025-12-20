Kylian Mbappekooora
Patrick Tchanhoun

La nouvelle sortie inattendue du PSG sur Kylian Mbappé, en pleine tension judiciaire

Entre bataille judiciaire et message symbolique, le PSG a surpris tout le monde au moment où personne ne l’attendait.

La relation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé continue de naviguer en eaux troubles. Alors que le conflit juridique atteint un point critique, un geste du club parisien a ravivé les débats et relancé les interprétations.

Coupe de France
Fontenay le Comte crest
Fontenay le Comte
FON
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
FC Séville crest
FC Séville
SEV
0