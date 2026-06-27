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Messi Latuaro Alvarez Argentina GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

La «Messi-dépendance» de l'Argentine : les champions en titre ne peuvent pas s'appuyer uniquement sur Leo, malgré un départ canon dans la Coupe du monde 2026

Opinion
Argentine
L. Messi
Coupe du monde
FEATURES
Jordanie vs Argentine
Jordanie
J. Alvarez
L. Martinez
L. Scaloni

Lionel Messi a déjà inscrit cinq buts lors de la Coupe du monde 2026, une performance évidemment bénéfique pour l’Argentine. Toutefois, aucun de ses coéquipiers n’a encore trouvé le chemin des filets. Reconnaissons-le, s’appuyer sur Messi a toujours fait partie du plan. Comme l’a souligné la légende du football Zlatan Ibrahimovic sur Fox Sports : « Messi n’est pas seulement le meilleur joueur de l’Argentine, il EST le système argentin. »

Lionel Scaloni a bâti son équipe autour d’une superstar vieillissante, et les résultats sont là pour le prouver. L’Albiceleste a enchaîné deux Copa América d’affilée et vise maintenant un deuxième titre mondial consécutif, ce qui a évité tout débat national en Argentine sur l’opportunité de s’appuyer encore sur un attaquant en fin de carrière.

Messi n’est pas Cristiano Ronaldo. Il n’est pas « un joueur parmi d’autres » dans l’effectif de Scaloni. Après des années de doute sur ses qualités de capitaine, le petit numéro 10 a gagné en stature au cours des cinq dernières années. Aujourd’hui, Messi est le leader incontesté de l’Argentine ; il n’est plus seulement un fournisseur de buts et de passes décisives, mais aussi la principale source d’inspiration de l’équipe, « la raison pour laquelle chaque coéquipier entre sur le terrain en pensant que l’impossible est possible », comme l’a formulé Ibrahimovic.

« La grandeur, ce n’est pas quand tout dépend de vous », a ajouté le Suédois. « C’est quand tout le monde devient meilleur grâce à votre présence. » Mais que se passe-t-il quand il n’est pas là ? C’est la grande question qui plane sur cette équipe argentine à l’approche des huitièmes de finale – mais le match de samedi contre la Jordanie pourrait bien nous apporter une réponse.

  • Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ce match revêt un enjeu réel pour Scaloni.

    Dans l’ensemble, la rencontre d’Arlington est anecdotique. Grâce aux buts de Messi contre l’Algérie et l’Autriche, l’Argentine a déjà validé la première place du groupe J, ce qui signifie que le résultat n’aura aucune incidence sur l’identité de son adversaire en seizièmes de finale.

    Pour autant, ce « match sans enjeu » conserve de l’importance aux yeux de Scaloni. Le déplacement au Texas pourrait s’avérer bénéfique – ou contre-productif – pour certains des partenaires de Messi en attaque, juste avant le prochain rendez-vous de l’Argentine à Miami, où elle défiera le deuxième du groupe H (actuellement l’Uruguay).



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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi va-t-il être laissé au repos ?

    Actuellement en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde – un Soulier d'or qui manque encore à son palmarès –, Lionel Messi devrait tout de même profiter d'une pause bien méritée, et sans doute indispensable, au Texas.

    On a tendance à l’oublier au vu de la qualité de ses performances jusqu’à présent, mais Messi est arrivé à ce tournoi avec un point d’interrogation quant à sa capacité à enchaîner potentiellement huit matchs en cinq semaines, après que l’Inter Miami a révélé le 25 mai qu’il souffrait d’une fatigue musculaire au niveau du tendon d’Achille gauche.

    Dans ce contexte, il serait imprudent de l’aligner pour la troisième fois en onze jours, d’autant que Nico Paz se tient prêt sur le banc.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Une occasion pour Paz de faire ses preuves

    Comme l’a démontré Paz, joueur appartenant au Real Madrid, à Côme la saison dernière, c’est un jeune talent exceptionnel qui pourrait grandement bénéficier d’un temps de jeu après avoir été freiné par un léger problème de blessure ces dernières semaines.

    Un match contre la Jordanie représente donc une occasion idéale pour lui de renforcer sa confiance et d’exprimer sa créativité, atouts précieux plus tard dans la compétition.

    Pour Scaloni, l’enjeu principal à Arlington sera toutefois de marquer des buts – et ce, sans Messi – une responsabilité qui incombera à Lautaro Martínez et/ou Julián Álvarez.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Le regret de Lautaro concernant la Coupe du monde

    Lautaro a joué un rôle clé dans le sacre de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022 en transformant le penalty décisif lors de la « bataille de Lusail » face aux Pays-Bas, mais il n’a pas trouvé le chemin des filets au Qatar. La décision de Scaloni de le remplacer en attaque par Alvarez a été l’un des changements les plus déterminants du tournoi.

    Pourtant, s’il reconnaît que soulever le trophée mondial est « collectivement quelque chose de formidable, qui restera dans l’histoire », l’attaquant de l’Inter admet aussi que, sur le plan personnel, la compétition a été une déception, estimant qu’il aurait pu apporter davantage sans les pépins physiques qui l’ont freiné.

    « Je n’ai pas quitté le Qatar comme je l’aurais souhaité, car je n’ai pas abordé cette Coupe du monde comme je l’aurais voulu », a déclaré le capitaine de l’Inter à TyC Sports au début du mois, « mais aujourd’hui, c’est chose faite. »

    Titulaire contre l’Algérie et l’Autriche (avec un penalty obtenu face à ces derniers), il attend toujours son premier but en Coupe du monde après huit capes réparties sur deux éditions. Il sera donc fascinant de voir si Scaloni le maintient en pointe contre la Jordanie, dans l’espoir qu’il ouvre enfin son compteur.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'heure de gloire d'Alvarez ?

    Selon plusieurs sources, Alvarez serait en pole position pour occuper le poste d’attaquant de pointe, malgré les interrogations sur son état de forme et sa concentration, alors qu’il cherche à se détacher de l’Atlético de Madrid.

    L’attaquant, touché à la cheville, a vu sa saison en club s’achever prématurément ; il n’a pas paru à son meilleur niveau et n’a pas su exploiter une passe décisive de Messi en fin de match contre l’Autriche.

    Heureusement pour l’Argentine, Messi a pris le relais pour sceller le score d’un deuxième but – mais les champions du monde ne pourront pas éternellement s’en remettre uniquement à leur talisman pour faire la différence.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi a besoin d'un coup de main

    La « Messi-dépendance », déjà pointée du doigt à l’époque barcelonaise, atteste du génie individuel de la « GOAT » tout en soulignant un soutien collectif insuffisant.

    L’espoir repose donc sur la capacité de Lautaro à surmonter son blocage psychologique évident en Coupe du monde, et sur la faculté d’Alvarez à se concentrer exclusivement sur le fait de marquer pour l’Argentine plutôt que de chercher à organiser son départ de l’Atlético de Madrid en plein tournoi.

    Car si Messi demeure un phénomène, un petit dictateur du jeu capable de porter à lui seul la menace offensive albiceleste, sa tâche serait nettement plus aisée si Lautaro ou Alvarez acceptaient enfin de partager le fardeau.



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