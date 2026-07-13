Le BVB avait déjà « autorisé » son ailier à « négocier avec d’autres clubs » ; le transfert d’Adeyemi vers le Barça de l’ancien sélectionneur Hansi Flick se précise depuis plusieurs jours. Selon la presse, Dortmund et Barcelone auraient trouvé un accord sur une indemnité de base de 22 millions d’euros. Dortmund pourrait toucher neuf millions d’euros de bonus, auxquels s’ajouterait une clause de réexpédition de 35 %. Sous contrat avec le BVB jusqu’en 2027, l’attaquant s’apprête à signer un bail de cinq ans en Catalogne.

Adeyemi connaît bien celui qui devrait devenir son nouvel entraîneur : c’est Flick qui l’avait convoqué pour la première fois en équipe d’Allemagne en septembre 2021. L’attaquant compte pour l’instant onze sélections, mais il n’a pas été retenu pour la Coupe du monde cet été.