« La meilleure équipe du monde ! » : Ruben Amorim donne la note de 10/10 au mercato de l’AC Milan avant le choc contre la Juventus

Bien que des questions aient été soulevées au sujet de la profondeur offensive de Milan après les départs d'Alvaro Morata et de Christopher Nkunku, l'entraîneur a rapidement écarté toute inquiétude.

S'adressant aux journalistes, Amorim a déclaré : « Mes joueurs sont parmi les meilleurs du monde, donc je ne vais pas dire que c'est un huit ou un neuf. Chaque joueur que nous avons fait venir est parfait pour notre équipe, donc je vais lui donner 10 ! J'ai le meilleur effectif du monde.

« Il faut regarder la situation, et nous comprenons que deux attaquants aux caractéristiques différentes auraient pu être utiles. Nous ne savons pas ce qui va se passer ; peut-être que nous serons un peu justes à ce poste.

« Je pense que nous pouvons aussi jouer avec trois joueurs en rotation en attaque. Comme vous pouvez le voir, nous jouons beaucoup en un contre un ici, donc avoir un attaquant avec un profil similaire à [Christian] Pulisic, par exemple, peut être utile dans certains matches. »