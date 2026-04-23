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Georgia Stanway Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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« La meilleure décision de ma vie » : comment Georgia Stanway, la star des Lionesses, a relancé sa carrière qui stagnait au Bayern Munich pour devenir l'une des meilleures milieux de terrain au monde

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La carrière de presque tous les footballeurs comporte un tournant décisif, et celui de Georgia Stanway s'est produit à l'été 2022. Cela semble incroyable aujourd'hui, compte tenu de son rôle au sein de l'équipe d'Angleterre et de son statut parmi les meilleures milieux de terrain du football, mais à l'approche du Championnat d'Europe de cette année-là, Stanway ne figurait pas dans le onze de départ de Sarina Wiegman.

Les difficultés de Stanway ne se limitaient pas à l’équipe nationale. À Manchester City, elle peinait déjà à s’imposer au milieu de terrain, son poste de prédilection. L’entraîneur Gareth Taylor, exploitaant sa fiabilité et sa polyvalence, la repositionnait souvent comme arrière droit ou arrière gauche.

« J’étais dans une impasse », a-t-elle confié à Sky Sports. « Je n’étais tout simplement pas aussi heureuse que je savais que je pouvais l’être. »

Quatre ans plus tard, le tableau a radicalement changé. Stanway est désormais l’une des premières noms inscrits sur la feuille de match de l’Angleterre et la seule joueuse à avoir débuté tous les matchs des grands tournois sous les ordres de Wiegman, tout en étant largement considérée comme l’une des meilleures milieux de terrain du football féminin.

Plusieurs facteurs expliquent cette métamorphose, mais son transfert au Bayern Munich, intervenu à l’été 2022, apparaît comme un tournant majeur. Alors que son passage en Allemagne touche à sa fin, et qu’un départ imminent vers Arsenal se profile, on comprend mieux pourquoi elle a récemment qualifié ce choix de « meilleure décision de ma vie, tant sur le plan personnel que sportif ».

  • Georgia Stanway Man City Women 2021-22Getty Images

    Les obstacles

    Les débuts de la carrière professionnelle de Stanway ont été idylliques. Après avoir gravi les échelons du centre de formation pour intégrer l’équipe première des Blackburn Rovers, elle a rejoint Manchester City à 16 ans et s’est immédiatement imposée en Super League féminine, devenant une joueuse clé alors qu’elle était encore adolescente. Lors de l’exercice 2017-2018, qu’elle entame à 18 ans, elle guide City jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions, où l’OL ne l’emporte que 1-0 au cumul des deux rencontres ; la jeune Anglaise est ensuite intégrée dans l’Équipe type de la compétition.

    Mais au cours de la saison 2021-2022, alors que son contrat à City touchait à sa fin, l’internationale anglaise a commencé à manifester de la frustration. Fixée au milieu de terrain, elle ne jouait pas régulièrement à son poste de prédilection ; si elle acceptait de dépanner l’équipe en cas de blessures, elle confiait tout de même à Sky Sports : « Je vais être honnête avec vous au sujet de la polyvalence : à l’avenir, ce n’est pas quelque chose que je souhaite être. »

    À l’approche d’un Euro à domicile, cette situation ne favorisait pas non plus sa place dans le projet des Lionesses. Lors de l’avant-dernier match amical de l’Angleterre avant le tournoi, Stanway était sur le banc, Wiegman lui ayant avoué avant la rencontre qu’elle ne savait pas trop comment l’intégrer dans son onze de départ.

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  • Georgia Stanway England Women's Euros celebrations 2022Getty Images

    Changements majeurs

    Heureusement pour Stanway, deux événements ont alors joué en sa faveur. D’abord, Sarina Wiegman a réorganisé les Lionesses : Leah Williamson, alors installée au milieu de terrain, a été basculée en défense centrale, créant ainsi un créneau pour Stanway. Cette dernière a alors enchaîné six titularisations lors du triomphe anglais à l’Euro 2022, avant de confirmer son statut de cadre avec 48 titularisations en 59 sélections possibles, dont l’intégralité des matchs majeurs.

    Parallèlement, son départ de City pour relever un nouveau défi au Bayern Munich, officialisé avant le coup d’envoi de l’Euro, lui a apporté une sérénité propice à son épanouissement durant la compétition.

    « Je pense que si j’ai si bien joué à l’Euro, c’est parce que j’avais déjà signé au Bayern – j’étais tout simplement libre », a-t-elle déclaré à la BBC Sport. Un choix qui a aussi porté ses fruits à long terme.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2022-23Getty Images

    Prendre un nouveau départ

    Stanway se montre très ouverte et honnête quant à la situation dans laquelle elle se trouvait à ce moment-là de sa carrière. « J’ai passé sept ans, presque huit, à City, de mes 16 à mes 23 ans », a-t-elle déclaré à BBC Sport. « J’avais disputé près de 200 matchs, remporté sept trophées et quitté le club en tant que meilleure buteuse de tous les temps. Mais j’avais l’impression d’avoir atteint un plateau depuis dix-huit mois. »

    Un sentiment qu’elle a répété dans plusieurs interviews ces dernières années, se disant « au point mort » auprès de Sky Sports et affirmant à Miasanrot, le blog du Bayern Munich : « Le transfert à Munich était pour moi l’occasion de prendre un nouveau départ. À Manchester, j’avais l’impression d’avoir atteint un point où je ne progresserais plus ni ne m’épanouirais davantage. »

    « J’étais dans une situation où je voulais sortir de ma zone de confort, me lancer des défis et me poser la question : “Jusqu’où puis-je aller ?” », a-t-elle expliqué à Sky Sports. Son transfert à Munich lui a offert le cadre idéal pour cela – et les réponses que Stanway a trouvées sont sans équivoque.

  • Georgia Stanway Bayern 2025Getty Images

    Les progrès sont considérables et dépassent les attentes.

    Son arrivée au Bayern a agi comme un véritable catalyseur pour la carrière de Stanway, lui redonnant un nouvel élan après une période où elle avait l’impression d’être bloquée. Bénéficiant d’un temps de jeu régulier au milieu de terrain au sein d’un groupe champion et présent chaque saison en Ligue des champions, elle a également découvert un nouveau style et un nouvel environnement qui ont accéléré sa progression.

    Cette transition lui a permis de progresser sur plusieurs plans : son jeu de passe s’est affiné, son timing dans les tacles s’est précisé et sa discipline, autrefois pointée du doigt en raison de sa propension à recevoir des cartons, est désormais rarement évoquée.

    « J’ai énormément progressé au Bayern », constatait-elle dès la première année suivant son transfert. « Je pense avoir progressé bien plus vite que prévu. »

    Devenue plus polyvalente au milieu de terrain, elle occupe désormais un rôle plus reculé et défensif, sans pour autant négliger ses contributions offensives, toujours nombreuses.

    Sur le plan humain, elle a également mûri. Dans une interview accordée à FCBinside, elle a souligné avoir « grandi en tant que personne et en tant que leader » en Allemagne, une évolution perceptible dès qu’elle revêt le maillot de l’Angleterre, où elle prend régulièrement les commandes et répond présente sous la pression.

  • Georgia Stanway Alphonso Davies Bayern Munich Bundesliga trophies 2023Getty Images

    Un succès sur toute la ligne

    Alors que l’aventure de Stanway à Munich touche à sa fin, force est de constater que ce fut un succès incontestable pour toutes les parties. Elle a joué un rôle clé dans les quatre titres de champion consécutifs du club, dont le dernier a été décroché mercredi, ainsi que dans trois autres trophées nationaux. Elle a en outre été un élément clé de la campagne européenne du Bayern, qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions cette saison, sa meilleure performance continentale depuis cinq ans.

    Cette régularité lui a valu une reconnaissance individuelle, dont sa première nomination au Ballon d’Or en 2023, et a profité à l’Angleterre. Devenue incontournable aux yeux de Sarina Wiegman depuis son arrivée en Allemagne, elle a intégré le top 10 des meilleures buteuses de l’histoire des Lionesses grâce à ses contributions souvent décisives.

    Pas étonnant, donc, qu’elle soit courtisée comme l’une des meilleures joueuses libres du mercato estival, Arsenal semblant actuellement en pole position pour s’attacher ses services.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Il reste encore beaucoup à jouer.

    L’aventure de Stanway au Bayern n’est pas terminée. Si le club a déjà conquis la Supercoupe et validé son titre de champion, il vise encore la DFB-Pokal et peut boucler la Bundesliga invaincu. Les Bavaroises n’ont cédé des points qu’une fois cette saison, lors d’un 0–0 contre Iéna en septembre.

    Reste la Ligue des champions, encore jamais remportée par le club bavarois, toujours en quête de sa première finale. Ce week-end, les Bavaroises entament une demi-finale cruciale face au FC Barcelone, triple lauréat de l’épreuve.

    La tâche s’annonce néanmoins ardue : en octobre dernier, le Barça avait écrasé le Bayern 7-1, rappelant la force de frappe des Catalanes. Mais Esmee Brugts, l’arrière latérale du Barça, a souligné cette semaine que le défi serait cette fois bien différent, ayant observé les championnes d’Allemagne aligner 26 matchs sans défaite (dont 25 victoires) depuis lors.

    « Le Bayern Munich est l’une des équipes les plus fortes d’Europe », a déclaré Brugts. « Il domine le championnat allemand, qui n’est pas un championnat facile, et depuis notre [dernier] match, il n’a pas perdu. C’est vraiment impressionnant et tout le mérite leur revient. Bien sûr, le premier match contre eux remonte à un certain temps et s’inscrivait dans un contexte différent. Nous savons que ce ne sera plus jamais le même match. C’est le football. Chaque match est différent et nous devons être aussi prêts que possible. »

    Les Bavaroises savent, par expérience, à quel point une affiche peut basculer d’une rencontre à l’autre. Les deux formations étaient d’ailleurs dans le même groupe lors de l’édition 2022-2023, et le club allemand avait dominé le Barça 3-1 à domicile après avoir cédé 3-0 au Camp Nou quelques mois plus tôt. Si les deux effectifs ont évolué depuis, de nombreuses joueuses, dont Stanway, sont toujours présentes.

    Lors de l’un de ses premiers matchs de Ligue des champions sous les couleurs bavaroises, elle avait brillé pour surprendre les Catalans. Aujourd’hui, pour l’un de ses derniers matchs de C1 avec le Bayern, elle jouera un rôle clé pour aider son équipe à rééditer cet exploit, alors qu’elle cherche à conclure en beauté ce qu’elle a décrit comme « les meilleures » quatre années de sa carrière.

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