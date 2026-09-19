Tottenham a été humilié devant ses propres supporters après une défaite 3-2 contre Aston Villa en Premier League. L'équipe de De Zerbi est toujours sans victoire en championnat après avoir payé très cher ses fragilités défensives dans le nord de Londres.

Les visiteurs ont ouvert le score juste avant la pause, lorsque Johan Manzambi a repris un centre de Boubacar Kamara depuis l'intérieur de la surface de réparation. Nicolas Jackson et Emiliano Buendia ont ensuite aggravé le score après la pause.

Les Spurs ont tenté une remontée en fin de match, le remplaçant Conor Gallagher et Jan Paul van Hecke trouvant le chemin des filets dans les dernières minutes. Cependant, les hôtes ont tout simplement manqué de temps pour achever leur retour et éviter une nouvelle défaite frustrante.