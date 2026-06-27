Lionel Scaloni a bâti son équipe autour d’une superstar vieillissante, et les résultats sont là pour en témoigner. L’Albiceleste a enchaîné deux Copa América d’affilée et vise maintenant un deuxième titre mondial consécutif, ce qui a tué dans l’œuf tout débat national en Argentine sur l’opportunité de s’appuyer encore sur un attaquant en fin de carrière.

Messi n’est pas Cristiano Ronaldo. Il n’est pas « un joueur parmi d’autres » dans l’effectif de Scaloni. Après des années de doute sur ses qualités de capitaine, le petit numéro 10 a gagné en stature au cours des cinq dernières années. Aujourd’hui, Messi est le leader incontesté de l’Argentine ; il n’est plus seulement un fournisseur de buts et de passes décisives, mais aussi la principale source d’inspiration de l’équipe, « la raison pour laquelle chaque coéquipier entre sur le terrain en pensant que l’impossible est possible », comme l’a formulé Ibrahimovic.

« La grandeur, ce n’est pas quand tout dépend de vous », a ajouté le Suédois. « C’est quand tout le monde devient meilleur grâce à votre présence. » Mais que se passe-t-il quand il n’est pas là ? C’est la grande question qui plane sur cette équipe argentine à l’approche des huitièmes de finale – mais le match de samedi contre la Jordanie pourrait bien nous apporter une réponse.