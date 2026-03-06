La MLS exhortée à abandonner le livre de tactiques de Lionel Messi lorsque le plus grand joueur argentin de tous les temps prendra sa retraite - le directeur du New York Cosmos plaide en faveur de la formation des jeunes

C'est la politique de recrutement que l'Inter Miami entend suivre, les Herons ne cachant pas leur intention d'engager davantage de « Galacticos » à la Messi. Beckham a déclaré : « Nous devons toujours regarder vers l'avenir. Nous devons également discuter de la suite : « OK, où allons-nous ensuite ? Que faisons-nous ensuite ? Qui engageons-nous ? » Et je pense que cette ligue a vraiment besoin de stars. »

Le propriétaire et directeur général Jorge Mas a ajouté : « Lors de ma première rencontre avec David, nous avons partagé la même vision : nous ne voulons pas être un club de Major League Soccer comme les autres. Ce qui est plus important pour nous deux, c'est que ce soit une équipe mondiale.

Nous sommes en train de constituer nos Galacticos. Nous voulons toujours avoir des joueurs qui attirent l'attention mondiale. J'aime à penser que si nous saisissons cette opportunité, nous réussirons et les gens diront toujours : « Les gars de l'Inter Miami ont fait de la Major League Soccer l'une des meilleures ligues au monde. » Mais pour y parvenir, il faut gagner. »

C'est là une partie du problème quand il s'agit de l'objectif de Rossi : l'exigence de résultats immédiats dans le sport moderne. Peu de clubs ont le temps de former une génération de stars locales, mais l'espoir est qu'un jour viendra où les talents nationaux domineront les importations étrangères.