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La meilleure version de Cristiano Ronaldo ? Quand CR7 « tuait » les équipes : son ancien coéquipier à Manchester United, Anderson, explique ce qui rendait le GOAT portugais « différent »
Comment Ronaldo a été façonné pour devenir une superstar
Ronaldo a d’abord rejoint l’Angleterre en 2003, alors qu’il n’était qu’un adolescent au talent précoce, après que Sir Alex Ferguson a arraché son potentiel évident au Sporting. À cette époque, c’était un ailier rapide, dont le jeu reposait sur des gestes techniques et des passements de jambes déroutants.
Manchester United a poli ce diamant brut pour en faire le buteur le plus redoutable que le football mondial ait jamais connu, l’attaquant intemporel se rapprochant à grands pas des 1 000 buts en compétition officielle au fil d’une carrière tout simplement époustouflante.
C’est entre 2006 et 2009 qu’il a véritablement explosé, franchissant pour la première fois la barre des 20 buts. Ronaldo n’est jamais redescendu sous ce total sur deux décennies lorsqu’il a disputé une saison complète dans un club, de Manchester à Riyad en passant par Madrid et Turin.
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Les livres d’histoire ont été réécrits dans la bataille de Messi
Des records ont été battus à un rythme régulier, en club comme en sélection, avec des sacres remportés en Premier League, en Liga, en Serie A et en Saudi Pro League, ainsi que cinq Ligues des champions, une poignée de Ballons d’Or, deux Ligues des nations et le Championnat d’Europe. Il compte 234 sélections et 146 buts avec le Portugal, tout en étant engagé pour toujours dans une bataille pour la suprématie individuelle avec son rival de toujours Lionel Messi.
Ronaldo n’est pas encore prêt à tirer sa révérence, alors qu’il fêtera ses 42 ans en février 2027, et estime qu’il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau. Cela a toujours été son état d’esprit, avec une confiance inébranlable en lui-même qui l’a porté jusqu’au sommet du football mondial.
Quand Ronaldo était-il au sommet de son art ?
Interrogé sur ce qui rend CR7 « différent » et sur le moment où il a repéré pour la première fois ces qualités, l’ancien milieu de terrain de Manchester United Anderson, qui s’exprimait en association avec Swiper Casino Canada, a déclaré à GOAL : « Si vous prenez Cristiano Ronaldo entre 2008 et 2009, quand il a remporté le titre de meilleur joueur avec Manchester United. Vous prenez Cristiano Ronaldo, ce n’est pas seulement les matches, c’est aussi l’entraînement, le fait de commencer tout le processus avant le match. Parce que quand vous terminez l’entraînement, vous voyez Cristiano Ronaldo seul dans le bâtiment, en train d’essayer de travailler ses gestes techniques, d’essayer de faire ceci et cela.
« Parce qu’à cette époque, Cristiano Ronaldo est différent du Cristiano Ronaldo d’aujourd’hui. Il est complètement différent. Parce qu’à cette époque, Cristiano Ronaldo tuait les joueurs. Il prenait le un contre un, il tuait les joueurs.
« Je sais que quand je joue au milieu, avec Cristiano Ronaldo sur un côté, il sera en un contre un. Je n’ai pas besoin de regarder. Je mets juste le ballon directement dans ses pieds, il va prendre le joueur. Cette attaque de Manchester United, vous savez que vous allez marquer.
« Certains matches, c’est comme si vous commenciez en étant menés 1-0, 2-0. Ne vous inquiétez pas, Cristiano Ronaldo va y aller. Parce que vous savez ce que les meilleurs joueurs peuvent faire. Je sais que Cristiano Ronaldo est le meilleur en un contre un. Je sais que Nani est le meilleur en un contre un.
« Je pense que cette année-là, je pense que Cristiano Ronaldo a connu le plus haut niveau, les meilleures années de sa carrière. Il a fait des choses incroyables au Real Madrid. Mais à cette époque, je pense qu’il était un joueur invraisemblable. J’aimais voir Cristiano Ronaldo en un contre un, tirer des coups francs de partout. Contre Arsenal, lors de la demi-finale contre Arsenal, Cristiano Ronaldo a joué de manière ridiculement bonne. Il a été incroyablement bon dans ce match. Avant le match, il disait : “OK, ne vous inquiétez pas, nous allons gagner le match”.
« C’était la mentalité de cette équipe à cette époque, 2008-2013-14. La mentalité, c’était de tuer, de tuer l’équipe. C’était très effrayant de jouer contre nous. À cette époque, il voulait tuer les autres équipes. »
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Le GOAT portugais continue de briller à 41 ans
Ronaldo a inscrit 42 buts lors de la saison 2007-2008, puis 26 l’année suivante, ce qui lui a valu un premier Ballon d’Or et un transfert à prix d’or au Real Madrid. Depuis, presque rien n’a pu l’arrêter, tant il a enchaîné avec une régularité remarquable les exploits de génie.
On considère désormais que ses pouvoirs sont sur le déclin, après avoir été relégué sur le banc avant de quitter le dernier rassemblement du Portugal, mais il a bâti sa carrière en faisant taire les critiques et en transformant les sceptiques en convaincus, un processus qui a commencé pour la première fois dans ce qu’on appelle le « Theatre of Dreams ».
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