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La misère de Tottenham continue alors qu’Aston Villa décroche sa première victoire dramatique de la saison dans un thriller à cinq buts
Tottenham stupéfait dans le nord de Londres
Tottenham a été humilié devant ses propres supporters après une défaite 3-2 contre Aston Villa en Premier League. L'équipe de De Zerbi est toujours sans victoire en championnat après avoir payé très cher ses fragilités défensives dans le nord de Londres.
Les visiteurs ont ouvert le score juste avant la pause, lorsque Johan Manzambi a repris un centre de Boubacar Kamara depuis l'intérieur de la surface de réparation. Nicolas Jackson et Emiliano Buendia ont ensuite aggravé le score après la pause.
Les Spurs ont tenté une remontée en fin de match, le remplaçant Conor Gallagher et Jan Paul van Hecke trouvant le chemin des filets dans les dernières minutes. Cependant, les hôtes ont tout simplement manqué de temps pour achever leur retour et éviter une nouvelle défaite frustrante.
Manzambi entre dans l’histoire
Manzambi a été l'incontestable homme du match pour l'équipe d'Unai Emery. Après avoir ouvert le score, il a délivré la passe décisive pour Jackson, qui a repris de volée avec puissance dans le petit filet hors de portée d'un Antonin Kinsky impuissant à la 67e minute.
Cette contribution a inscrit le nom de Manzambi dans les livres d'histoire du club. Il est devenu seulement le deuxième joueur à la fois buteur et passeur décisif lors de sa première titularisation en Premier League avec Aston Villa, suivant les traces de Kevin Phillips contre Bolton Wanderers en août 2005.
Une crise grandissante pour De Zerbi
Le coup de sifflet final a confirmé un triste cap pour les hôtes au Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham a désormais perdu 50 de ses 141 matches de Premier League dans cette enceinte moderne.
Pour mettre en perspective ce bilan désastreux à domicile, son rival du nord de Londres, Arsenal, a subi exactement le même nombre de défaites en 382 matches de première division à l'Emirates Stadium.
La situation est tout aussi sombre au classement actuel pour De Zerbi. Son équipe est 18e avec seulement deux points pris lors de ses cinq premiers matches, n'ayant inscrit ses deux premiers buts de la saison qu'au cours de cette courte défaite 3-2.
- AFP
Emery ouvre enfin son compteur
Alors que Tottenham s’enfonce davantage dans une crise de début de saison, Villa poussera un énorme soupir de soulagement. Cette victoire constitue son premier succès de la nouvelle campagne après un départ poussif. Après avoir auparavant enregistré un match nul et trois défaites, les hommes d’Emery sont remontés à la 15e place du classement de Premier League avec quatre points.
De Zerbi doit désormais s’attaquer d’urgence aux vulnérabilités défensives de son équipe et à son manque de tranchant. S’il ne parvient pas rapidement à redresser la situation, la pression pourrait encore monter sur l’entraîneur de Tottenham.
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