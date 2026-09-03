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« La mine d’or de 210 millions d’euros ! » : comment La Fabrica a, à elle seule, financé la folie dépensière estivale du Real Madrid
La Fabrica offre une manne sans précédent
La célèbre académie de jeunes du Real Madrid, La Fabrica, a conclu un mercato estival record en générant un total vertigineux de 210 millions d’euros de ventes. Les opérations bouclées le dernier jour du mercato, avec le départ de Manuel Angel à Fulham pour 4 millions d’euros et celui de Chema Andres à Brighton, rapportant 11,5 millions d’euros au Real Madrid, ont couronné une période extraordinaire de monétisation.
Les revenus du centre de formation ont quasiment financé la refonte estivale du club, d’un montant de 240 millions d’euros, en soutenant des arrivées majeures comme celles de Diomande, Cucurella, Espi et Dumfries.
Des espoirs actuels de Valdebebas comme Palacios et Jacobo Ortega aux pourcentages à la revente conservés sur d’anciens diplômés du centre comme Nico Paz et Mario Martin, l’académie a porté toute la stratégie financière du club sur ce mercato.
- PsnewZ
Un modèle autosuffisant face à des rivaux soutenus par l’État
Selon Marca, la puissance économique affichée par La Fabrica valide la vision à long terme lancée par Florentino Perez en 2020. Face à la concurrence de clubs soutenus par des États comme Manchester City et le Paris Saint-Germain, le Real Madrid a donné la priorité à la transformation de Valdebebas en centre d'élite de talents conçu pour maximiser les retours financiers et sportifs.
Perez a restructuré le système de formation sous la direction du directeur du football Manu Fernandez afin de moderniser le recrutement, la méthodologie et l'administration à tous les niveaux d'âge.
« Manuel Fernandez assumera les responsabilités de gestion du centre de formation », a déclaré le club en juin 2020, posant les bases pour que La Fabrica devienne une puissance autosuffisante sur le marché des transferts.
La domination sur le terrain alimente la valeur marchande
Les valorisations financières en forte hausse des produits de La Fabrica découlent directement d’années de performances dominantes dans les compétitions de jeunes. Le Real Madrid a remporté son premier titre en UEFA Youth League en 2020-2021, avant d’enchaîner avec un triplé en championnat national dans trois catégories de jeunes et un parcours jusqu’aux barrages de promotion pour le Castilla.
Ce succès durable a fait de Valdebebas la destination prioritaire des recruteurs européens à la recherche des meilleurs jeunes talents.
En combinant trophées gagnés en compétition et développement de joueurs de haut niveau, l’académie s’est forgé une réputation sur le marché qui lui a permis d’exiger des indemnités de transfert élevées à travers le continent.
- Getty Images Sport
L’irrésistible machine de Valdebebas
La synergie structurelle entre la direction de l’académie et l’entraîneur du Castilla, Alvaro Arbeloa, a permis à la chaîne de production de ne montrer aucun signe de ralentissement. Des grands talents comme Fortea, Joan Martinez et Gonzalo Garcia ont poursuivi leur progression rapide vers une intégration au plus haut niveau chez les seniors.
Pendant ce temps, un recrutement agressif continue d’alimenter le vivier, comme l’illustre l’arrivée d’Alexis Ciria, qui est rapidement passé de Juvenil A à un rôle clé au sein du Castilla.
Après avoir prouvé sa capacité à générer 210 millions d’euros sur un seul mercato, La Fabrica s’est solidement imposée comme l’académie de football la plus lucrative au monde.
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