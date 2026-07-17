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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La magie de Yamal et le poison mortel… 5 atouts espagnols pour battre l'Argentine

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Yamal
M. Merino
Espagne
Argentine

Les passionnés de football assisteront dimanche à une finale de la Coupe du monde 2026 prometteuse, qui opposera l’Argentine à l’Espagne.

La sélection espagnole vise un deuxième sacre mondial, tandis que les « danseurs de tango » aspirent à un quatrième titre, après 1978, 1986 et 2022.

Plusieurs éléments pourraient faire pencher la balance en faveur des Matadors face au tenant du titre, et Koora les passe en revue comme suit :

Une défense solide et un gardien en état de grâce

La défense de la sélection espagnole a attiré tous les regards lors de la Coupe du monde 2026, après n’avoir encaissé qu’un seul but en sept matches du tournoi.

Les Matadors ont entamé leur parcours par un 0-0 face au Cap-Vert, avant de dominer l’Arabie saoudite 4-0 puis de battre l’Uruguay 1-0 lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Ensuite, les Ibériques ont battu l’Autriche 3-0 au premier tour à élimination directe, puis le Portugal 1-0 en huitièmes, avant d’encaisser leur unique but face à la Belgique (2-1) en quarts, et enfin de dominer la France 2-0 en demi-finale.

Cette solidité s’explique par la supériorité du bloc défensif et par les performances exceptionnelles du gardien Unai Simón, qui a gardé ses cages inviolées pendant 650 minutes consécutives dans la compétition avant de concéder ce unique but face à la Belgique.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une solidité à l'espagnole et des statistiques étincelantes

    Selon le site « SofaScore », l’équipe d’Espagne aligne cinq joueurs figurant parmi ceux ayant disputé le plus grand nombre de matchs sans défaite de l’histoire combinée de la Coupe du monde et de l’Euro.

    Il s’agit d’Aymeric Laporte, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz, Lamine Yamal et Mikel Merino.

    Fabian Ruiz se distingue avec 49 rencontres disputées sous le maillot de l’Espagne sans la moindre défaite.

    Dani Olmo totalise par ailleurs 8 passes décisives dans les grandes compétitions depuis l’Euro 2020, une marque qui égale celle de Cesc Fàbregas avec la sélection espagnole depuis 1980.

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  • Luis de la Fuente - Spain 2026Getty

    Une série impressionnante pour rester invaincu

    La sélection espagnole affiche une série impressionnante de 37 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, depuis sa défaite 1-0 contre la Colombie en mars 2024.

    Selon le site « SofaScore », si l’Espagne évite la défaite face à l’Argentine, elle détiendra seule le record européen de l’invincibilité, actuellement partagé avec l’Italie (37 matchs).

    L’Espagne est par ailleurs devenue la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à garder ses cages inviolées pendant six matches au cours d’une même édition, sans jamais être menée au score, ne serait-ce qu’une minute.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une meilleure condition physique

    L'équipe d'Espagne aborde la finale de la Coupe du monde dans de meilleures conditions physiques que son adversaire, l'Argentine.

    Les « Matadors » n’ont en effet eu besoin ni des prolongations ni des tirs au but pour se défaire de leurs adversaires en phase à élimination directe.

    Le tenant du titre, lui, a dû disputer 120 minutes face au Cap-Vert en seizièmes, puis contre la Suisse en quarts, sans oublier ses difficultés contre l’Égypte et l’Angleterre.

    De plus, la sélection espagnole a bénéficié d’un jour de repos supplémentaire, après avoir affronté la France mardi dernier, tandis que l’Argentine a joué contre l’Angleterre mercredi.

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  • France Spain Yamal DigneGetty

    La magie de Yamal et les coups d’éclat de Merino

    Il ne fait aucun doute que Lamine Yamal figure parmi les atouts majeurs de l'entraîneur Luis de la Fuente, capable de faire basculer le match en faveur des Matadors.

    Même s’il reste muet devant le but — une réalisation et une passe décisive à son actif —, il conserve un potentiel d’impact immédiat.

    De la Fuente dispose par ailleurs de plusieurs atouts sur le banc, notamment Mikel Merino.

    Entré en cours de jeu, il a fait basculer deux rencontres en faveur des Matadors dans les ultimes secondes.

    En huitièmes de finale face au Portugal, il est entré à la 85e minute pour inscrire le but de la victoire dès la 90+1e.

    Il a confirmé son impact lors du match suivant : entré à la 86^e minute contre la Belgique, il a, deux minutes plus tard, inscrit le but de la victoire pour la sélection espagnole.

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