La MLS exhortée à abandonner le livre de tactiques de Lionel Messi lorsque le plus grand joueur argentin de tous les temps prendra sa retraite - le directeur du New York Cosmos plaide en faveur de la formation des jeunes
La légende de Manchester United, David Beckham, a ajouté son attrait auprès du grand public aux rangs de la MLS lorsqu'il a rejoint le LA Galaxy en provenance du Real Madrid en 2007. Il a ensuite été suivi aux États-Unis par des joueurs tels que Kaka, Steven Gerrard, David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry et Wayne Rooney.
Messi est désormais la plus grande attraction, le joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or ayant rejoint Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, en Floride du Sud à l'été 2023. Il a contribué à remporter la Leagues Cup, le Supporters' Shield et la MLS Cup, tout en devenant vainqueur du Soulier d'or et MVP deux fois consécutives, un record.
Que fera la MLS lorsque Messi, icône argentine, quittera le championnat ?
Les Herons ont prolongé le contrat de leur capitaine emblématique jusqu'en 2028, date à laquelle Messi aura 41 ans et sera sur le point de prendre sa retraite. Des questions inévitables se posent quant à ce qui se passera lorsque ce jour arrivera.
Lorsque cette question a été posée à Rossi, qui est aujourd'hui vice-président et directeur du football au New York Cosmos, l'ancienne star de la MLS, s'exprimant en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « C'est le problème quand on essaie de construire de haut en bas, n'est-ce pas ? Il faut compter sur les Messi, les Beckham, les Ibrahimovic, les [Cristiano] Ronaldo... Si Ronaldo décide de venir ici, il faudra compter sur lui. Ce n'est donc jamais la bonne façon de construire quelque chose.
Nous verrons ce qui se passera après Messi. Espérons que les choses évolueront vers une ligue qui forme les jeunes, qui se soucie de la structure de la jeunesse, plutôt que de s'appuyer sur des figures comme Messi ou Ronaldo. Mais je suppose que nous ne le saurons qu'après 2028. »
D'autres grands noms devraient se lancer à la poursuite du rêve américain
L'ancien défenseur de Chelsea et Manchester City, Terry Phelan, qui a joué aux États-Unis avec Charleston Battery pendant sa carrière, pense que le football américain continuera à se développer après le départ de Messi.
Il a récemment déclaré à GOAL à propos de la bulle MLS : « Je ne pense pas qu'elle éclatera. Vous avez eu [Didier] Drogba là-bas, vous avez eu Henry, vous avez eu Beckham là-bas. Elle n'a jamais éclaté. Je pense que la MLS est en bonne santé. Regardez les chiffres, si vous regardez la fréquentation, elle est en bonne santé. Ils ont la Coupe du monde qui arrive. Je pense qu'elle est en bonne santé.
Il y aura toujours une ou deux stars. Vous pourriez avoir un [Robert] Lewandowski là-bas, qui arrive à la fin de sa carrière. Il y a toujours des joueurs en fin de carrière qui pourraient aller là-bas, comme [Luis] Suarez qui y est allé à la fin de sa carrière. Vous trouverez toujours quelqu'un comme ça qui rajeunira et enthousiasmera les fans. »
Inter Miami poursuit sa politique de recrutement des « Galacticos »
C'est la politique de recrutement que l'Inter Miami entend suivre, les Herons ne cachant pas leur intention d'engager davantage de « Galacticos » à la Messi. Beckham a déclaré : « Nous devons toujours regarder vers l'avenir. Nous devons également discuter de la suite : « OK, où allons-nous ensuite ? Que faisons-nous ensuite ? Qui engageons-nous ? » Et je pense que cette ligue a vraiment besoin de stars. »
Le propriétaire et directeur général Jorge Mas a ajouté : « Lors de ma première rencontre avec David, nous avons partagé la même vision : nous ne voulons pas être un club de Major League Soccer comme les autres. Ce qui est plus important pour nous deux, c'est que ce soit une équipe mondiale.
Nous sommes en train de constituer nos Galacticos. Nous voulons toujours avoir des joueurs qui attirent l'attention mondiale. J'aime à penser que si nous saisissons cette opportunité, nous réussirons et les gens diront toujours : « Les gars de l'Inter Miami ont fait de la Major League Soccer l'une des meilleures ligues au monde. » Mais pour y parvenir, il faut gagner. »
C'est là une partie du problème quand il s'agit de l'objectif de Rossi : l'exigence de résultats immédiats dans le sport moderne. Peu de clubs ont le temps de former une génération de stars locales, mais l'espoir est qu'un jour viendra où les talents nationaux domineront les importations étrangères.
