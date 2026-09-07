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La nouvelle recrue d’Arsenal Ezri Konsa réagit à ses débuts « superbes » dans le derby londonien après avoir brillé lors de la victoire renversante contre Chelsea
Remporter la bataille de l’Emirates
L’adaptation à la vie dans un nouveau club peut souvent être une perspective intimidante, mais Konsa semble avoir pris ses marques dans l’environnement d’Arsenal avec une facilité remarquable. Pour sa première titularisation à domicile, l’ancien d’Aston Villa a eu l’allure d’un vétéran aguerri au sein de l’unité défensive de Mikel Arteta. Malgré la pression d’un derby londonien, Konsa s’est illustré aux côtés de Gabriel, apportant la présence physique et la discipline tactique nécessaires pour neutraliser une dangereuse attaque de Chelsea, qui avait pris les devants très tôt grâce à Morgan Rogers.
Revenant sur l’ambiance et l’importance de la victoire, Konsa n’a pas tardé à saluer le rôle des supporters d’Arsenal dans cette remontée. « J’ai vraiment apprécié l’événement. Mon premier derby londonien et j’ai trouvé les supporters fantastiques, superbes, a déclaré le défenseur. Ils sont restés derrière nous pendant tout le match ; sans eux, ces matches sont impossibles. Encaisser si tôt, ce n’est pas idéal, et je sais que nous sommes très fiers ici de garder notre cage inviolée, mais j’ai trouvé la réaction sans égale, c’était fantastique. Cela montre simplement le caractère et la mentalité de cette équipe. »
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Dominer les duels individuels
Statistiquement, la performance de Konsa n’a rien eu d’autre que de l’élite. Il a disputé 12 duels tout au long du match, plus que n’importe quel autre joueur d’Arsenal sur le terrain, et en a remporté huit. Un moment en particulier a fait se lever le public de l’Emirates : un tacle glissé tonitruant sur Morgan Rogers, qui a stoppé net une contre-attaque de Chelsea.
Pour Konsa, ces duels individuels sont l’essence même de son rôle sur le terrain. « J’adore les duels. En tant que défenseur, je pense que ce sont des choses qu’il faut apprécier. Personnellement, j’aime les défis. J’aime être dans les duels. J’en ai eu quelques-uns aujourd’hui et je suis content d’en être sorti vainqueur », a expliqué Konsa.
« [Rogers] est un bon ami à moi, mais sur le terrain, c’est une autre histoire. J’ai vu l’opportunité d’intervenir et de faire le tacle, et ça a marché. »
Prendre le relais en l’absence de Mosquera
La présence de Konsa dans le onze de départ est devenue une nécessité après que Cristhian Mosquera, qui avait été un élément incontournable lors de la première partie de la campagne, a contracté une blessure musculaire lors de la précédente victoire contre Aston Villa. Si la perte d’un titulaire régulier n’est jamais idéale, la manière fluide avec laquelle Konsa s’est intégré à l’équipe en dit long sur la profondeur de l’effectif à l’Emirates. Le joueur de 28 ans n’est au club que depuis quelques semaines, mais il a déjà assimilé les nuances tactiques nécessaires pour évoluer dans le système de pressing haut d’Arteta.
Arteta a été extrêmement impressionné par la manière dont la nouvelle recrue a géré cette montée en responsabilité. L’entraîneur a souligné que, malgré un temps d’entraînement limité avec l’ensemble du groupe, le défenseur est parvenu à afficher un niveau largement supérieur aux attentes pour un nouveau venu. « Ce qu’Ezri a fait, il a joué 11 minutes ; il a eu cinq ou six séances d’entraînement et la manière dont il a joué en un contre un face à un adversaire comme Joao Pedro, j’ai trouvé ça phénoménal », a déclaré Arteta.
- AFP
S’adapter à la méthode Arteta
Pour de nombreux joueurs, l’adaptation à une nouvelle philosophie tactique demande des mois de travail à l’entraînement. Cependant, Konsa estime que le style de jeu d’Arsenal correspond naturellement à ses qualités. L’accent mis sur la conservation du ballon, une ligne défensive haute et une défense agressive en un contre un correspond parfaitement à ce qu’il aime faire sur un terrain de football.
« Je me suis senti chez moi dès le premier jour », a déclaré Konsa. « Les gars ont été au top, le staff a été au top. Comme je l’ai déjà dit dans de précédentes interviews, ce style me convient vraiment, j’adore la manière de jouer du coach. La qualité que nous avons, ainsi que la qualité des joueurs qui m’entourent, rendent les choses plus faciles », a conclu Konsa.
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