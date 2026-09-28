Atlanta City FC
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La nouvelle franchise d’expansion de la NWSL dévoile son nom, « Atlanta City FC », et l’équipe doit débuter en 2028
- Andreas Beil
Le club de NWSL d’Atlanta nommé « Atlanta City FC »
Atlanta s’est vu attribuer la 17e franchise d’expansion de la NWSL en 2025, et lundi, les détenteurs de dépôts des membres fondateurs d’Atlanta, les collaborateurs d’AMBSE et des responsables locaux ont dévoilé le processus ainsi que le résultat final du nom, de l’écusson et des couleurs du club.
« Inspiré par l’âme d’Atlanta, ce club a été créé pour représenter une ville définie par la résilience, la culture, l’innovation et l’ambition. Plus qu’un club de football professionnel, Atlanta City FC servira de force unificatrice pour les communautés de toute la région, tout en favorisant la croissance continue du sport féminin dans l’une des villes les plus dynamiques du pays », a déclaré Atlanta City FC dans l’annonce officielle.
Le nom et l’écusson ont tous été conçus comme un hommage à Atlanta, décrite comme une ville de « créateurs, bâtisseurs et visionnaires », à l’histoire riche et aux couleurs audacieuses.
« Lorsque nous avons obtenu une franchise en NWSL, notre objectif était de bâtir un club de classe mondiale avec une marque qui reflète la force, la diversité et l’esprit de notre ville », a déclaré Arthur M. Blank, Owner and Chairman, Blank Family of Businesses. « Après un long processus, nous sommes fiers de présenter Atlanta City FC. Merci à notre équipe dirigeante pour son travail minutieux afin de donner vie à cette marque, tout en intégrant les contributions des passionnés de football de cette ville. Nos supporters sont au cœur de tout ce que nous faisons, et leur énergie ainsi que leur conviction façonneront l’âme de ce club. Nous avons hâte de voir Atlanta City FC entrer sur le terrain d’ici quelques années.
- Getty Images
« Atlanta City FC reflète l’énergie, la diversité et l’ambition »
« Atlanta est une ville qui a toujours tracé sa propre voie », a déclaré Deandra Duggans, directrice commerciale d’Atlanta City FC. « Atlanta City FC reflète l’énergie, la diversité et l’ambition qui définissent cette communauté, et nous sommes fiers de construire un club qui appartient à Atlanta et représente son avenir sur la scène nationale. »
Le club affirme que son identité a été façonnée par la communauté qu’il espère représenter. AMB Sports and Entertainment a recueilli les retours des supporters de football d’Atlanta, des détenteurs de dépôts des membres fondateurs de NWSL Atlanta, des collaborateurs d’AMBSE et des responsables locaux tout au long du processus de choix du nom, de l’écusson et des couleurs.
« Un blason qui rend hommage au passé d’Atlanta »
L’écusson d’Atlanta City FC s’est inspiré de la ville elle-même, et le design a intégré avec soin quatre symboles principaux : le phénix, la fleur de cornouiller, des racines et un « A » caché.
Le phénix symbolise la résilience ; la fleur de cornouiller, qui possède quatre pétales, incarne l’unité et le lien ; les racines renvoient aux fondations et à l’histoire d’Atlanta, et le « A » caché est un clin d’œil au cœur de la ville.
Que se passe-t-il ensuite ?
Pour célébrer la révélation du nom, de l’écusson et des couleurs, Atlanta City FC organisera un événement pour les supporters le dimanche 4 octobre, avec l’occasion d’en apprendre davantage sur l’identité du club et d’acheter les premiers produits dérivés.
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