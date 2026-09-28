88' - LA FRANCE OUVRE LE SCORE, UN BIJOU D'OLISE ! L'attaquant du Bayern part de sa propre moitié de terrain, s'en va en vitesse et en puissance, repique dans l'axe et déclenche un gauche chirurgical qui ne laisse aucune chance à Lammens. Les Bleus passent devant en fin de match.





56' - Doué est déchaîné, cette fois avec une frappe rasante du droit : Lammens repousse, Lepaul manque de peu de reprendre.





54' - Poteau pour la France avec Da Cunha ! Frappe du gauche de l'extérieur de la surface de la part du milieu de Côme, le ballon heurte le montant à la droite de Lammens





52' - La France proche du but avec Doué. Magnifique geste pour se défaire de Moreira, puis une frappe enroulée du droit qui passe non loin du but de Lammens.





27' - Akliouche sur coup de pied arrêté met Lammens à contribution, qui se surpasse sur la reprise de Lepaul, et le sauvetage presque sur la ligne de Lavia devant Kalulu est providentiel.





13' - Barre transversale pour la France ! Superbe action dans la surface de Doué, qui après un joli slalom conclut du gauche et touche la barre, avant que le ballon ne sorte.