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La malédiction qui pesait sur Harry Kane est levée ! Le célèbre médium Uri Geller affirme que de « bonnes vibrations » suffiront à neutraliser le vaudou d’un sorcier ghanéen ciblant l’attaquant anglais
Un spirite ghanéen s’en prend à Kane
Le match de groupe de la Coupe du monde très attendu entre l’Angleterre et le Ghana a été éclipsé par les déclarations étranges du spiritiste Nana Kwaku Bonsam. Ce sorcier tristement célèbre a déclaré ouvertement qu’il s’efforçait activement de mettre un terme définitif à la série de buts de Kane lors de la rencontre qui se déroulera dans le Massachusetts.
« Je m’occupe d’Harry Kane », a-t-il déclaré à la presse, avant d’ajouter : « Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Ce sera juste ce qu’il faut pour l’arrêter face à mon pays. Je ferai mon travail pour que cela aide le Ghana. »
- AFP
Geller s'engage à lutter contre le champ d'énergie négative
Le médium de télévision Uri Geller a immédiatement lancé une contre-offensive pour protéger le capitaine de l’équipe d’Angleterre de toute perturbation spirituelle. Geller s’est dit absolument confiant dans sa capacité à protéger Kane, invoquant sa longue expérience de collaboration avec des sorciers traditionnels en Afrique du Sud.
S’exprimant au Daily Star sur sa stratégie d’intervention, Geller a affirmé : « Je vais neutraliser cela ; j’en suis capable », a-t-il déclaré avant le coup d’envoi. « Avant le match, j’enverrai des vibrations. Je mobiliserai tous mes pouvoirs, toute mon énergie, tout mon savoir-faire pour empêcher que ces vibrations négatives n’atteignent Harry Kane. »
Équations scientifiques invoquées pour justifier la défense psychique
Pour étayer son système de défense spirituelle, Geller invoque la célèbre équation d’Albert Einstein, E = mc². Selon le magicien, tout être est une forme d’énergie vibrante impossible à contenir ; or, pour neutraliser un adversaire, il suffit d’imprimer les photos de Kane et du sorcier, puis de tracer un « X » sur celle de l’opposant afin de bloquer son influence.
« Albert Einstein a élaboré une équation scientifique remarquable, E = MC² », a expliqué Geller pour étayer sa méthode. « Einstein a prouvé que tout dans l’univers est constitué d’énergie. L’énergie ne peut être arrêtée, elle vibre, et nous sommes tous des êtres d’énergie. »
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Les « Three Lions » briguent leur billet pour les phases à élimination directe.
Cette diversion insolite survient alors que l’Angleterre vise un sans-faute et cherche à valider son billet pour les huitièmes de finale face au Ghana, après son impressionnante victoire initiale contre la Croatie. Kane aborde la rencontre en pleine confiance, fort de son doublé décisif lors du succès 4-2 qui a lancé la campagne des Three Lions.
Face au Ghana, il entend maintenir son niveau de performance et alourdir son total de buts en Coupe du monde. Avec dix réalisations au compteur, il a déjà rejoint le record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la compétition. L’attaquant dispose désormais d’une occasion en or de dépasser son aîné et d’inscrire définitivement son nom dans les annales.