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« La mission est très, très claire… L’Angleterre veut devenir championne du monde » - Les Three Lions arrivent aux États-Unis alors que Thomas Tuchel et Harry Kane exposent leur objectif de remporter la Coupe du monde
Les Three Lions posent leurs valises en Floride
Les 26 joueurs de la sélection anglaise convoqués par Tuchel ont pris leurs quartiers à West Palm Beach, en Floride, pour s’acclimater à la chaleur étouffante qui les attend avant leur premier match du groupe L contre la Croatie, le 17 juin. La délégation se passe toutefois de Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke et Eberechi Eze, à qui le staff a accordé un temps de récupération supplémentaire après la finale de la Ligue des champions disputée samedi à Budapest. L’attaquant de Barcelone, actuellement en prêt au club catalan, Marcus Rashford, a déjà rejoint ses compatriotes à Miami après avoir achevé son propre programme d’acclimatation à la chaleur.
Kane assume pleinement le poids du maillot de capitaine
Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a réaffirmé son soutien à la philosophie de Tuchel, qui privilégie la cohésion du groupe au talent individuel pour sa sélection de 26 joueurs. L’attaquant chevronné se concentre désormais pleinement sur la conquête d’un titre international historique, après avoir échoué de peu lors des deux dernières finales du Championnat d’Europe sous la houlette de Sir Gareth Southgate. Il a déclaré : « En début d’ère Southgate, nous avons beaucoup travaillé pour renforcer notre cohésion et mettre de côté nos clubs quand nous rejoignons l’équipe nationale. Cette union s’est renforcée d’année en année. Aujourd’hui, une seule attente : franchir la ligne d’arrivée et gagner. »
Tuchel exige une ambition sans limite
Des images extraites du documentaire officiel *Building The Dream* montrent que Tuchel a immédiatement lancé un défi à ses joueurs, lors de leur première réunion à St George’s Park, en les invitant à assumer ouvertement leur quête du titre. Il a déclaré : « La mission, la raison pour laquelle nous sommes ici, est très, très claire. Nous voulons être champions du monde. Nous voulons ajouter une deuxième étoile sur notre maillot. Et il est essentiel, pour moi, que nous en parlions dès maintenant. La mission est claire : cette deuxième étoile. »
Il a aussi martelé que le talent brut ne suffirait pas : seuls un lien inébranlable et une unité interne pourraient propulser le groupe au-delà des exploits de l’ancienne génération. « Ce n’est pas suffisant, car il ne s’agit pas seulement de football. Il ne s’agit pas seulement de la construction offensive et des schémas défensifs. « Les coups francs et les corners sont essentiels, mais, au plus haut niveau international, le football ne se résume pas à cela.
« J’ai parlé à un vainqueur de la Coupe du monde, qui a participé à deux tournois, et il m’a dit que la différence entre les quarts de finale et la finale… c’était le même niveau, la même qualité de jeu.
Mais une fois que nous sommes arrivés en tant que fraternité, nous étions prêts à mourir les uns pour les autres. Ça n’aurait pas été un problème si le stage avait duré deux mois. Alors deux mois, d’accord ? Pas de problème. Les gars, faisons quelque chose d’exceptionnel. »
- AFP
Les matchs de préparation mettent la cohésion de l'équipe à l'épreuve
L'Angleterre mettra rapidement à l'épreuve sa préparation tactique et sa cohésion d'équipe lors de deux prochains matchs de préparation qui se dérouleront en Floride. Les Three Lions affronteront la Nouvelle-Zélande samedi à Tampa avant de se mesurer au Costa Rica le mercredi suivant à Orlando. Ces rencontres constituent une occasion cruciale pour Tuchel d'intégrer ses stars de la Ligue des champions, arrivées tardivement, et de finaliser son onze de départ avant le coup d'envoi du tournoi à Arlington.