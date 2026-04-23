« La meilleure décision de ma vie » : comment Georgia Stanway, la star des Lionesses, a relancé sa carrière qui stagnait au Bayern Munich pour devenir l'une des meilleures milieux de terrain au monde

Les difficultés de Stanway ne se limitaient pas à l’équipe nationale. À Manchester City, elle peinait déjà à s’imposer au milieu de terrain, son poste de prédilection. L’entraîneur Gareth Taylor, exploitaant sa fiabilité et sa polyvalence, la repositionnait souvent comme arrière droit ou arrière gauche.

« J’étais dans une impasse », a-t-elle confié à Sky Sports. « Je n’étais tout simplement pas aussi heureuse que je savais que je pouvais l’être. »

Quatre ans plus tard, le tableau a radicalement changé. Stanway est désormais l’une des premières noms inscrits sur la feuille de match de l’Angleterre et la seule joueuse à avoir débuté tous les matchs des grands tournois sous les ordres de Wiegman, tout en étant largement considérée comme l’une des meilleures milieux de terrain du football féminin.

Plusieurs facteurs expliquent cette métamorphose, mais son transfert au Bayern Munich, intervenu à l’été 2022, apparaît comme un tournant majeur. Alors que son passage en Allemagne touche à sa fin, et qu’un départ imminent vers Arsenal se profile, on comprend mieux pourquoi elle a récemment qualifié ce choix de « meilleure décision de ma vie, tant sur le plan personnel que sportif ».