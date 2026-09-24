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« La meilleure équipe a gagné ! » : Thierry Henry livre un verdict élogieux sur l’Espagne et explique pourquoi personne ne peut l’arrêter
Le collectif triomphe des individus
Henry n’a jamais été du genre à fuir l’analyse tactique, et l’ancienne icône d’Arsenal et de Barcelone a désormais livré une évaluation élogieuse de la domination récente de l’Espagne sur la scène internationale. Cette ère de suprématie comprend un sacre à l’Euro 2024 avec une victoire en finale contre l’Angleterre, suivi de leur gloire en Coupe du monde, où ils ont battu la France 2-0 en demi-finales avant de s’imposer 1-0 face à l’Argentine en finale. Dans un long entretien accordé au média espagnol As, Henry a souligné que la véritable force de l’équipe actuelle réside dans le collectif plutôt que dans une seule superstar.
En revenant sur leur parcours vers les sommets, Henry a insisté sur le fait que leur succès était la victoire d’une culture footballistique bien précise. Le Français a noté que la cohésion de cette équipe est ce qui la distingue d’autres nations qui s’en remettent à des éclairs individuels. Au cours de l’entretien, il a expliqué sa vision de leur triomphe en déclarant : « Je l’ai déjà dit à l’époque : c’est une équipe. La star, c’est l’équipe. Comme vous le savez, j’ai perdu contre l’Espagne dans tous les grands matches. Je ne vais pas citer toute l’équipe, mais je l’ai vu ; nous l’avons tous toujours vu. Je le dis constamment : leur façon de travailler, leur identité, leur philosophie et la valeur accordée à l’équipe avant les individualités leur ont maintenant apporté cette récompense. La meilleure équipe a gagné la Coupe du monde et personne ne peut dire le contraire. C’était une masterclass. »
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Solidité défensive grâce à la possession
L’Espagne n’a pas seulement captivé les spectateurs par son jeu offensif fluide ou sa possession écrasante pendant la Coupe du monde ; sa solidité défensive a été tout aussi redoutable. La Roja n’a concédé qu’un seul but en huit matches sur l’ensemble du tournoi, une unique réalisation encaissée lors de sa victoire 2-1 contre la Belgique en quart de finale.
Le Français a détaillé les mécanismes de cette réussite défensive, estimant que les critiques négligent souvent le peu de terrain que l’Espagne concède réellement au cours des quatre-vingt-dix minutes. Henry a développé ce point tactique en déclarant : « Les gens parlent du seul but concédé ou de détails isolés, mais je suis presque certain que l’Espagne n’a subi que dix tirs cadrés sur l’ensemble du tournoi. Si vous pressez bien et que vous veillez à ce que l’adversaire soit loin de votre but, c’est ce qui se passe. »
Le cauchemar de jouer sans le ballon
Henry a également évoqué l’impact psychologique et physique qu’affronter l’Espagne a sur les joueurs adverses, exprimant son admiration absolue pour leur domination dans les deux phases du jeu. Interrogé sur l’extrême difficulté de rivaliser avec une force aussi imposante, l’ancien attaquant de l’équipe de France a avoué : « Ce qui me surprend toujours quand les gens parlent de l’Espagne, c’est qu’ils disent : “Si vous jouez contre l’Espagne, faites ceci ou cela.” Mais quand vous n’avez pas le ballon, vous devez jouer au football sans lui. Alors comment faites-vous contre une équipe comme ça ? »
« Il y a eu tellement de choses dans le tournoi, mais l’Espagne a dominé avec et sans le ballon », a ajouté Henry. « C’est un régal de les voir jouer. En fait, c’était la seule équipe que je ne voulais pas affronter parce que c’est très difficile et nous avons toujours souffert contre elle. » En effet, la récente suprématie de l’Espagne sur les Bleus est indéniable dans les grandes compétitions, comme en témoignent une victoire 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024, un succès palpitant 5-4 en demi-finale de la Ligue des nations 2024-2025, ainsi que leur victoire décisive en demi-finale de la Coupe du monde.
- AFP
Le prochain défi commence à Wembley
La quête de l’Espagne vers un nouveau trophée international reprend ce samedi avec une entrée en lice très attendue en Ligue des nations contre l’Angleterre au stade de Wembley. La Roja aborde la compétition comme l’une de ses forces les plus dominantes, après avoir atteint la finale lors de chacune des trois dernières éditions, remportant le trophée en 2022-2023, tout en terminant finaliste en 2020-2021 et en 2024-2025.
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