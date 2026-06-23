L'élite européenne serait à la lutte pour s'attacher les services d'Alvarez : le PSG, fraîchement couronné en Ligue des champions, Arsenal, champion d'Angleterre en titre, ainsi que les rivaux espagnols de l'Atlético, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Les « Merengues » auraient même proposé 150 millions d’euros pour le champion du monde 2022, une offre que les « Rojiblancos » ont fermement rejetée.

Par la suite, l’Atlético s’est moqué du Barça sur les réseaux sociaux, accusant le champion d’Espagne de diffuser de fausses informations et de provoquer des fuites délibérées.