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La meilleure décision de Michael Carrick ? Un choix stratégique qui pourrait lui ouvrir les portes du poste d’entraîneur de Manchester United : le champion de Premier League explique pourquoi les Red Devils n’ont pas besoin d’un « entraîneur de renom »
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Carrick a répondu à l’appel à l’aide lancé après le limogeage d’Amorim.
Michael Carrick connaît parfaitement la maison d’Old Trafford. En tant que joueur, il y a conquis cinq titres de Premier League et une Ligue des champions. Il y a ensuite endossé le rôle d’entraîneur au sein des staffs de José Mourinho puis d’Ole Gunnar Solskjaer.
L’ancien international anglais a ensuite pris les rênes de Middlesbrough, qu’il a mené en lice pour la promotion en Championship, avant de quitter le Riverside Stadium à l’été 2025. Âgé de 44 ans, il n’a jamais caché son ambition de retrouver un banc.
Il n’espérait pas pour autant qu’une nouvelle opportunité se présenterait à Manchester, mais il a répondu à l’appel après le limogeage de Ruben Amorim. En douze matchs, il a obtenu huit victoires et permis aux Red Devils d’occuper la troisième place de la Premier League.
Aucune décision n’est encore actée concernant son avenir à long terme : d’autres noms circulent toujours, plusieurs techniciens de renom devant se libérer lors de l’intersaison. Mais Carrick jouit d’un solide soutien pour repousser la concurrence et démontrer qu’un « grand nom » n’est pas indispensable au « Théâtre des Rêves ».
Ce que Carrick doit faire pour obtenir un contrat permanent à Manchester United
Interrogé sur l’éventualité de voir Carrick rester aux commandes la saison prochaine et sur les facteurs qui influenceront cette décision cruciale, l’ancien défenseur de Manchester United, Parker – s’exprimant en exclusivité pour Spreadex Sports – a confié à GOAL : « Je pense que tout se jouera sur la façon dont ils concluront la saison. Une fin de parcours solide, c’est tout ce qu’il leur faut.
« Je pense qu’il leur a apporté quelque chose à quoi ils ne s’attendaient pas. Ils espéraient une place en Europe, mais je ne pense pas qu’ils s’attendaient à jouer en Ligue des champions. Cette opportunité est née d’une Premier League particulièrement irrégulière cette saison ; peu d’équipes ont affiché de la constance. Si Carrick concrétise cet objectif, il pourrait le faire avec une relative facilité.
On entend tout le monde pousser des entraîneurs de renom vers ce poste. Je ne suis pas certain que le poste nécessite un entraîneur de renom. Sir Alex Ferguson n’est pas arrivé à Manchester United avec un palmarès déjà établi ; il avait simplement démontré sa capacité à bousculer l’ordre établi en Écosse. À son arrivée, on pensait que son passage serait celui d’un one-season wonder, en raison de ce qu’il avait accompli avec Aberdeen. C’est un exploit incroyable – personne n’a fait mieux depuis.
« Concernant Michael Carrick, son attitude posée ne correspond pas à l’image que certains se font d’un entraîneur. On attend souvent quelqu’un qui s’agite, qui presse les joueurs sur les touches et qui dispute le quatrième arbitre. Ce n’est pas son style. Inutile d’avoir vu Michael Carrick jouer pour deviner qu’il ne se laissera pas marcher sur les pieds ; s’il réagit, c’est que la situation est sérieuse. »
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Cette décision à la Ferguson a parfaitement réussi à Carrick.
Parker a salué la décision la plus judicieuse de Carrick : « Il a déjà fait ses preuves. L’une de ses grandes forces, à mon avis, a été de faire appel à Steve Holland pour l’épauler.
Il aurait pu recruter un ancien coéquipier, comme le prévoyait tout le monde. Or, il n’a pas cédé à cette évidence. En faisant appel à un entraîneur reconnu, dont les compétences surpassent les siennes, il démontre sa volonté d’apprendre.
D’une certaine manière, il reproduit ce que Sir Alex Ferguson a fait : il s’entoure de spécialistes plus compétents que lui dans leur domaine pour élever le niveau de l’équipe et renforcer son propre statut d’entraîneur. À Chelsea, Steve Holland a contribué à de nombreux succès, a développé un jeu attrayant et a travaillé avec des joueurs de classe mondiale.
Pour moi, les bases sont désormais posées. La seule ombre au tableau, c’est son passé à Manchester United : certains anciens joueurs, habitués à une autre approche, contestent sa légitimité.
Le fait qu’il occupe ce poste et qu’il travaille pour Ole en rebute plus d’un, mais Ole n’a pas si mal travaillé ; il a simplement été abandonné par ses joueurs, ce qui arrive souvent dans le football moderne. On ne peut leur faire confiance qu’à court terme ; il faut constamment les stimuler ou, à défaut, recruter des joueurs sur lesquels on peut compter sur la durée. Les joueurs sont honnêtes quand les choses ne tournent pas en leur faveur.
« Je suis convaincu que la qualification en Ligue des champions devrait lui valoir le poste et l’opportunité de débuter la saison prochaine comme entraîneur à temps plein. »
Le conseil d'administration de Manchester United s'apprête à nommer le prochain entraîneur permanent du club.
Carrick a clairement fait savoir qu’il voulait rester aux commandes de Manchester United pour récolter les fruits de son travail, d’autant que les compétitions européennes de haut niveau devraient à nouveau figurer au programme des Red Devils pour la saison 2026-2027, après une année blanche sur la scène continentale.
Sir Jim Ratcliffe (INEOS) et la famille Glazer doivent encore valider sa capacité à investir intelligemment lors du prochain mercato et à ramener les Red Devils sur le devant de la scène nationale et internationale.