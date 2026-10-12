Anadolu Agency
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« La meilleure équipe du monde ! » : Lucas Torreira fait un aveu sans détour sur le FC Barcelone avant le choc à Istanbul
Torreira se réjouit de se mesurer à l’élite mondiale
Le milieu de terrain de Galatasaray Lucas Torreira représentait les joueurs aux côtés de l’entraîneur Okan Buruk lors de la conférence de presse officielle d’avant-match, avant d’affronter le FC Barcelone. L’international uruguayen a reconnu l’ampleur du défi, tout en promettant que Galatasaray donnerait tout à domicile.
Torreira a souligné que les matches de cette importance ne nécessitent aucun encouragement extérieur.
« Nous allons affronter la meilleure équipe du monde. Nous voulons gagner », a déclaré Torreira aux journalistes. « Parfois, on n’a pas besoin de motivation supplémentaire, on trouve déjà la motivation en soi pour ce genre de matches. »
- Getty Images Sport
La maîtrise du milieu de terrain du FC Barcelone force le respect
Analysant le dispositif tactique du FC Barcelone sous Hansi Flick, Torreira a salué la qualité du milieu de terrain adverse, tout en affirmant que Galatasaray resterait fidèle à ses principes fondamentaux. « Ils ont les meilleurs joueurs au milieu de terrain. La possession est importante pour eux », a noté Torreira.
« Ils essaient de fatiguer leur adversaire et de lui faire mal. »
« Nous jouerons avec la même mentalité. Notre identité ne changera pas. Nous voulons gagner chaque match. Quand il faudra défendre, nous défendrons ; quand il faudra récupérer le ballon, nous le récupérerons. »
Encadrer le jeune talent Aleksey Batrakov
Torreira a également évoqué avec chaleur le rôle qu’il a joué pour aider Aleksey Batrakov, arrivé cet été, à s’adapter à la vie à Istanbul. Il a salué l’apport technique et défensif du jeune joueur. « Batrakov m’a surpris, tant par sa personnalité que par ses qualités de footballeur », a confié Torreira.
« J’ai essayé de beaucoup l’aider pendant cette période, sur le terrain comme en dehors. »
« On a besoin dans l’équipe de joueurs comme Batrakov, capables de faire la différence. Je suis très heureux qu’il nous ait rejoints. »
- ZUMA Press Wire
Les supporters d’Istanbul appelés à pousser leur équipe
Alors que Galatasaray cherche à décrocher sa première victoire de cette phase de la Ligue des champions après un revers lors de la première journée, Torreira a appelé les supporters à créer une atmosphère intimidante pour les visiteurs catalans.
« Jouer à domicile est très important et nous sommes très motivés », a conclu Torreira.
« Nous voulons faire plaisir à nos supporters. »
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