Inter Miami a pris l’avantage juste avant la pause grâce à un but de German Berterame à la 45e minute, sur une action à laquelle Messi a largement contribué. Mais c’est après la pause que le maestro argentin s’est véritablement illustré, mettant le match hors de portée d’Atlanta.

À la 56e minute, le joueur de 39 ans a repiqué depuis le côté droit, échangé un une-deux rapide avec Berterame et éliminé un défenseur d’Atlanta avant de conclure d’une frappe à ras de terre. Quatre minutes plus tard, Luis Suarez a lancé Messi en contre-attaque. Le lauréat de huit Ballons d’Or a pris le meilleur sur son adversaire direct avant de tromper le gardien Lucas Hoyos.

L’ancien attaquant de Miami Fafa Picault a réduit l’écart sur penalty pour l’équipe à domicile en fin de match, mais les visiteurs ont empoché les trois points sans difficulté au Mercedes-Benz Stadium.



