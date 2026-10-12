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imago-sport-1084282104.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
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« La meilleure équipe du monde ! » : Lucas Torreira fait un aveu sans détour sur le FC Barcelone avant le choc à Istanbul

FC Barcelone
Galatasaray
L. Torreira
Galatasaray vs FC Barcelone
Ligue des Champions

Le milieu de terrain de Galatasaray Lucas Torreira a reconnu que son équipe affronterait la meilleure équipe du monde lors de la venue de Barcelone à Istanbul. L’Uruguayen a toutefois assuré que les champions de Turquie ne changeraient pas leur identité de jeu agressive au RAMS Park.

  • Torreira se réjouit de se mesurer à l’élite mondiale

    Le milieu de terrain de Galatasaray Lucas Torreira représentait les joueurs aux côtés de l’entraîneur Okan Buruk lors de la conférence de presse officielle d’avant-match, avant d’affronter le FC Barcelone. L’international uruguayen a reconnu l’ampleur du défi, tout en promettant que Galatasaray donnerait tout à domicile.

    Torreira a souligné que les matches de cette importance ne nécessitent aucun encouragement extérieur.

    « Nous allons affronter la meilleure équipe du monde. Nous voulons gagner », a déclaré Torreira aux journalistes. « Parfois, on n’a pas besoin de motivation supplémentaire, on trouve déjà la motivation en soi pour ce genre de matches. »

  • Sporting Club de Portugal v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La maîtrise du milieu de terrain du FC Barcelone force le respect

    Analysant le dispositif tactique du FC Barcelone sous Hansi Flick, Torreira a salué la qualité du milieu de terrain adverse, tout en affirmant que Galatasaray resterait fidèle à ses principes fondamentaux. « Ils ont les meilleurs joueurs au milieu de terrain. La possession est importante pour eux », a noté Torreira.

    « Ils essaient de fatiguer leur adversaire et de lui faire mal. »

    « Nous jouerons avec la même mentalité. Notre identité ne changera pas. Nous voulons gagner chaque match. Quand il faudra défendre, nous défendrons ; quand il faudra récupérer le ballon, nous le récupérerons. »

  • Encadrer le jeune talent Aleksey Batrakov

    Torreira a également évoqué avec chaleur le rôle qu’il a joué pour aider Aleksey Batrakov, arrivé cet été, à s’adapter à la vie à Istanbul. Il a salué l’apport technique et défensif du jeune joueur. « Batrakov m’a surpris, tant par sa personnalité que par ses qualités de footballeur », a confié Torreira.

    « J’ai essayé de beaucoup l’aider pendant cette période, sur le terrain comme en dehors. »

    « On a besoin dans l’équipe de joueurs comme Batrakov, capables de faire la différence. Je suis très heureux qu’il nous ait rejoints. »

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  • imago-sport-1082740513.jpgZUMA Press Wire

    Les supporters d’Istanbul appelés à pousser leur équipe

    Alors que Galatasaray cherche à décrocher sa première victoire de cette phase de la Ligue des champions après un revers lors de la première journée, Torreira a appelé les supporters à créer une atmosphère intimidante pour les visiteurs catalans.

    « Jouer à domicile est très important et nous sommes très motivés », a conclu Torreira.

    « Nous voulons faire plaisir à nos supporters. »

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