La nouvelle recrue de Manchester United est prête à montrer son talent : le milieu de terrain de 18 ans effectue enfin son transfert tant attendu à Old Trafford

L'attente touche enfin à sa fin pour Orozco et Manchester United. Après plusieurs mois de patience, le jeune milieu de terrain colombien est prêt à faire ses débuts dans le football anglais. Les Red Devils avaient conclu un accord avec son ancien club, Fortaleza CEIF, il y a neuf mois, mais la réglementation internationale sur les transferts de mineurs l’obligeait à rester dans son pays jusqu’à sa majorité.

Les obstacles juridiques étant désormais levés, le jeune Colombien s’apprête à intégrer le centre d’entraînement de Carrington. Selon le Manchester Evening News, le transfert est officiel. Reste à définir le meilleur parcours pour son développement : débuter au sein du centre de formation ou, compte tenu de son niveau technique, s’entraîner immédiatement avec l’équipe première sous l’œil averti de Michael Carrick et de son staff.



