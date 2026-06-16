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La magie d’Oliver Glasner opère à la Coupe du monde : l’attaquant japonais rend hommage à l’ex-coach de Crystal Palace après le match nul contre les Pays-Bas
Un but de rêve contre les Pays-Bas
Pour sa 50e sélection, Kamada a été le héros de son pays en lui permettant d'arracher un match nul 2-2 haletant dimanche. À la 88e minute, le milieu de terrain de 29 ans a involontairement dévié un coup de tête qui a trompé le gardien Bart Verbruggen, offrant ainsi un point in extremis. Au micro de Reuters, le milieu de terrain est revenu sur son action décisive et sur sa rédemption après un précédent tournoi difficile au Qatar. « C’était juste un coup de chance, mais pour moi, c’est un rêve qui devient réalité », a déclaré Kamada à propos de son intervention de dernière minute. « Un but est un but, et j’ai pu aider l’équipe. Lors de la dernière Coupe du monde, je n’avais pas bien joué, donc je suis vraiment heureux d’avoir pu aider l’équipe. »
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Trouver un nouveau rôle sur le terrain
Bien qu’il soit resté une figure de confiance sous les ordres de l’entraîneur Hajime Moriyasu, son passage à un poste de milieu de terrain plus en retrait a fait de l’ancien joueur de la Lazio un atout indispensable. « Dans le football moderne, il faut davantage de puissance physique et, malheureusement, je ne suis pas un joueur très rapide », explique Kamada. « J’ai toujours eu envie de jouer au poste de numéro 6, mais l’entraîneur m’a dit que je devais encore apprendre et être plus défensif. Oliver Glasner m’a donné l’occasion d’occuper ce poste et j’y ai considérablement progressé défensivement. Aujourd’hui, notre effectif regorge de joueurs rapides ; c’est pourquoi je joue en sentinelle. Les dix autres effectuent des courses en profondeur et apportent leur propre plus-value. Je suis convaincu, depuis l’âge de 18 ans, que je peux exceller dans ce rôle. »
S'inspirer du maître autrichien
L’influence tactique de Glasner s’est avérée déterminante. Les deux hommes avaient déjà collaboré à l’Eintracht Francfort avant de se retrouver à Selhurst Park. Bien que l’Autrichien soit parti, sa philosophie continue de faire écho. « J’ai toujours dit que ses tactiques défensives comptaient parmi les meilleures au monde et le Japon joue également selon le même système, le 3-4-3 », a déclaré Kamada à propos de Glasner. « Je peux aider l’équipe à progresser, car j’ai beaucoup appris d’Oliver Glasner. Nous avons franchi un cap, même si nous ne figurons pas encore parmi les meilleures sélections nationales. Il faut rester solides défensivement, et ces tactiques conviennent parfaitement au style de l’équipe du Japon aujourd’hui. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Samurai Blue ?
Prochainement, le Japon affrontera la Tunisie, puis la Suède, et devra absolument obtenir des résultats positifs pour se qualifier pour le tour suivant. L’intégration de Kamada s’avère cruciale pour les Samurai Blue, surtout puisque la Suède occupe actuellement la première place du groupe après sa victoire écrasante 5-1 face à l’équipe nord-africaine lors de la première journée.