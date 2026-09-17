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La nouvelle ère audacieuse de Jurgen Klopp ! L’ex-entraîneur de Liverpool nomme DEUX groupes de l’Allemagne et lance une foule de débutants pour la Ligue des nations
La gestion radicale de l’effectif par Klopp
Klopp tient clairement à évaluer la profondeur du talent dont il dispose alors que l’Allemagne se prépare à un calendrier exigeant en Ligue des nations de l’UEFA. En sélectionnant 44 joueurs au total, le technicien de 59 ans s’assure d’observer de près à la fois des stars confirmées et des espoirs émergents, tout en gérant les exigences physiques d’un calendrier surchargé. Chaque groupe sera chargé de deux matches, une stratégie conçue pour offrir à Klopp une vue d’ensemble complète de la profondeur du talent à sa disposition au moment où il entame son mandat à la tête de l’Allemagne.
La logistique de cette sélection est singulière, puisqu’un seul joueur est parvenu à faire le lien entre les deux listes distinctes. Le gardien d’Augsbourg Finn Dahmen est le seul joueur à figurer à la fois dans le groupe de 24 joueurs retenu pour les deux premières rencontres et dans celui de 20 joueurs désigné pour les deux derniers matches.
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Nouveaux visages et convocations surprises
Fidèle à sa réputation de formateur, Klopp a ouvert la porte à plusieurs joueurs encore jamais sélectionnés afin de se faire remarquer sur la scène internationale. Les gros titres sont dominés par la présence de Yannick Keidel, de SV Elversberg, dont les performances dans les divisions inférieures ont clairement attiré l’attention de la nouvelle équipe dirigeante. Le rejoignent dans la catégorie des potentiels débutants Hennes Behrens, d’Augsbourg, Max Rosenfelder, de Fribourg, et le talent prometteur de Hoffenheim, Bambase Conte.
Le groupe retenu pour les deux premiers matches contre les Pays-Bas et la Grèce mêle des stars confirmées à ces jeunes espoirs. Le défenseur de l’Inter Yann Aurel Bisseck et Nathaniel Brown, du Bayern Munich, figurent dans un secteur défensif où l’on retrouve aussi des cadres comme Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck. Au milieu de terrain, Klopp a associé l’expérience de Joshua Kimmich et Jamal Musiala à l’énergie de Kevin Schade, de Brentford, et d’Anton Stach, de Leeds United.
La deuxième vague et la flexibilité tactique
Pour la deuxième série de rencontres, qui comprend un match à domicile contre la Serbie et un déplacement retour en Grèce, Klopp a fait tourner presque tout l’effectif. Ce groupe de 20 joueurs comprend certains des plus grands noms du football européen, dont Karim Adeyemi du FC Barcelone et Florian Wirtz de Liverpool. La flexibilité tactique de ce groupe est évidente, avec Brajan Gruda du RB Leipzig et Ridle Baku qui apportent de la largeur, tandis que l’attaquant de la Juventus Nick Woltemade et Jonathan Burkardt de Francfort mènent la ligne.
Défensivement, ce deuxième groupe s’appuie sur la complémentarité du duo de Stuttgart, Maximilian Mittelstadt et Finn Jeltsch, aux côtés de Malick Thiaw de Newcastle. Le milieu de terrain reste redoutable avec Aleksandar Pavlovic et le polyvalent Vitaly Janelt de Brentford.
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Le calendrier et la suite
L’ère Klopp débutera officiellement avec l’une des rivalités les plus emblématiques du football international. L’Allemagne se déplacera pour affronter les Pays-Bas le 24 septembre, un match qui fera office de baptême du feu pour bon nombre des nouveaux appelés. Après le déplacement à Amsterdam, le premier groupe rentrera au pays pour affronter la Grèce le 27 septembre. La transition vers le deuxième groupe aura ensuite lieu avant la rencontre du 1er octobre contre la Serbie, avant que le dernier match de ce premier bloc ne voie l’Allemagne se rendre à nouveau en Grèce le 3 octobre.
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