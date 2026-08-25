La milieu de terrain de l’USWNT et de Gotham FC, Rose Lavelle, souffre d’une blessure à la tête

Il est difficile de se prononcer sans la moindre mise à jour pour l’instant, mais si Lavelle est indisponible en raison d’une blessure à la tête pour les prochains matches, Gotham FC va devoir faire preuve de créativité dans la gestion de son effectif. Ce n’est pas le premier coup dur pour le onze de départ de Gotham, ni pour les États-Unis d’ailleurs. La défenseure de l’USWNT et de Gotham FC Emily Sonnett a été ajoutée le mois dernier à la liste des blessées indisponibles jusqu’à la fin de la saison en raison d’une rupture du tendon rotulien du genou gauche.

Gotham occupe toujours la 1re place du classement du championnat, avec sept points d’avance sur ses poursuivants, le Washington Spirit et les Portland Thorns.



