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« La meilleure décision que j'ai jamais prise » : ainsi le président du PSG salue Luis Enrique, présenté comme le meilleur entraîneur du monde, tandis que le club de la capitale se hisse pour la deuxième année consécutive en finale de la Ligue des champions
Le PSG se qualifie pour une nouvelle finale de la Ligue des champions
Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en éliminant le Bayern Munich 6-5 sur l’ensemble des deux manches demi-finales, performance qui a valu à l’entraîneur Luis Enrique les félicitations du président Nasser Al-Khelaifi. Après avoir gagné 5-4 à l’aller dans la capitale française, le club de la capitale a ensuite obtenu un match nul 1-1 en Bavière mercredi, validant ainsi son billet pour la finale du 30 mai à Budapest face à Arsenal. Après avoir pris l’avantage 5-4 lors du match aller à Paris, le groupe d’Enrique a ensuite obtenu un match nul 1-1 en Bavière mercredi, validant ainsi son billet pour la grande finale contre Arsenal à Budapest le 30 mai.
- AFP
Le président du PSG salue le leadership d'Enrique
Cette série de résultats a conforté Al-Khelaifi dans l’idée qu’Enrique est l’homme de la situation pour mener à bien le projet à long terme du club. Depuis son arrivée au Parc des Princes en 2023, l’ancien mentor du FC Barcelone a imposé une identité plus affirmée à l’équipe. Le PSG apparaît désormais moins comme un simple regroupement de stars individuelles que comme une véritable entité collective capable de rivaliser constamment au plus haut niveau. S’adressant à CBS Sports Golazo, Al-Khelaifi a présenté Enrique comme la meilleure recrue qu’il ait jamais recrutée depuis sa prise de fonction à la tête du club.
« Luis Enrique est notre meilleur atout, ma meilleure décision », a admis Al-Khelaifi. « Depuis quinze ans, je voulais le recruter. C’est un entraîneur fantastique, le meilleur au monde, et une grande personne. Sa gestion du quotidien, des joueurs et même des médias, qui peut s’avérer complexe en France, est remarquable.
« C’est un honneur d’avoir Luis Enrique au club, aux côtés de tous ceux qui écrivent l’histoire. C’est ce que nous voulons. Nous avons l’ADN, et nous l’avons prouvé aujourd’hui. Ce ne sont pas seulement des footballeurs, ce sont de véritables guerriers. Il a révolutionné le football, pas seulement au Paris Saint-Germain, mais dans tout le football. Je suis très fier de lui, et c’est vraiment le meilleur entraîneur du monde. »
Un groupe uni sous la houlette d’Enrique
La direction du PSG estime que le changement le plus marquant sous l’ère Enrique réside dans la mentalité qui règne dans le vestiaire. L’équipe apparaît aujourd’hui plus soudée, plus focalisée sur l’effort collectif et la discipline défensive. Al-Khelaifi a souligné que cet esprit de corps était le principal moteur de leurs succès.
« La façon dont ils travaillent ensemble, dont ils vivent ensemble, dont ils se défendent sur le terrain et en dehors », a-t-il ajouté. « Je les observe, je vis avec eux, et c’est ce que j’aime dans cette équipe : la combativité, la passion, le plaisir qu’ils manifestent lorsqu’ils se rendent à l’entraînement et travaillent ensemble. Ce n’est pas toujours facile, mais tout le monde se soutient mutuellement. Nous sommes une famille, et eux forment une famille, la famille du PSG. »
- AFP
Le PSG vise la gloire européenne
Le PSG va désormais se préparer pour la finale de la Ligue des champions à Budapest, où il affrontera Arsenal, vainqueur de l’Atlético de Madrid dans l’autre demi-finale. Avant de défier les Gunners, le club parisien doit encore disputer ses trois dernières journées de Ligue 1 pour valider le titre, avec Brest comme premier adversaire de cette dernière ligne droite.