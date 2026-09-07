L’adaptation à la vie dans un nouveau club peut souvent être une perspective intimidante, mais Konsa semble avoir pris ses marques dans l’environnement d’Arsenal avec une facilité remarquable. Pour sa première titularisation à domicile, l’ancien d’Aston Villa a eu l’allure d’un vétéran aguerri au sein de l’unité défensive de Mikel Arteta. Malgré la pression d’un derby londonien, Konsa s’est illustré aux côtés de Gabriel, apportant la présence physique et la discipline tactique nécessaires pour neutraliser une dangereuse attaque de Chelsea, qui avait pris les devants très tôt grâce à Morgan Rogers.

Revenant sur l’ambiance et l’importance de la victoire, Konsa n’a pas tardé à saluer le rôle des supporters d’Arsenal dans cette remontée. « J’ai vraiment apprécié l’événement. Mon premier derby londonien et j’ai trouvé les supporters fantastiques, superbes, a déclaré le défenseur. Ils sont restés derrière nous pendant tout le match ; sans eux, ces matches sont impossibles. Encaisser si tôt, ce n’est pas idéal, et je sais que nous sommes très fiers ici de garder notre cage inviolée, mais j’ai trouvé la réaction sans égale, c’était fantastique. Cela montre simplement le caractère et la mentalité de cette équipe. »