Le Tottenham Hotspur Stadium est mondialement connu pour sa technologie à double surface, qui permet de faire coulisser le terrain de football en gazon naturel pour dévoiler un gazon synthétique utilisé pour les matchs de la NFL et les concerts. Selon Sky Sports, le nouveau directeur de la performance du club, Dan Lewindon, cherche actuellement à déterminer si cette prouesse d’ingénierie pourrait favoriser la recrudescence de blessures graves aux jambes et aux ligaments. Des tests indépendants ont déjà évalué le rebond et la tension de surface, mais leurs résultats, peu concluants, ont conduit à une analyse plus approfondie afin de comparer cette surface à celle d’autres terrains de Premier League.

Ces craintes ont été exacerbées par une série de blessures très médiatisées survenues à domicile : Dejan Kulusevski, Radu Dragusin et Wilson Odobert y ont tous subi des revers importants, tandis que James Maddison a d’abord subi une déchirure partielle du ligament croisé antérieur lors d’un match contre Bodo/Glimt, avant de le rompre complètement par la suite. Cette enquête intervient alors que le Real Madrid fait l’objet d’une attention similaire : le club espagnol enquête également sur une série de blessures au ligament croisé antérieur survenues après l’installation d’une pelouse rétractable au Santiago Bernabéu rénové.