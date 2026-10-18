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La magie de Lionel Messi ! La star de l’Inter Miami inscrit un doublé somptueux face à Atlanta United et creuse l’écart en tête de la course au Soulier d’or de la MLS
Messi vole la vedette à Atlanta
Inter Miami a pris l’avantage juste avant la pause grâce à un but de German Berterame à la 45e minute, sur une action à laquelle Messi a largement contribué. Mais c’est après la pause que le maestro argentin s’est véritablement illustré, mettant le match hors de portée d’Atlanta.
À la 56e minute, le joueur de 39 ans a repiqué depuis le côté droit, échangé un une-deux rapide avec Berterame et éliminé un défenseur d’Atlanta avant de conclure d’une frappe à ras de terre. Quatre minutes plus tard, Luis Suarez a lancé Messi en contre-attaque. Le lauréat de huit Ballons d’Or a pris le meilleur sur son adversaire direct avant de tromper le gardien Lucas Hoyos.
L’ancien attaquant de Miami Fafa Picault a réduit l’écart sur penalty pour l’équipe à domicile en fin de match, mais les visiteurs ont empoché les trois points sans difficulté au Mercedes-Benz Stadium.
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« Il ne cesse d’étonner »
L’entraîneur principal de l’Inter Miami, Kily Gonzalez, n’a pas tardé à saluer son joueur phare après une nouvelle prestation décisive. Il a souligné la détermination sans faille du vétéran et le plaisir manifeste qu’il prend à jouer au football en Floride.
« Il n’en finit pas d’étonner le monde, a déclaré Gonzalez après le coup de sifflet final. Franchement, j’ai du mal à croire qu’un joueur comme lui fasse ce qu’il fait à 39 ans. Et ce qui me rend le plus heureux, c’est de voir qu’il est vraiment heureux. Parce qu’il est heureux, il donne tout ce qu’il a. Il prend du plaisir et se sent comme chez lui. »
Gonzalez a également insisté sur l’influence de Messi sur le niveau d’exigence de l’ensemble de l’effectif. « Comme je le dis toujours, il nous pousse à être meilleurs chaque jour. C’est une immense joie de l’avoir ici, a-t-il ajouté. Chaque fois que je le vois, il me donne le sourire. Il ne cesse de m’étonner. »
En marche vers les mille buts
Le doublé inscrit samedi a porté le total de Messi à 25 buts cette saison, lui donnant six longueurs d’avance dans la course au Soulier d’or de la MLS. Il partage également avec Son Heung-min, du LAFC, la tête du classement des passeurs du championnat (15 passes décisives). Il est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à atteindre ce total lors de trois saisons consécutives.
Ce doublé a porté le total de Messi en carrière à 936 buts, et son entraîneur est convaincu que l’attaquant franchira la barre des 1 000 buts. « Oui, je crois qu’il atteindra les 1 000 buts », a déclaré Gonzalez. « J’en suis convaincu. Je sais qu’il y parviendra, parce qu’il aime les défis, il s’en fixe lui-même et, puisqu’il a déjà accompli tout le reste, celui-ci ne fera pas exception. »
Cette victoire était la troisième consécutive de l’Inter Miami, qui conforte ainsi sa deuxième place dans la Conférence Est derrière Nashville. À l’inverse, l’Atlanta United de Tata Martino reste englué à la 14e place, ce qui compromet sérieusement ses espoirs de qualification pour les playoffs.
- Icon Sportswire
Cap sur les Red Bulls
Déjà qualifié pour les séries éliminatoires, l’Inter Miami cherchera à prolonger sa forme dominante lors de son déplacement chez les New York Red Bulls samedi prochain.
Messi aborde cette rencontre dans une forme éblouissante : il a été impliqué sur au moins un but lors de 13 matches consécutifs et a marqué quatre fois en seulement trois apparitions depuis sa retraite internationale avec l’Argentine contre le Bénin plus tôt ce mois-ci. L’Inter Miami comptera sur sa magie pour continuer à mettre la pression sur Nashville, en tête de la conférence Est.
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