La « mentalité particulière » d'Harry Kane, un atout décisif face au Real Madrid, tandis que Joshua Kimmich vante les mérites du « véritable modèle » du Bayern Munich

Avec un total impressionnant de 48 buts en seulement 40 matches toutes compétitions confondues cette saison, Kane reste un élément essentiel de l'équipe de Kompany. Pas moins de 10 de ces buts ont été inscrits en seulement neuf apparitions en Ligue des champions, dont un doublé lors du match retour des huitièmes de finale contre l'Atalanta, ce qui explique pourquoi Kimmich tient tant à voir le héros anglais dans le onze de départ pour le grand match de mardi.

« Harry est extrêmement important pour nous, c'est évident », a déclaré Kimmich. « Il est un élément clé de notre jeu car il n'est pas seulement un finisseur pur. C'est un leader naturel, un véritable modèle. Il possède une mentalité particulière pour un joueur offensif. Il serait important qu'il soit sur le terrain demain pour apporter son leadership. »