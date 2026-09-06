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« La meilleure équipe du monde ! » : Ruben Amorim donne la note de 10/10 au mercato de l’AC Milan avant le choc contre la Juventus
Un départ parfait se heurte à un test
Milan a réalisé un début de saison impressionnant avec des victoires contre le Torino et Venezia, ce qui lui permet de conserver un bilan parfait en championnat. Amorim pourrait entrer dans l'histoire en devenant seulement le quatrième entraîneur à remporter ses trois premiers matches de Serie A à la tête de Milan s'il vient à bout de la Juventus. Le déplacement à Turin constitue le premier match du club depuis la fermeture du mercato après le départ de Rafael Leao, la recrue record Goncalo Ramos menant l'attaque après avoir ouvert son compteur en Serie A lors de sa deuxième apparition dans la victoire contre Venezia.
- LaPresse
Le patron livre un verdict élogieux
Bien que des questions aient été soulevées au sujet de la profondeur offensive de Milan après les départs d'Alvaro Morata et de Christopher Nkunku, l'entraîneur a rapidement écarté toute inquiétude.
S'adressant aux journalistes, Amorim a déclaré : « Mes joueurs sont parmi les meilleurs du monde, donc je ne vais pas dire que c'est un huit ou un neuf. Chaque joueur que nous avons fait venir est parfait pour notre équipe, donc je vais lui donner 10 ! J'ai le meilleur effectif du monde.
« Il faut regarder la situation, et nous comprenons que deux attaquants aux caractéristiques différentes auraient pu être utiles. Nous ne savons pas ce qui va se passer ; peut-être que nous serons un peu justes à ce poste.
« Je pense que nous pouvons aussi jouer avec trois joueurs en rotation en attaque. Comme vous pouvez le voir, nous jouons beaucoup en un contre un ici, donc avoir un attaquant avec un profil similaire à [Christian] Pulisic, par exemple, peut être utile dans certains matches. »
Sans crainte face à la Juventus
La Juventus a également lancé sa campagne nationale de manière irréprochable, en enchaînant deux clean sheets contre Frosinone et Parma. Amorim a souligné que son groupe était mentalement prêt pour ce choc au sommet. Il a ajouté : « Si on remonte à la pré-saison, nous ne gagnions pas, et la pression était déjà là. Nous faisions tourner tous les joueurs, nous voyagions beaucoup, peu importe, mais nous ne gagnions pas, et la pression était déjà là.
« Chaque match est un grand match pour les grands clubs. Mais je comprends l'intérêt porté à une équipe comme la Juventus. C'est un bon test pour voir si nous nous sommes améliorés par rapport à la semaine dernière. Il est important que nous jouions bien à l'extérieur contre une bonne équipe et un grand entraîneur. Je suis enthousiaste, je ne suis pas inquiet. Je pense que mon équipe est prête. »
- Getty
Les leaders attendus pour un choc à Turin
Un choc XXL à Turin offrira une mesure définitive des ambitions de début de saison des deux géants avant la trêve internationale. Amorim doit trouver la solution pour percer la défense résiliente de la Juventus, qui a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses deux premiers matches. Une victoire marquante en terrain hostile permettrait à Milan de rester en tête du classement et soulignerait l’autorité tactique de l’entraîneur en Italie.
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