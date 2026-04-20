La meilleure décision de Michael Carrick ? Un choix stratégique qui pourrait lui ouvrir les portes du poste d’entraîneur de Manchester United : le champion de Premier League explique pourquoi les Red Devils n’ont pas besoin d’un « entraîneur de renom »

Michael Carrick connaît parfaitement la maison d’Old Trafford. En tant que joueur, il y a conquis cinq titres de Premier League et une Ligue des champions. Il y a ensuite endossé le rôle d’entraîneur au sein des staffs de José Mourinho puis d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’ancien international anglais a ensuite pris les rênes de Middlesbrough, qu’il a mené en lice pour la promotion en Championship, avant de quitter le Riverside Stadium à l’été 2025. Âgé de 44 ans, il n’a jamais caché son ambition de retrouver un banc.

Il n’espérait pas pour autant qu’une nouvelle opportunité se présenterait à Manchester, mais il a répondu à l’appel après le limogeage de Ruben Amorim. En douze matchs, il a obtenu huit victoires et permis aux Red Devils d’occuper la troisième place de la Premier League.

Aucune décision n’est encore actée concernant son avenir à long terme : d’autres noms circulent toujours, plusieurs techniciens de renom devant se libérer lors de l’intersaison. Mais Carrick jouit d’un solide soutien pour repousser la concurrence et démontrer qu’un « grand nom » n’est pas indispensable au « Théâtre des Rêves ».