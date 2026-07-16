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La Maison Blanche confirme que le président Donald Trump assistera à la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne
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Officiel
Le président Donald Trump assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, a confirmé la Maison Blanche jeudi après-midi.
Il s’agira de sa première rencontre sur place depuis le début de la compétition, même s’il a multiplié les déclarations de soutien au football et joué un rôle visible dans les préparatifs. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà annoncé que le dirigeant américain l’accompagnera pour remettre le trophée aux vainqueurs.
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Une tradition de la Coupe du monde
La présence de Trump s’inscrit dans une longue tradition qui voit les chefs d’État assister aux finales de la Coupe du monde, surtout lorsque leur pays accueille l’événement.
L’émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a ainsi revêtu un bisht traditionnel sur Lionel Messi lors de la remise du trophée à l’Argentine en 2022, avant que Gianni Infantino ne lui remette le trophée. De même, le président russe Vladimir Poutine était présent à Moscou en 2018 pour voir la France recevoir ses médailles et soulever la coupe.
En juin, Infantino a confirmé que Trump prendrait part à la cérémonie protocolaire de cette édition.
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Précédent de la Coupe du monde des clubs
L'apparition de Trump intervient un peu plus d'un an après qu'il s'est retrouvé sous les feux des projecteurs lors de la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, où il a remis le trophée à Chelsea avant de rester sur le podium pour assister aux célébrations de l'équipe.
Le club londonien savait que l’ancien président remettrait le trophée, mais ignorait qu’il resterait sur le podium durant les célébrations. La star de Chelsea, Cole Palmer, a ensuite admis que cette présence inattendue avait déconcerté les joueurs.
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Balogun et Trump
Trump entretient des liens bien documentés avec Infantino, qui lui a remis le premier Prix de la paix de la FIFA en décembre 2025.
Ces liens étroits ont toutefois suscité une polémique après l’expulsion de Folarin Balogun, suite à un carton rouge contestable lors du match contre la Bosnie-Herzégovine. Bien que la FIFA applique normalement une règle interdisant tout recours contre les cartons rouges distribués lors des matchs de la Coupe du monde, l’instance dirigeante a reporté d’un an la suspension de l’attaquant américain. Le jour même de cette décision, Trump a révélé avoir demandé à la FIFA de réexaminer le dossier. Malgré ses déclarations, la FIFA affirme que sa décision de suspendre le carton rouge de Balogun est impartiale et n’a rien d’exceptionnel dans le football.
Trump n’a assisté à aucun match de cette Coupe du monde, bien que plusieurs membres de son administration aient fait des apparitions tout au long de la compétition. Il doit également prendre part vendredi à une réception de la FIFA à la Trump Tower avant de se rendre à la finale au stade New York/New Jersey deux jours plus tard.
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