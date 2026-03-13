Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Umbro Home collection GFXUmbro/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

La nouvelle collection « Home » d'Umbro est une nouvelle preuve que la marque est la reine de la nostalgie du football anglais

Umbro est la preuve vivante qu'il est possible de se tailler une place de choix. La célèbre marque britannique a peut-être perdu du terrain face à des géants du sport tels que Nike et Adidas à l'ère moderne, en raison de moyens financiers limités et d'un marché hostile, mais elle reste invaincue en tant que fournisseur de pure nostalgie du football anglais. Sa nouvelle collection « Home » pour le printemps/été 2026 en est une nouvelle illustration.

Alors que le compte à rebours a commencé pour la Coupe du monde qui se déroulera dans trois pays éloignés les uns des autres, et que leurs concurrents lancent des campagnes publicitaires sophistiquées et coûteuses destinées à tirer profit de l'événement majeur de l'été, la marque Umbro, basée à Manchester, s'est tournée vers l'intérieur, en lançant une collection qui nous rassure par sa proximité alors que le tournoi pourrait difficilement se dérouler plus loin.

La marque n'a pas fait les choses à moitié, puisant dans ses archives pour reproduire certains classiques incontournables de son apogée à la fin des années 90 et au début des années 2000, dans une collection expansive qui évoque cette anglaisité indéniable dont la marque est devenue synonyme à mesure que son identité a évolué et qu'elle s'est adaptée pour survivre.

La nouvelle collection « Home » ne fait que confirmer ce que nous savions déjà : Umbro est le roi de la nostalgie du football anglais.

Achetez la collection Home chez UmbroShop dès maintenant.

  • Umbro Home collectionUmbro/GOAL

    Retour aux fondamentaux

    Vous ne trouverez aucun gratte-ciel imposant ni aucune ostentation clinquante dans cette campagne, Umbro revenant avec tact à l'essentiel avec une collection qui séduit par sa simplicité. Selon leurs propres termes, « ce n'est pas du football conçu pour la télévision ou la grandeur ».

    Au contraire, le concept s'articule autour d'un club de football amateur fictif dans une ville typiquement anglaise, s'appuyant sur la familiarité d'un terrain de jeu délabré au bord d'une route principale, le décor fatigué d'un vieux club-house et les pintes bon marché et les conversations animées que l'on y trouve invariablement après un match disputé le samedi après-midi.

    « Ce n'est le club de personne, et en même temps, c'est le club de tout le monde », explique Umbro.

    • Publicité
  • Umbro Home collectionUmbro

    Hommage aux communautés footballistiques

    Tournée au club Ashton FC, dans le Grand Manchester, la campagne met en scène des décors familiers et réconfortants, mettant l'accent sur « les espaces autour du jeu et les moments qui se déroulent en marge de l'action, là où vivent la véritable culture du football et la communauté », en hommage à ceux qui perpétuent cet esprit. La collection est même présentée par des personnes liées au club ainsi que par des personnages recrutés dans la rue.

    Dans un climat politique profondément incertain et imprévisible, où le drapeau de Saint-Georges a été récupéré par l'extrême droite, cette campagne semble être la manière dont Umbro revendique son identité anglaise, d'une manière unique mais indéniable.

  • Umbro Home collectionUmbro

    Dégage une atmosphère nostalgique

    Pour donner vie à leur concept, Umbro a puisé dans son catalogue historique afin de reproduire une série de classiques absolus, faisant le lien entre le football, la mode et le style de vie. Des baskets aux sacs fourre-tout, en passant par les shorts, les survêtements, les chemises rétro et les sweats à capuche, vous pourriez vous habiller de la tête aux pieds deux ou trois fois si vous le souhaitiez.

    Les pièces phares ? Vous n'avez que l'embarras du choix : la veste Harrington est une pure merveille, inspirée des survêtements portés par l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde 2006, avec l'emblématique croix de Saint-Georges abstraite sur l'épaule. Conçue comme un hommage aux grands managers, nous pensons que feu Sven-Goran Eriksson, qui a mené les Three Lions au tournoi en Allemagne il y a 20 ans, l'aurait adorée.

    Une réédition du maillot domicile de l'Angleterre de l'époque est également incluse, ainsi que la version de 1998, offrant d'excellentes options pour les jardins des pubs avant l'édition 2026 cet été. Vous pouvez également vous procurer un maillot de football à manches longues d'inspiration rétro, disponible en trois coloris différents, avec l'emblématique bande double diamant Umbro sur les manches.

    Achetez la collection Home sur UmbroShop dès maintenant.

  • Umbro Home collectionUmbro/GOAL

    Relier la rue et le terrain

    Il s'agit autant d'une collection streetwear que d'une collection football, avec de nombreux autres articles qui trouveraient tout aussi bien leur place dans les tribunes que sur le terrain. Parmi eux, on trouve les pantalons de survêtement baggy rétro, qui rappellent les parties de foot improvisées dans le parc avec des pulls en guise de poteaux de but. Assurez-vous simplement d'être rentré à l'heure pour le dîner.

    Vous trouverez également la chemise Boxy Shirt, qui combine des manches raglan et des empiècements sportifs avec une patte de boutonnage et un col classiques. Vous pouvez l'associer au pantalon Washed Drill Pants, qui présente une couture centrale sur le devant et un logo Umbro double diamant surdimensionné.

    Vous trouverez également des baskets de style astro adaptées à la rue, de nombreux t-shirts, des jeans et des pantalons cargo. Une palette de beiges, de tons doux et discrets de gris et de bleu et un tartan de bruns se marient à la sélection de tissus sportifs.

  • Umbro Home collectionUmbro

    La renaissance se poursuit

    Il s'agit simplement de la dernière étape en date dans la renaissance réussie d'Umbro, qui mise sur son identité en tant que l'une des rares marques anglaises authentiquement héritières de la tradition du football. Lorsque Nike a vendu l'entreprise en 2012, après seulement quatre ans et demi de propriété, son avenir était pour le moins incertain, car elle avait perdu plusieurs contrats d'équipementiers clés, notamment ceux de l'équipe nationale anglaise et de Manchester City.

    Mais depuis, Umbro s'est consolidée et a réussi à se réinventer, en s'appuyant sur sa riche histoire, ses racines mancuniennes et le marché du streetwear à une époque où les croisements avec le football étaient en plein essor. Cette stratégie a porté ses fruits, Umbro étant désormais considérée comme une référence dans le domaine très populaire des vêtements de football d'inspiration rétro.

  • Umbro Home collectionUmbro

    « Une histoire naturelle à raconter pour Umbro »

    Umbro a peut-être perdu du terrain en tant que concurrent sérieux des géants Nike et Adidas dans la bataille pour dominer le marché des vêtements de sport performants modernes, mais la marque a trouvé sa voie en tant que fournisseur d'équipements empreints de nostalgie et s'est imposée dans ce domaine.

    « L'intersection entre la culture du football et la mode est un domaine que Umbro connaît bien, mais qu'il a également contribué à forger », a déclaré Helene Hope, responsable du marketing mondial de la marque Umbro, lors du lancement. « Avec une histoire de marque profondément enracinée dans ce domaine, il semble naturel pour Umbro de raconter cette histoire. »

    La marque anglaise a prouvé une fois de plus qu'elle est la reine de la nostalgie de la culture footballistique dans le pays. La collection « Home » est désormais disponible à la vente sur Umbro.co.uk et chez certains détaillants.

    Achetez la collection Home sur UmbroShop dès maintenant.

Matchs Amicaux
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Uruguay crest
Uruguay
URU
0