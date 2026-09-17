Klopp tient clairement à évaluer la profondeur du talent dont il dispose alors que l’Allemagne se prépare à un calendrier exigeant en Ligue des nations de l’UEFA. En sélectionnant 44 joueurs au total, le technicien de 59 ans s’assure d’observer de près à la fois des stars confirmées et des espoirs émergents, tout en gérant les exigences physiques d’un calendrier surchargé. Chaque groupe sera chargé de deux matches, une stratégie conçue pour offrir à Klopp une vue d’ensemble complète de la profondeur du talent à sa disposition au moment où il entame son mandat à la tête de l’Allemagne.

La logistique de cette sélection est singulière, puisqu’un seul joueur est parvenu à faire le lien entre les deux listes distinctes. Le gardien d’Augsbourg Finn Dahmen est le seul joueur à figurer à la fois dans le groupe de 24 joueurs retenu pour les deux premières rencontres et dans celui de 20 joueurs désigné pour les deux derniers matches.