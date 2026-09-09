La MLS bat des records sur le marché des transferts avec 370 millions de dollars dépensés et 218 millions de dollars de ventes

Pour la troisième année de suite, les clubs de MLS ont atteint de nouveaux sommets sur le marché des transferts. Après les 336 millions de dollars dépensés par les clubs l’an dernier, cette saison a été encore plus coûteuse, avec un total de 370 millions de dollars. Un peu moins de 60 % des recrues avaient 25 ans ou moins.

Contrairement à la saison dernière, où quelques clubs seulement avaient assumé l’essentiel des dépenses, la campagne a été animée dans toute la ligue. Treize clubs ont bouclé soit un recrutement record pour le club, soit un transfert sortant record. Toronto FC a affiché le montant le plus élevé, en versant un montant initial de 22 millions de dollars pour l’attaquant de l’USMNT Josh Sargent. Cette opération pourrait atteindre 27 millions de dollars si certains bonus sont activés. Le Sporting KC a suivi de près, en déboursant 18 millions de dollars pour l’ailier brésilien et en lui offrant un contrat de cinq ans.