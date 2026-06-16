La magie d’Oliver Glasner opère à la Coupe du monde : l’attaquant japonais rend hommage à l’ex-coach de Crystal Palace après le match nul contre les Pays-Bas

Pour sa 50e sélection, Kamada a été le héros de son pays en lui permettant d'arracher un match nul 2-2 haletant dimanche. À la 88e minute, le milieu de terrain de 29 ans a involontairement dévié un coup de tête qui a trompé le gardien Bart Verbruggen, offrant ainsi un point in extremis. Au micro de Reuters, le milieu de terrain est revenu sur son action décisive et sur sa rédemption après un précédent tournoi difficile au Qatar. « C’était juste un coup de chance, mais pour moi, c’est un rêve qui devient réalité », a déclaré Kamada à propos de son intervention de dernière minute. « Un but est un but, et j’ai pu aider l’équipe. Lors de la dernière Coupe du monde, je n’avais pas bien joué, donc je suis vraiment heureux d’avoir pu aider l’équipe. »