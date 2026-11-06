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La NCAA confirme l’annulation du projet historique de football universitaire masculin sur deux semestres après une fronde de dernière minute des établissements de Division I
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Officiellement annulé
Les partisans du projet, emmenés par Sasho Cirovski, de Maryland, et Carlos Somoano, d’UNC, pensaient avoir remporté une victoire longtemps attendue lorsque la proposition a été ratifiée le 7 octobre. Toutefois, le Cabinet de la Division I de la NCAA l’a approuvée avec une marge plus étroite que prévu, en raison du vote « non » inattendu du directeur sportif de Pitt, Allen Greene.
La proposition pouvait donc faire l’objet d’un vote d’annulation. Chaque établissement de la Division I de la NCAA avait le droit de voter, qu’il dispose ou non d’une équipe de football. Dans un retournement de situation, les établissements sceptiques, soutenus par ceux qui n’ont pas d’équipe de football, ont fait échouer à la dernière minute une mesure qui semblait acquise.
La NCAA a confirmé la nouvelle dans un communiqué peu après l’échéance fixée à 17 h :
« Vendredi, à l’issue d’une période de procédure de 30 jours, les deux tiers des établissements membres de la Division I ont annulé une modification du règlement précédemment approuvée, qui aurait réparti la saison de compétition du football masculin de Division I sur deux semestres, avec un championnat disputé au printemps. Les propositions adoptées par le Cabinet de la Division I avec moins de 75 % des voix sont soumises à une procédure d’annulation de 30 jours. À la suite de cette annulation, la saison du championnat de football masculin de Division I continuera de se dérouler à l’automne. »
Le décompte final s’est établi à 247 voix en faveur de l’annulation, dépassant de justesse le seuil requis de 241. Parmi ces voix, 106 provenaient d’établissements sans équipe de football masculin. À quinze minutes de l’échéance, près de 70 % des établissements disposant d’une équipe de football avaient voté pour l’annulation.
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Un mouvement qui prend de l’ampleur
La mobilisation pour abandonner le modèle à deux semestres prenait de l’ampleur depuis des semaines. Des sources ont fait état auprès de GOAL de votes inattendus et de participants « en colère » lors de réunions, alors que des établissements universitaires extérieurs au Power Four ralliaient des soutiens pour faire annuler la proposition. Malgré cela, les partisans du modèle ont été pris de court par l’élan de l’opposition et se sont démenés pour convaincre des établissements universitaires avant la date limite.
Une ultime tentative pour persuader des établissements universitaires de retirer leurs votes en faveur de l’annulation, décrite par des sources comme une « tentative de la dernière chance », n’a finalement pas abouti.
Scott Kull, directeur sportif de Wofford, figurait parmi ceux qui ont voté en faveur de l’annulation.
« Nous souhaitons tous voir le football masculin continuer à se développer et à prospérer, mais un changement significatif exige un large soutien institutionnel et un modèle viable pour les programmes à tous les niveaux de la division I de la NCAA », a-t-il déclaré dans un communiqué.
Le modèle échoue à nouveau.
Le modèle réparti sur deux semestres était considéré comme un moyen de moderniser le football universitaire. Face à des calendriers surchargés et au manque de visibilité de ce sport, ses partisans soutenaient depuis longtemps qu’un système prévoyant un match par semaine, avec une saison étalée sur toute l’année universitaire, favoriserait le développement du football et offrirait un meilleur cadre à la progression des joueurs. Une forme de projet réparti sur deux semestres existe depuis près de 30 ans.
Ses opposants ont soulevé d’autres problèmes, notamment le manque de financement, la pression exercée sur les équipes de communication et les difficultés à programmer des rencontres au printemps en raison du partage des installations. Au bout du compte, c’est ce dernier argument qui l’a emporté.
Les partisans du projet ont déclaré à GOAL qu’ils comptaient toujours défendre une forme de modèle réparti sur deux semestres. Une figure du monde des entraîneurs a émis l’hypothèse que les quelque 80 établissements les plus fervents partisans du projet pourraient faire bande à part et disputer la saison de football universitaire sur toute une année, laissant les 130 autres de côté. Une autre source a estimé qu’un recours pourrait être envisagé en raison des méthodes jugées douteuses qui auraient été employées pour faire annuler la proposition.
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