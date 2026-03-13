La nouvelle collection « Home » d'Umbro est une nouvelle preuve que la marque est la reine de la nostalgie du football anglais

Alors que le compte à rebours a commencé pour la Coupe du monde qui se déroulera dans trois pays éloignés les uns des autres, et que leurs concurrents lancent des campagnes publicitaires sophistiquées et coûteuses destinées à tirer profit de l'événement majeur de l'été, la marque Umbro, basée à Manchester, s'est tournée vers l'intérieur, en lançant une collection qui nous rassure par sa proximité alors que le tournoi pourrait difficilement se dérouler plus loin.

La marque n'a pas fait les choses à moitié, puisant dans ses archives pour reproduire certains classiques incontournables de son apogée à la fin des années 90 et au début des années 2000, dans une collection expansive qui évoque cette anglaisité indéniable dont la marque est devenue synonyme à mesure que son identité a évolué et qu'elle s'est adaptée pour survivre.

La nouvelle collection « Home » ne fait que confirmer ce que nous savions déjà : Umbro est le roi de la nostalgie du football anglais.