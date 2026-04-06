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La « mentalité particulière » d'Harry Kane, un atout décisif face au Real Madrid, tandis que Joshua Kimmich vante les mérites du « véritable modèle » du Bayern Munich
Kane, le moteur du succès du Bayern
L'état de forme d'Harry Kane a dominé les discussions à l'approche du match aller à Madrid, mais l'ambiance au sein du camp du Bayern reste combative. Après avoir manqué la victoire du week-end contre Fribourg, le joueur de 32 ans a repris l'entraînement lundi, suscitant l'optimisme quant à sa capacité à mener l'attaque face aux champions d'Europe en titre. Kimmich, leader de longue date dans le vestiaire bavarois, ne doute pas que son coéquipier trouvera le moyen de participer à la rencontre.
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Le défi unique du Bernabéu
Avec un total impressionnant de 48 buts en seulement 40 matches toutes compétitions confondues cette saison, Kane reste un élément essentiel de l'équipe de Kompany. Pas moins de 10 de ces buts ont été inscrits en seulement neuf apparitions en Ligue des champions, dont un doublé lors du match retour des huitièmes de finale contre l'Atalanta, ce qui explique pourquoi Kimmich tient tant à voir le héros anglais dans le onze de départ pour le grand match de mardi.
« Harry est extrêmement important pour nous, c'est évident », a déclaré Kimmich. « Il est un élément clé de notre jeu car il n'est pas seulement un finisseur pur. C'est un leader naturel, un véritable modèle. Il possède une mentalité particulière pour un joueur offensif. Il serait important qu'il soit sur le terrain demain pour apporter son leadership. »
Préparer la prochaine génération
Si l'attention reste focalisée sur des stars confirmées comme Kane, Kimmich a également pris le temps de saluer l'émergence de Tom Bischof. Le milieu de terrain voit dans ce joueur de 20 ans, qui a inscrit ses premier et deuxième buts en Bundesliga ce week-end, des similitudes avec son propre parcours, et estime que la présence de professionnels d'élite comme Kane contribue à créer un environnement idéal pour que les produits du centre de formation s'épanouissent au plus haut niveau.
« Sa situation me rappelle un peu la mienne il y a onze ans », a déclaré Kimmich à propos de Bischof. « Nous avons tout de suite vu qu’il avait un excellent état d’esprit, qu’il donnait tout. Tom peut également jouer au poste d’arrière gauche. Avec Harry, Tom possède la meilleure frappe de l’équipe. C’est pour cela que nous parlons de lui. Il a changé la dynamique du match contre Fribourg. Cela montre à l’équipe que, grâce à notre mentalité et à notre qualité, nous pouvons faire briller des joueurs comme lui. »
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Un signe fort de la part de l'équipe
Kimmich estime que l'intégration de jeunes talents aux côtés de stars de l'envergure de Michael Olise et Luis Diaz envoie un message fort au reste du vestiaire. Pour que le Bayern reprenne sa place au sommet du football européen, il devra trouver le juste équilibre entre jeunesse et expérience sous la pression des phases à élimination directe de la Ligue des champions.
Concernant l'impact de la formation des jeunes sur le collectif, Kimmich a conclu : « Il n'y a pas que Harry Kane, Michael Olise ou Luis Diaz, mais aussi des jeunes comme Tom. C'était un signal important pour l'équipe. Cela prouve que nous disposons de la structure adéquate pour soutenir différents types de joueurs, et que c'est cette mentalité collective qui nous permettra de surmonter les rencontres les plus difficiles du calendrier. »