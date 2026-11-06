Les partisans du projet, emmenés par Sasho Cirovski, de Maryland, et Carlos Somoano, d’UNC, pensaient avoir remporté une victoire longtemps attendue lorsque la proposition a été ratifiée le 7 octobre. Toutefois, le Cabinet de la Division I de la NCAA l’a approuvée avec une marge plus étroite que prévu, en raison du vote « non » inattendu du directeur sportif de Pitt, Allen Greene.

La proposition pouvait donc faire l’objet d’un vote d’annulation. Chaque établissement de la Division I de la NCAA avait le droit de voter, qu’il dispose ou non d’une équipe de football. Dans un retournement de situation, les établissements sceptiques, soutenus par ceux qui n’ont pas d’équipe de football, ont fait échouer à la dernière minute une mesure qui semblait acquise.

La NCAA a confirmé la nouvelle dans un communiqué peu après l’échéance fixée à 17 h :

« Vendredi, à l’issue d’une période de procédure de 30 jours, les deux tiers des établissements membres de la Division I ont annulé une modification du règlement précédemment approuvée, qui aurait réparti la saison de compétition du football masculin de Division I sur deux semestres, avec un championnat disputé au printemps. Les propositions adoptées par le Cabinet de la Division I avec moins de 75 % des voix sont soumises à une procédure d’annulation de 30 jours. À la suite de cette annulation, la saison du championnat de football masculin de Division I continuera de se dérouler à l’automne. »

Le décompte final s’est établi à 247 voix en faveur de l’annulation, dépassant de justesse le seuil requis de 241. Parmi ces voix, 106 provenaient d’établissements sans équipe de football masculin. À quinze minutes de l’échéance, près de 70 % des établissements disposant d’une équipe de football avaient voté pour l’annulation.