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« La meilleure chose que j’aie jamais faite » : comment le transfert retentissant de David Beckham au Real Madrid a inspiré Harry Kane à conquérir le Bayern Munich
Sur les traces d’une légende de Manchester United
Kane a révélé que sa décision de quitter la Premier League pour la Bundesliga était profondément ancrée dans son admiration d’enfance pour Beckham. Ayant grandi dans le même quartier de Londres et fréquenté la même école que l’ancien capitaine de l’Angleterre, Kane a observé de près le transfert retentissant de Beckham de Manchester United au Real Madrid en 2003. Alors que de nombreux joueurs anglais ont traditionnellement hésité à se tester dans des championnats étrangers, Kane se sentait attiré par le continent, en partie après avoir vu son idole réussir en Espagne.
« Il est parti jouer à l’étranger et, à l’époque, je n’ai peut-être pas pleinement apprécié le fait qu’il quitte la Premier League, a déclaré Kane à TNT Sports. Mais avec le temps, en m’y retrouvant moi-même et en apprenant davantage sur moi ainsi que sur le fait de jouer au plus haut niveau, quand j’ai pris la décision de venir ici, je sais que ce n’est pas quelque chose que font tous les joueurs anglais, mais c’est la meilleure chose que j’aie jamais faite. Donc suivre ses traces et aller vivre quelque chose de différent en a fait partie. »
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À la poursuite de l’idole
Ayant grandi dans le même quartier et arpenté les mêmes couloirs d’école, le jeune attaquant regardait Beckham porter le brassard de capitaine de la sélection nationale avec une ambition évidente. Voir un héros local atteindre une renommée internationale a offert à Kane un modèle concret à suivre, nourrissant son désir de marcher exactement dans ses pas, depuis son enfance dans le nord de Londres jusqu’au capitanat de l’Angleterre.
« Beckham était mon idole, c’est sûr, a-t-il déclaré. Nous sommes allés dans la même école, nous avons grandi dans le même quartier, il était le capitaine de l’Angleterre quand j’étais en train de grandir. Donc je voulais suivre ses traces. »
Le capitaine de l’Angleterre a salué Steven Gerrard
Pendant la Coupe du monde 2026 de la FIFA, Kane a pris le temps de rendre hommage à l'histoire de la sélection en remettant à Beckham une casquette commémorative pour saluer ses 115 sélections. Le tournoi a également été marqué par une vague de soutien de la part d'autres icônes du football anglais, notamment l'ancien milieu de terrain de Liverpool Steven Gerrard. Dans un message vocal émouvant adressé au capitaine actuel, Gerrard a exprimé un profond regret : celui de ne jamais avoir vu leurs carrières se chevaucher, ce qui l'a empêché de partager le terrain avec l'un des finisseurs les plus redoutables du pays.
En revenant sur le message de Gerrard, Kane a qualifié le milieu de terrain comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football anglais et mondial.
« C'est dommage que nous n'ayons jamais pu jouer ensemble. Stevie est l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Évidemment, je l'ai regardé quand je grandissais, mais je pense que quand on est dedans, quand on les voit s'entraîner tous les jours, et qu'on entend certains gars de l'Angleterre parler de sa manière de s'entraîner, de sa façon de frapper le ballon ou d'effectuer une passe, c'était un joueur totalement au service de l'équipe, d'un bout à l'autre du terrain », a-t-il confié.
« Stevie est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Angleterre, clairement l'un des meilleurs milieux de terrain que nous ayons jamais produits, mais aussi à l'échelle mondiale. Ça aurait été sympa de jouer avec lui. Je suis sûr que j'aurais marqué quelques buts de plus. »
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Rêves de Ballon d’Or et course à la gloire individuelle
Après une saison aux statistiques individuelles vertigineuses, Kane s'est retrouvé au premier plan dans la course au Ballon d'Or. L'attaquant est resté humble au sujet de ses chances, reconnaissant que ses statistiques parlent d'elles-mêmes, mais que la décision finale revient au panel de votants après une campagne éprouvante, tant en club qu'en sélection.
« Bien sûr, ce n'est plus entre mes mains maintenant ; au final, cela dépend des votants et de ceux qui prennent la décision. Donc, il faut simplement attendre et voir. C'est un peu étrange parce que, vous savez, je suis déjà concentré sur cette saison et je pense à la saison prochaine, en me demandant si je peux devenir meilleur, si je peux continuer à progresser. Mais en même temps, je veux aussi vraiment savourer tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent », a déclaré l'ancien joueur de Tottenham.
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