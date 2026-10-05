La meilleure version de Cristiano Ronaldo ? Quand CR7 « tuait » les équipes : son ancien coéquipier à Manchester United, Anderson, explique ce qui rendait le GOAT portugais « différent »

Interrogé sur ce qui rend CR7 « différent » et sur le moment où il a repéré pour la première fois ces qualités, l’ancien milieu de terrain de Manchester United Anderson, qui s’exprimait en association avec Swiper Casino Canada, a déclaré à GOAL : « Si vous prenez Cristiano Ronaldo entre 2008 et 2009, quand il a remporté le titre de meilleur joueur avec Manchester United. Vous prenez Cristiano Ronaldo, ce n’est pas seulement les matches, c’est aussi l’entraînement, le fait de commencer tout le processus avant le match. Parce que quand vous terminez l’entraînement, vous voyez Cristiano Ronaldo seul dans le bâtiment, en train d’essayer de travailler ses gestes techniques, d’essayer de faire ceci et cela.

« Parce qu’à cette époque, Cristiano Ronaldo est différent du Cristiano Ronaldo d’aujourd’hui. Il est complètement différent. Parce qu’à cette époque, Cristiano Ronaldo tuait les joueurs. Il prenait le un contre un, il tuait les joueurs.

« Je sais que quand je joue au milieu, avec Cristiano Ronaldo sur un côté, il sera en un contre un. Je n’ai pas besoin de regarder. Je mets juste le ballon directement dans ses pieds, il va prendre le joueur. Cette attaque de Manchester United, vous savez que vous allez marquer.

« Certains matches, c’est comme si vous commenciez en étant menés 1-0, 2-0. Ne vous inquiétez pas, Cristiano Ronaldo va y aller. Parce que vous savez ce que les meilleurs joueurs peuvent faire. Je sais que Cristiano Ronaldo est le meilleur en un contre un. Je sais que Nani est le meilleur en un contre un.

« Je pense que cette année-là, je pense que Cristiano Ronaldo a connu le plus haut niveau, les meilleures années de sa carrière. Il a fait des choses incroyables au Real Madrid. Mais à cette époque, je pense qu’il était un joueur invraisemblable. J’aimais voir Cristiano Ronaldo en un contre un, tirer des coups francs de partout. Contre Arsenal, lors de la demi-finale contre Arsenal, Cristiano Ronaldo a joué de manière ridiculement bonne. Il a été incroyablement bon dans ce match. Avant le match, il disait : “OK, ne vous inquiétez pas, nous allons gagner le match”.

« C’était la mentalité de cette équipe à cette époque, 2008-2013-14. La mentalité, c’était de tuer, de tuer l’équipe. C’était très effrayant de jouer contre nous. À cette époque, il voulait tuer les autres équipes. »