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La nouvelle recrue de Manchester United est prête à montrer son talent : le milieu de terrain de 18 ans effectue enfin son transfert tant attendu à Old Trafford
Une arrivée très attendue à Carrington
L'attente touche enfin à sa fin pour Orozco et Manchester United. Après plusieurs mois de patience, le jeune milieu de terrain colombien est prêt à faire ses débuts dans le football anglais. Les Red Devils avaient conclu un accord avec son ancien club, Fortaleza CEIF, il y a neuf mois, mais la réglementation internationale sur les transferts de mineurs l’obligeait à rester dans son pays jusqu’à sa majorité.
Les obstacles juridiques étant désormais levés, le jeune Colombien s’apprête à intégrer le centre d’entraînement de Carrington. Selon le Manchester Evening News, le transfert est officiel. Reste à définir le meilleur parcours pour son développement : débuter au sein du centre de formation ou, compte tenu de son niveau technique, s’entraîner immédiatement avec l’équipe première sous l’œil averti de Michael Carrick et de son staff.
Orozco s'exprime sur ses ambitions au sein de Manchester United
Interrogé par ESPN Colombie au sujet de ce transfert, Orozco s’est montré très confiant quant à sa capacité à faire face aux rigueurs du football européen. « Je sais que mes points forts sont mon physique et ma technique », a-t-il déclaré. « Je possède ces qualités, et grâce au don que Dieu m’a donné, je ne pense pas que ce sera trop difficile. Mais tout est une question d’adaptation. Je suis très jeune, et c’est ce que je vais devoir faire. »
Le jeune joueur aborde déjà les aspects pratiques pour s’imposer dans un club de l’envergure de Manchester United, insistant sur l’importance de la communication. « Je compte apprendre beaucoup d’anglais. Quand j’étais là-bas, j’ai réalisé à quel point c’était important », a-t-il ajouté. « Je veux arriver et apprendre le plus vite possible. C’est ce qu’il faut pour que je puisse montrer mon niveau et tout ce dont je suis capable. Je veux m’adapter au plus vite à tout ce qui m’attend. »
La stratégie d'Ineos mise en œuvre sur le terrain
La signature d’Orozco illustre parfaitement la politique de transferts menée par Ineos depuis qu’il a pris les commandes des opérations footballistiques à Old Trafford. Plutôt que de se contenter de courtiser des superstars confirmées, le club s’attache activement à recruter de jeunes talents d’élite issus de marchés émergents, avant que leur valeur ne s’envole. Cette stratégie fait écho aux récentes acquisitions du talent malien Sekou Koné et du jeune Paraguayen Diego León.
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Sur les traces de Falcao à Old Trafford
L'arrivée d'Orozco rappelle Radamel Falcao, seul autre Colombien à avoir porté le maillot de Manchester United. Prêté lors de la saison 2014-2015, l'attaquant avait été handicapé par une blessure antérieure à son arrivée en Angleterre, ce qui avait poussé United à ne pas lever l'option d'achat à l'issue de l'exercice.
À seulement 18 ans, Orozco va tenter de s’imposer au sein de l’un des clubs les plus prestigieux du football mondial et de prouver qu’il peut devenir le prochain Colombien à laisser son empreinte à Old Trafford.
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