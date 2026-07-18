Dans un revirement surprenant, la Maison Blanche a officiellement défendu le droit de l'équipe nationale argentine à brandir une banderole revendiquant la souveraineté sur les îles Malouines. La polémique a éclaté après que les joueurs ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Las Malvinas son Argentinas » – soit « Les Malouines sont argentines » – lors des célébrations qui ont suivi leur demi-finale de Coupe du monde à haut risque contre l’Angleterre mercredi dernier, remportée 2-1 par l’Argentine. Cette initiative a mis le gouvernement américain en désaccord avec les responsables britanniques, qui ont réclamé une enquête approfondie sur cet incident.

Andrew Giuliani, responsable du groupe de travail de la Maison Blanche sur la FIFA, a déclaré vendredi que les États-Unis n’envisageaient pas de sanctionner de telles prises de position. Interrogé sur une éventuelle faute des joueurs, M. Giuliani a répondu : « Nous croyons en nos droits garantis par le Premier amendement ici, aux États-Unis d’Amérique. » Il a ajouté que l’équipe argentine avait la possibilité et la capacité de « faire ces déclarations » alors qu’elle disputait le tournoi sur le sol américain, invoquant les protections constitutionnelles du pays en matière de liberté d’expression.