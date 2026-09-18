« La meilleure chose que j’aie jamais faite » : comment le transfert retentissant de David Beckham au Real Madrid a inspiré Harry Kane à conquérir le Bayern Munich

Pendant la Coupe du monde 2026 de la FIFA, Kane a pris le temps de rendre hommage à l'histoire de la sélection en remettant à Beckham une casquette commémorative pour saluer ses 115 sélections. Le tournoi a également été marqué par une vague de soutien de la part d'autres icônes du football anglais, notamment l'ancien milieu de terrain de Liverpool Steven Gerrard. Dans un message vocal émouvant adressé au capitaine actuel, Gerrard a exprimé un profond regret : celui de ne jamais avoir vu leurs carrières se chevaucher, ce qui l'a empêché de partager le terrain avec l'un des finisseurs les plus redoutables du pays.

En revenant sur le message de Gerrard, Kane a qualifié le milieu de terrain comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football anglais et mondial.

« C'est dommage que nous n'ayons jamais pu jouer ensemble. Stevie est l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Évidemment, je l'ai regardé quand je grandissais, mais je pense que quand on est dedans, quand on les voit s'entraîner tous les jours, et qu'on entend certains gars de l'Angleterre parler de sa manière de s'entraîner, de sa façon de frapper le ballon ou d'effectuer une passe, c'était un joueur totalement au service de l'équipe, d'un bout à l'autre du terrain », a-t-il confié.

« Stevie est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Angleterre, clairement l'un des meilleurs milieux de terrain que nous ayons jamais produits, mais aussi à l'échelle mondiale. Ça aurait été sympa de jouer avec lui. Je suis sûr que j'aurais marqué quelques buts de plus. »