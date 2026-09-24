« La meilleure équipe a gagné ! » : Thierry Henry livre un verdict élogieux sur l’Espagne et explique pourquoi personne ne peut l’arrêter

Henry n’a jamais été du genre à fuir l’analyse tactique, et l’ancienne icône d’Arsenal et de Barcelone a désormais livré une évaluation élogieuse de la domination récente de l’Espagne sur la scène internationale. Cette ère de suprématie comprend un sacre à l’Euro 2024 avec une victoire en finale contre l’Angleterre, suivi de leur gloire en Coupe du monde, où ils ont battu la France 2-0 en demi-finales avant de s’imposer 1-0 face à l’Argentine en finale. Dans un long entretien accordé au média espagnol As, Henry a souligné que la véritable force de l’équipe actuelle réside dans le collectif plutôt que dans une seule superstar.

En revenant sur leur parcours vers les sommets, Henry a insisté sur le fait que leur succès était la victoire d’une culture footballistique bien précise. Le Français a noté que la cohésion de cette équipe est ce qui la distingue d’autres nations qui s’en remettent à des éclairs individuels. Au cours de l’entretien, il a expliqué sa vision de leur triomphe en déclarant : « Je l’ai déjà dit à l’époque : c’est une équipe. La star, c’est l’équipe. Comme vous le savez, j’ai perdu contre l’Espagne dans tous les grands matches. Je ne vais pas citer toute l’équipe, mais je l’ai vu ; nous l’avons tous toujours vu. Je le dis constamment : leur façon de travailler, leur identité, leur philosophie et la valeur accordée à l’équipe avant les individualités leur ont maintenant apporté cette récompense. La meilleure équipe a gagné la Coupe du monde et personne ne peut dire le contraire. C’était une masterclass. »