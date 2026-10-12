Le milieu de terrain de Galatasaray Lucas Torreira représentait les joueurs aux côtés de l’entraîneur Okan Buruk lors de la conférence de presse officielle d’avant-match, avant d’affronter le FC Barcelone. L’international uruguayen a reconnu l’ampleur du défi, tout en promettant que Galatasaray donnerait tout à domicile.

Torreira a souligné que les matches de cette importance ne nécessitent aucun encouragement extérieur.

« Nous allons affronter la meilleure équipe du monde. Nous voulons gagner », a déclaré Torreira aux journalistes. « Parfois, on n’a pas besoin de motivation supplémentaire, on trouve déjà la motivation en soi pour ce genre de matches. »