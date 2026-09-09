Getty Images
Traduit par
La MLS bat des records sur le marché des transferts avec 370 millions de dollars dépensés et 218 millions de dollars de ventes
- Getty
Une année record en matière de recrues
Pour la troisième année de suite, les clubs de MLS ont atteint de nouveaux sommets sur le marché des transferts. Après les 336 millions de dollars dépensés par les clubs l’an dernier, cette saison a été encore plus coûteuse, avec un total de 370 millions de dollars. Un peu moins de 60 % des recrues avaient 25 ans ou moins.
Contrairement à la saison dernière, où quelques clubs seulement avaient assumé l’essentiel des dépenses, la campagne a été animée dans toute la ligue. Treize clubs ont bouclé soit un recrutement record pour le club, soit un transfert sortant record. Toronto FC a affiché le montant le plus élevé, en versant un montant initial de 22 millions de dollars pour l’attaquant de l’USMNT Josh Sargent. Cette opération pourrait atteindre 27 millions de dollars si certains bonus sont activés. Le Sporting KC a suivi de près, en déboursant 18 millions de dollars pour l’ailier brésilien et en lui offrant un contrat de cinq ans.
- Focus Images
Vendre gros
Une partie de la présence de la MLS sur le marché mondial tient à la capacité de la ligue à vendre à des clubs étrangers. Et cet été n’a pas fait exception. Les Colorado Rapids ont, comme souvent, été actifs sur le marché mondial, notamment en transférant le jeune défenseur central Lucas Herrington à Hull City pour un montant pouvant atteindre 23 millions de dollars. Le prometteur ailier Zavier Gozo, considéré comme un futur joueur de l’USMNT, a rejoint Crystal Palace pour 15 millions de dollars.
Mais la règle autorisant des transactions en numéraire contre des joueurs, qui permet aux équipes de verser des indemnités à d’autres franchises au sein de la ligue, a elle aussi pris toute son ampleur cet été. St. Louis CITY a dépensé 12 millions de dollars pour Rafael Navarro, soit la plus grosse somme de l’histoire de la ligue. Les Seattle Sounders ont déboursé 6 millions de dollars pour Dejan Joveljic.
- Icon Sportswire
La Coupe du monde offre un coup de pouce
Une partie de cette hausse était, sans aucun doute, due à la Coupe du monde. Et les clubs de MLS ont certainement joué un rôle dans les près de 300 joueurs qui ont décroché un transfert ailleurs dans la foulée du tournoi. Vingt participants au tournoi de 2026 ont rejoint des clubs de MLS. Plus de 30 joueurs ayant disputé une édition de la Coupe du monde, quelle qu’elle soit, ont signé un contrat pour rejoindre les États-Unis ou le Canada, avec en tête d’affiche Robert Lewandowski (Chicago) et Antoine Griezmann (France).
- NurPhoto
En s’alignant sur le marché mondial
Les choses semblent appelées à se développer encore davantage dans les années à venir. L’une des raisons est l’imminent changement de calendrier, qui verra le championnat adopter un modèle automne-printemps, similaire à celui de la plupart des championnats les plus en vue du football mondial. Il est également question d’un assouplissement des règles salariales, ce qui donnerait aux clubs davantage de marge de manœuvre sur le marché.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles