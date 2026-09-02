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La magie de Vlaho ! La star serbe signe un triplé pour ses débuts alors que Besiktas en passe six lors d'une démonstration turque
Vlahovic inspire la large victoire de Beşiktaş
Besiktas a livré une prestation offensive dominatrice pour s’imposer 6-2 face à Corum FK en Super Lig, portée par des débuts brillants de la recrue vedette Dusan Vlahovic. Les Aigles noirs ont mis la pression d’entrée à Istanbul et ont pris l’avantage après seulement neuf minutes grâce à une tête à bout portant de Vaclav Cerny.
L’équipe à domicile a doublé la mise juste avant la mi-temps lorsque Vlahovic a transformé avec assurance un penalty à la 43e minute après une main dans la surface. Ce but était le premier de l’attaquant sous le maillot de Besiktas et a lancé une seconde période explosive.
Cette large victoire avec six buts marqués a permis à l’équipe à domicile de prendre les trois points et de maintenir son solide début de campagne nationale.
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L’attaquant serbe signe un triplé pour ses débuts
Corum FK a réduit l’écart dès le début de la seconde période grâce à une frappe de Muhamed Diomande, mais Besiktas a réagi avec une efficacité impitoyable. Vlahovic a pris le contrôle du match, redonnant deux buts d’avance à son équipe à la 59e minute d’une finition maligne.
À peine sept minutes plus tard, l’attaquant serbe a profité d’un ballon relâché dans la surface de réparation pour s’offrir un triplé et porter l’avance de Besiktas à 4-1. Cette rafale de trois buts a mis en lumière les instincts d’élite de Vlahovic dans la surface.
« Tout d’abord, je voudrais féliciter notre entraîneur, notre équipe et toute la communauté de Besiktas », a déclaré Vlahovic après sa performance décisive. « Nous avons bien joué aujourd’hui et nous méritions de gagner. »
L’équipe à domicile termine en pleine maîtrise
Besiktas n’a montré aucun signe de ralentissement après le triplé héroïque de Vlahovic. Ilhan Fakili et Michael Murillo ont eux aussi trouvé le chemin des filets, scellant une démonstration de six buts pour les hôtes.
Bien que Corum FK ait inscrit un deuxième but tardif par l’intermédiaire d’Ermin Mahmic à la 77e minute, cela n’a été qu’une simple consolation, les Aigles noirs s’imposant tranquillement.
S’exprimant sur l’objectif à long terme du club, Vlahovic a ajouté : « Nous voulons continuer comme ça. Nous espérons accomplir de plus grandes choses pour ce grand club. »
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Le derby se profile à l’horizon
Cette victoire éclatante donne à Besiktas un élan considérable au moment d’aborder l’un des rendez-vous les plus exigeants de son calendrier national. Besiktas tourne désormais son attention vers un déplacement à très fort enjeu face à son grand rival stambouliote, Fenerbahce.
Vlahovic a souligné la volonté du groupe de maintenir ses standards avant ce derby à venir. L’attaquant de 26 ans a confirmé que l’équipe était prête à relever le défi qui l’attend.
L’attaquant serbe cherchera désormais à prolonger sa belle efficacité devant le but lors de ce derby crucial.
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