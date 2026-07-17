La magie de Yamal et le poison mortel… 5 atouts espagnols pour battre l'Argentine

Les passionnés de football assisteront dimanche à une finale de la Coupe du monde 2026 prometteuse, qui opposera l’Argentine à l’Espagne.

La sélection espagnole vise un deuxième sacre mondial, tandis que les « danseurs de tango » aspirent à un quatrième titre, après 1978, 1986 et 2022.

Plusieurs éléments pourraient faire pencher la balance en faveur des Matadors face au tenant du titre, et Koora les passe en revue comme suit :

Une défense solide et un gardien en état de grâce

La défense de la sélection espagnole a attiré tous les regards lors de la Coupe du monde 2026, après n’avoir encaissé qu’un seul but en sept matches du tournoi.

Les Matadors ont entamé leur parcours par un 0-0 face au Cap-Vert, avant de dominer l’Arabie saoudite 4-0 puis de battre l’Uruguay 1-0 lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Ensuite, les Ibériques ont battu l’Autriche 3-0 au premier tour à élimination directe, puis le Portugal 1-0 en huitièmes, avant d’encaisser leur unique but face à la Belgique (2-1) en quarts, et enfin de dominer la France 2-0 en demi-finale.

Cette solidité s’explique par la supériorité du bloc défensif et par les performances exceptionnelles du gardien Unai Simón, qui a gardé ses cages inviolées pendant 650 minutes consécutives dans la compétition avant de concéder ce unique but face à la Belgique.