Besiktas a livré une prestation offensive dominatrice pour s’imposer 6-2 face à Corum FK en Super Lig, portée par des débuts brillants de la recrue vedette Dusan Vlahovic. Les Aigles noirs ont mis la pression d’entrée à Istanbul et ont pris l’avantage après seulement neuf minutes grâce à une tête à bout portant de Vaclav Cerny.

L’équipe à domicile a doublé la mise juste avant la mi-temps lorsque Vlahovic a transformé avec assurance un penalty à la 43e minute après une main dans la surface. Ce but était le premier de l’attaquant sous le maillot de Besiktas et a lancé une seconde période explosive.

Cette large victoire avec six buts marqués a permis à l’équipe à domicile de prendre les trois points et de maintenir son solide début de campagne nationale.