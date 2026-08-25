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Rose LavelleScoreplay

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La milieu de terrain de l’USWNT et de Gotham FC, Rose Lavelle, souffre d’une blessure à la tête

NWSL
R. Lavelle
Gotham FC
Etats-Unis

La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis et de Gotham FC, Rose Lavelle, a été remplacée en première période après avoir subi une blessure à la tête. Lavelle s’est cogné la tête au sol lors d’un duel avec une joueuse d’Angel City pendant le match de NWSL de dimanche. Lavelle a quitté le terrain à la suite de l’incident et, pour l’instant, aucune mise à jour n’a été communiquée sur son état.

  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    Lavelle souffre d’une blessure à la tête

    L'incident s'est produit autour de la 30e minute, lorsque Lavelle s'est écroulée après un contact avec une joueuse d'Angel City et a heurté sa tête sur la pelouse. Le staff médical l'a examinée pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne quitte le terrain par ses propres moyens et ne se dirige directement vers le vestiaire.

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  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    « Pas de nouvelles concernant Rose »

    Après le match, une porte-parole du club a indiqué qu’elle était en cours d’évaluation pour une blessure à la tête. La gravité et les détails n’ont pas été divulgués. Après la rencontre, l’entraîneur principal par intérim de Gotham FC, Shaun Harris, a déclaré qu’il n’avait « aucune nouvelle concernant Rose ».


  • Gotham FC fansImagn

    Ce que cela signifie pour Lavelle

    Il est difficile de se prononcer sans la moindre mise à jour pour l’instant, mais si Lavelle est indisponible en raison d’une blessure à la tête pour les prochains matches, Gotham FC va devoir faire preuve de créativité dans la gestion de son effectif. Ce n’est pas le premier coup dur pour le onze de départ de Gotham, ni pour les États-Unis d’ailleurs. La défenseure de l’USWNT et de Gotham FC Emily Sonnett a été ajoutée le mois dernier à la liste des blessées indisponibles jusqu’à la fin de la saison en raison d’une rupture du tendon rotulien du genou gauche.

    Gotham occupe toujours la 1re place du classement du championnat, avec sept points d’avance sur ses poursuivants, le Washington Spirit et les Portland Thorns.


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    Que se passe-t-il ensuite ?

    Gotham affrontera ensuite Portland le vendredi 28 août, et Lavelle ainsi que l'équipe nationale féminine des États-Unis ne rejoueront pas avant les matches amicaux contre l'Espagne en octobre.

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