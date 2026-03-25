Il y a une équipe nationale qui tente de se qualifier pour la Coupe du monde qui se déroulera l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qui est en train d'écrire l'histoire. Il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, qui a dû parcourir plus de 11 000 kilomètres pour tenter de décrocher sa place dans le tournoi. À Guadalajara, au Mexique, à 4 heures du matin (heure italienne) dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars, elle affrontera la Jamaïque lors de l'avant-dernière manche des barrages de qualification de la zone Inter-Confédération ; match unique sur terrain neutre, si elle passe ce tour, elle affrontera le Congo lors de la dernière étape avant de décrocher son billet pour la Coupe du monde.
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La Nouvelle-Calédonie peut se qualifier pour la Coupe du monde : des joueurs amateurs, pas de maillots officiels et 11 000 kilomètres pour entrer dans l'histoire
ÉQUIPE NATIONALE SEMI-AMATEUR
La Nouvelle-Calédonie est l'équipe la moins bien classée au classement FIFA parmi celles qui peuvent se qualifier pour la Coupe du monde : 150e place, et pourtant elle est à deux doigts d'entrer dans l'histoire. En plus d'affronter un déplacement interminable, les joueurs de l'équipe nationale doivent également composer avec l'absence de maillots officiels, qui n'arriveront que quelques jours avant le match. L'équipe nationale est composée en grande partie de joueurs amateurs qui ont dû demander des congés à leur employeur pour participer à ce déplacement ; la Nouvelle-Calédonie s'est qualifiée pour cette phase en terminant première de son groupe face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon et aux Îles Fidji, puis en battant Tahiti lors du premier match à élimination directe.