Le match de groupe de la Coupe du monde très attendu entre l’Angleterre et le Ghana a été éclipsé par les déclarations étranges du spiritiste Nana Kwaku Bonsam. Ce sorcier tristement célèbre a déclaré ouvertement qu’il s’efforçait activement de mettre un terme définitif à la série de buts de Kane lors de la rencontre qui se déroulera dans le Massachusetts.

« Je m’occupe d’Harry Kane », a-t-il déclaré à la presse, avant d’ajouter : « Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Ce sera juste ce qu’il faut pour l’arrêter face à mon pays. Je ferai mon travail pour que cela aide le Ghana. »