Cette série de résultats a conforté Al-Khelaifi dans l’idée qu’Enrique est l’homme de la situation pour mener à bien le projet à long terme du club. Depuis son arrivée au Parc des Princes en 2023, l’ancien mentor du FC Barcelone a imposé une identité plus affirmée à l’équipe. Le PSG apparaît désormais moins comme un simple regroupement de stars individuelles que comme une véritable entité collective capable de rivaliser constamment au plus haut niveau. S’adressant à CBS Sports Golazo, Al-Khelaifi a présenté Enrique comme la meilleure recrue qu’il ait jamais recrutée depuis sa prise de fonction à la tête du club.

« Luis Enrique est notre meilleur atout, ma meilleure décision », a admis Al-Khelaifi. « Depuis quinze ans, je voulais le recruter. C’est un entraîneur fantastique, le meilleur au monde, et une grande personne. Sa gestion du quotidien, des joueurs et même des médias, qui peut s’avérer complexe en France, est remarquable.

« C’est un honneur d’avoir Luis Enrique au club, aux côtés de tous ceux qui écrivent l’histoire. C’est ce que nous voulons. Nous avons l’ADN, et nous l’avons prouvé aujourd’hui. Ce ne sont pas seulement des footballeurs, ce sont de véritables guerriers. Il a révolutionné le football, pas seulement au Paris Saint-Germain, mais dans tout le football. Je suis très fier de lui, et c’est vraiment le meilleur entraîneur du monde. »