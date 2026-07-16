La Maison Blanche confirme que le président Donald Trump assistera à la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne

Trump entretient des liens bien documentés avec Infantino, qui lui a remis le premier Prix de la paix de la FIFA en décembre 2025.

Ces liens étroits ont toutefois suscité une polémique après l’expulsion de Folarin Balogun, suite à un carton rouge contestable lors du match contre la Bosnie-Herzégovine. Bien que la FIFA applique normalement une règle interdisant tout recours contre les cartons rouges distribués lors des matchs de la Coupe du monde, l’instance dirigeante a reporté d’un an la suspension de l’attaquant américain. Le jour même de cette décision, Trump a révélé avoir demandé à la FIFA de réexaminer le dossier. Malgré ses déclarations, la FIFA affirme que sa décision de suspendre le carton rouge de Balogun est impartiale et n’a rien d’exceptionnel dans le football.

Trump n’a assisté à aucun match de cette Coupe du monde, bien que plusieurs membres de son administration aient fait des apparitions tout au long de la compétition. Il doit également prendre part vendredi à une réception de la FIFA à la Trump Tower avant de se rendre à la finale au stade New York/New Jersey deux jours plus tard.



