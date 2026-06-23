Après la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche, lundi soir, lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde, Alvarez s’est montré catégorique. « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert », a déclaré le joueur de 26 ans à ESPN. « Je veux réaliser mes rêves. »
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« La meilleure solution pour tout le monde » : le champion du monde Julian Álvarez, qui évolue à l’Atlético de Madrid, lâche une bombe
L'élite européenne serait à la lutte pour s'attacher les services d'Alvarez : le PSG, fraîchement couronné en Ligue des champions, Arsenal, champion d'Angleterre en titre, ainsi que les rivaux espagnols de l'Atlético, le FC Barcelone et le Real Madrid.
Les « Merengues » auraient même proposé 150 millions d’euros pour le champion du monde 2022, une offre que les « Rojiblancos » ont fermement rejetée.
Par la suite, l’Atlético s’est moqué du Barça sur les réseaux sociaux, accusant le champion d’Espagne de diffuser de fausses informations et de provoquer des fuites délibérées.
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Alvarez informe les dirigeants de l’Atleti de son souhait de départ.
« Je sais que ce n'est pas le bon moment pour m'exprimer », a déclaré Alvarez après la rencontre à Dallas, « mais je ne veux plus me cacher. Je veux être honnête et j'ai parlé aux personnes de l'Atlético à qui je devais m'adresser. » C'est à elles qu'il a confié son souhait de partir.
S’il n’a pas dévoilé sa destination, ESPN affirme qu’il pourrait rejoindre Barcelone, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski, annoncé partant.
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À ce stade de la Coupe du monde, Julian Álvarez n’est utilisé que comme joker.
Révélé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a grandement contribué, à seulement 22 ans et aux côtés de Lionel Messi, au sacre de l’Argentine, Alvarez a ensuite poursuivi son ascension. Passé par River Plate puis Manchester City, il a rejoint l’Atlético durant l’été 2024 pour un transfert estimé à 75 millions d’euros et y a signé un contrat de six ans, valable jusqu’en 2030.
En 106 matchs sous les ordres de son compatriote Diego Simeone, il a marqué 49 buts et délivré 17 passes décisives, sans toutefois remporter de titre la saison dernière.
Lors de la Coupe du monde en cours aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il n’a pas encore pesé sur les débats. Tandis que Messi a marqué les cinq buts des deux succès des champions en titre, Alvarez s’est contenté d’un rôle de joker.