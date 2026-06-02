Des images extraites du documentaire officiel *Building The Dream* montrent que Tuchel a immédiatement lancé un défi à ses joueurs, lors de leur première réunion à St George’s Park, en les invitant à assumer ouvertement leur quête du titre. Il a déclaré : « La mission, la raison pour laquelle nous sommes ici, est très, très claire. Nous voulons être champions du monde. Nous voulons ajouter une deuxième étoile sur notre maillot. Et il est essentiel, pour moi, que nous en parlions dès maintenant. La mission est claire : cette deuxième étoile. »

Il a aussi martelé que le talent brut ne suffirait pas : seuls un lien inébranlable et une unité interne pourraient propulser le groupe au-delà des exploits de l’ancienne génération. « Ce n’est pas suffisant, car il ne s’agit pas seulement de football. Il ne s’agit pas seulement de la construction offensive et des schémas défensifs. « Les coups francs et les corners sont essentiels, mais, au plus haut niveau international, le football ne se résume pas à cela.

« J’ai parlé à un vainqueur de la Coupe du monde, qui a participé à deux tournois, et il m’a dit que la différence entre les quarts de finale et la finale… c’était le même niveau, la même qualité de jeu.

Mais une fois que nous sommes arrivés en tant que fraternité, nous étions prêts à mourir les uns pour les autres. Ça n’aurait pas été un problème si le stage avait duré deux mois. Alors deux mois, d’accord ? Pas de problème. Les gars, faisons quelque chose d’exceptionnel. »