« Nous sommes très heureux d'accueillir Adeyemi. Nous le suivions depuis un certain temps déjà. C'est un joueur dangereux et rapide, et Deco a parfaitement mené à bien ce transfert. La nouvelle est tombée exactement au bon moment », a déclaré Laporta aux médias espagnols en marge de la Coupe du monde à Dallas.
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« La nouvelle est tombée pile au bon moment » : le départ de Karim Adeyemi du BVB est confirmé
Le BVB avait déjà « autorisé » son ailier à « négocier avec d’autres clubs » ; le transfert d’Adeyemi vers le Barça de l’ancien sélectionneur Hansi Flick se précise depuis plusieurs jours. Selon la presse, Dortmund et Barcelone auraient trouvé un accord sur une indemnité de base de 22 millions d’euros. Dortmund pourrait toucher neuf millions d’euros de bonus, auxquels s’ajouterait une clause de réexpédition de 35 %. Sous contrat avec le BVB jusqu’en 2027, l’attaquant s’apprête à signer un bail de cinq ans en Catalogne.
Adeyemi connaît bien celui qui devrait devenir son nouvel entraîneur : c’est Flick qui l’avait convoqué pour la première fois en équipe d’Allemagne en septembre 2021. L’attaquant compte pour l’instant onze sélections, mais il n’a pas été retenu pour la Coupe du monde cet été.
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