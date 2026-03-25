La Nouvelle-Calédonie peut se qualifier pour la Coupe du monde : des joueurs amateurs, pas de maillots officiels et 11 000 kilomètres pour entrer dans l'histoire

Il y a une équipe nationale qui tente de se qualifier pour la Coupe du monde qui se déroulera l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qui est en train d'écrire l'histoire. Il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, qui a dû parcourir plus de 11 000 kilomètres pour tenter de décrocher sa place dans le tournoi. À Guadalajara, au Mexique, à 4 heures du matin (heure italienne) dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars, elle affrontera la Jamaïque lors de l'avant-dernière manche des barrages de qualification de la zone Inter-Confédération ; match unique sur terrain neutre, si elle passe ce tour, elle affrontera le Congo lors de la dernière étape avant de décrocher son billet pour la Coupe du monde.



