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La NFL porte-t-elle une partie de la responsabilité des problèmes de blessures des Spurs ? Le terrain rétractable est au cœur d’une vaste étude sur la condition physique, alors que ce stade d’un milliard de livres sterling accueille des matchs de football américain
Le pas rétractable sous la loupe
Le Tottenham Hotspur Stadium est mondialement connu pour sa technologie à double surface, qui permet de faire coulisser le terrain de football en gazon naturel pour dévoiler un gazon synthétique utilisé pour les matchs de la NFL et les concerts. Selon Sky Sports, le nouveau directeur de la performance du club, Dan Lewindon, cherche actuellement à déterminer si cette prouesse d’ingénierie pourrait favoriser la recrudescence de blessures graves aux jambes et aux ligaments. Des tests indépendants ont déjà évalué le rebond et la tension de surface, mais leurs résultats, peu concluants, ont conduit à une analyse plus approfondie afin de comparer cette surface à celle d’autres terrains de Premier League.
Ces craintes ont été exacerbées par une série de blessures très médiatisées survenues à domicile : Dejan Kulusevski, Radu Dragusin et Wilson Odobert y ont tous subi des revers importants, tandis que James Maddison a d’abord subi une déchirure partielle du ligament croisé antérieur lors d’un match contre Bodo/Glimt, avant de le rompre complètement par la suite. Cette enquête intervient alors que le Real Madrid fait l’objet d’une attention similaire : le club espagnol enquête également sur une série de blessures au ligament croisé antérieur survenues après l’installation d’une pelouse rétractable au Santiago Bernabéu rénové.
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Défaillances structurelles et remous au sein de la direction
Selon les informations révélées par L’Équipe, l’audit de trois mois mené par Lewindon a mis en évidence des dysfonctionnements structurels au sein du département performance du club. Au sein de la hiérarchie, on estime de plus en plus que le manque d’intégration et de prise de décision partagée entre le staff médical et le staff technique a conduit à un cycle de récidives de blessures. Pour y remédier, les Spurs prévoient de mettre en place une « approche par petites équipes », dans laquelle des kinésithérapeutes spécifiques seront affectés à des groupes de seulement six joueurs afin de garantir des programmes d’entraînement plus personnalisés et une préparation physique de meilleure qualité.
Le turn-over fréquent sur le banc des entraîneurs est aussi pointé du doigt : en moins d’une année, quatre techniciens – Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor et Roberto De Zerbi – se sont succédé, imposant à chaque fois des méthodes d’entraînement et des exigences tactiques très différentes. Cette absence de continuité aurait accentué la charge physique supportée par le groupe, les joueurs peinant à s’adapter aux variations d’intensité imposées par chaque nouveau staff.
Le club prend la défense de son équipe médicale suite à l'incident impliquant Simons
Le club a dû défendre son équipe médicale, critiquée pour la gestion de la blessure de Xavi Simons, qui a écourté sa saison. Lors de la victoire contre les Wolves, le milieu de terrain a reçu un spray réfrigérant puis a été autorisé à revenir sur la pelouse avant d’être finalement évacué sur civière en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur. Malgré l’émotion des supporters, le club maintient sa décision. Selon les informations disponibles, Lewindon s’est dit très satisfait de la façon dont l’équipe médicale a géré la situation. Le joueur souhaitait poursuivre la rencontre à Molineux et, comme il est impossible d’effectuer un test du ligament croisé antérieur sur la pelouse, la décision de le laisser rejouer a été validée en interne.
Le club assure que ce bref passage sur la pelouse n’a pas aggravé la lésion. Cet épisode s’inscrit dans une série noire : les Spurs ont déjà perdu Cristian Romero et Destiny Udogie, victimes de graves blessures lors des trois premiers matchs sous les ordres de De Zerbi. L’entraîneur italien pousserait pour renforcer le dispositif médical, en particulier en recrutant un psychologue d’équipe afin d’améliorer la communication entre les services techniques et médicaux.
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Maddison réclame des explications
Maddison a réclamé une analyse approfondie des données médicales du club, affirmant : « Notre situation en matière de blessures est pire que celle de n’importe quel autre club. Les gens disent : “Oh, mais nous avons ceci et cela”. Mais chez nous, c’est astronomique, et nous devons comprendre pourquoi. Parfois, c’est juste de la malchance, comme ma déchirure des ligaments croisés ou le coup violent que Dejan Kulusevski a reçu de Marc Guehi. Ce n’est pas la faute de l’équipe médicale, ni du terrain, et encore moins des théories qu’on entend ici ou là : ce sont parfois de simples bêtises. »
Malgré cette analyse pragmatique, il est convaincu que l’accumulation d’absences a coûté cher à une équipe qui a lutté pour se maintenir. « On a connu une série de coups du sort », a-t-il ajouté. « Mais comme je l’ai dit, quand des joueurs clés manquent à l’appel, ça se ressent et on ne peut pas le nier. Moi, Kulusevski, [Mohammed] Kudus et [Rodrigo] Bentancur avons été out pendant trois mois. Si on les avait eus à disposition toute la saison, on ne serait pas dans cette position, j’en suis convaincu. Ce n’est pas de la naïveté, c’est un fait. Mais c’est la réalité dans laquelle on évolue, et je suis fier des gars qui ont tout donné aujourd’hui. »