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La Maison Blanche prend la défense de l'Argentine au sujet de la banderole sur les Malouines, alors que la FIFA envisage des mesures disciplinaires
La Maison Blanche brandit le bouclier du Premier amendement
Dans un revirement surprenant, la Maison Blanche a officiellement défendu le droit de l'équipe nationale argentine à brandir une banderole revendiquant la souveraineté sur les îles Malouines. La polémique a éclaté après que les joueurs ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Las Malvinas son Argentinas » – soit « Les Malouines sont argentines » – lors des célébrations qui ont suivi leur demi-finale de Coupe du monde à haut risque contre l’Angleterre mercredi dernier, remportée 2-1 par l’Argentine. Cette initiative a mis le gouvernement américain en désaccord avec les responsables britanniques, qui ont réclamé une enquête approfondie sur cet incident.
Andrew Giuliani, responsable du groupe de travail de la Maison Blanche sur la FIFA, a déclaré vendredi que les États-Unis n’envisageaient pas de sanctionner de telles prises de position. Interrogé sur une éventuelle faute des joueurs, M. Giuliani a répondu : « Nous croyons en nos droits garantis par le Premier amendement ici, aux États-Unis d’Amérique. » Il a ajouté que l’équipe argentine avait la possibilité et la capacité de « faire ces déclarations » alors qu’elle disputait le tournoi sur le sol américain, invoquant les protections constitutionnelles du pays en matière de liberté d’expression.
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Une procédure disciplinaire de la FIFA se profile
Malgré le soutien de Washington, la Fédération argentine de football se heurte à d’importants obstacles juridiques au sein de l’instance dirigeante mondiale du football. La FIFA envisage actuellement des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’équipe, car elle applique des règles strictes concernant les déclarations politiques, religieuses ou personnelles pendant les matchs.
L’exposition de cette banderole est perçue par nombre d’observateurs comme une violation manifeste de ces protocoles, conçus pour préserver l’aspect purement sportif du football international et l’éloigner des contentieux territoriaux.
Downing Street contre-attaque
Le gouvernement britannique a réagi vivement à cette provocation, soutenant les appels à une enquête approfondie de la FIFA. Un porte-parole du Premier ministre a réaffirmé la position ferme du Royaume-Uni sur la souveraineté de ces îles, qui demeurent un territoire britannique d’outre-mer. Le porte-parole officiel de Downing Street a déclaré : « La Coupe du monde ne nous appartient peut-être pas, mais les îles Malouines, elles, nous appartiennent sans aucun doute. Notre engagement envers les Malouines ne faiblira jamais. »
Le ministre des Affaires économiques, Peter Kyle, a abondé dans ce sens, estimant que l’instance dirigeante du football mondial devait prendre l’initiative de répondre à cette provocation. Le 10 Downing Street précise que toute sanction éventuelle contre les joueurs argentins relève de « la compétence de la FIFA », mais il se dit favorable à l’ouverture d’une enquête sur ce qu’il qualifie d’ingérence politique inutile dans le sport. Le gouvernement britannique rappelle enfin que le référendum de 2013, lors duquel 99,8 % des habitants des îles ont voté pour rester un territoire britannique, a tranché la question de l’autodétermination.
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Les insulaires réclament la fin du « ballon politique »
Le gouvernement des îles Falkland a exprimé son agacement face à l’utilisation récurrente de l’archipel comme instrument de propagande lors des matchs de football. Dans un communiqué officiel, il s’est dit « déçu mais pas surpris » par l’apparition d’une nouvelle banderole. Le texte ajoute : « Nous ne voulons pas que la politique s’immisce dans le sport. Nous ne voulons pas non plus que les îles et leurs habitants soient utilisés comme un ballon politique dans chaque confrontation entre l’Angleterre et l’Argentine. »
Les tensions ont été attisées par la vice-présidente argentine Victoria Villarruel, qui a félicité les joueurs sur les réseaux sociaux. Après la victoire, elle a publié sur X : « Ce n’était pas un match comme les autres », en partageant une vidéo de soldats argentins. Elle a ajouté : « Les Malouines sont argentines. Ils ont interdit de les apporter au stade et ont oublié que nous les portons dans notre sang et dans nos cœurs. »
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