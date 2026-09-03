La célèbre académie de jeunes du Real Madrid, La Fabrica, a conclu un mercato estival record en générant un total vertigineux de 210 millions d’euros de ventes. Les opérations bouclées le dernier jour du mercato, avec le départ de Manuel Angel à Fulham pour 4 millions d’euros et celui de Chema Andres à Brighton, rapportant 11,5 millions d’euros au Real Madrid, ont couronné une période extraordinaire de monétisation.

Les revenus du centre de formation ont quasiment financé la refonte estivale du club, d’un montant de 240 millions d’euros, en soutenant des arrivées majeures comme celles de Diomande, Cucurella, Espi et Dumfries.

Des espoirs actuels de Valdebebas comme Palacios et Jacobo Ortega aux pourcentages à la revente conservés sur d’anciens diplômés du centre comme Nico Paz et Mario Martin, l’académie a porté toute la stratégie financière du club sur ce mercato.