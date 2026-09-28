2e journée de Ligue des nations
Belgique-France 0-1
Buteurs : 88e Olise (F)
Victoire dans les dernières minutes pour la France de Zinedine Zidane, grâce à un éclair de génie de Micheal Olise. La Belgique de Mark van Bommel comme l’équipe de France avaient entamé de manière victorieuse la nouvelle gestion technique lors de la première journée de la Ligue des nations, arrivant ainsi dans les meilleures conditions au choc de ce soir, à partir de 20 h 45, au stade Roi-Baudouin de Bruxelles, valable pour la deuxième journée du groupe I, celui qui comprend aussi l’Italie : un match équilibré jusqu’au bout, avec la barre transversale touchée par Doué et le poteau trouvé par le milieu de terrain de Côme Da Cunha, avant l’inspiration de l’attaquant du Bayern Munich, qui propulse la France à la première place avec 6 points, en attendant le match contre l’Italie, à 3 points, prévu vendredi.
Les Diables rouges, qui avaient facilement battu l’Italie 2-0 au Stadio Olimpico, sont piégés dans les toutes dernières secondes. La France a remporté ses six derniers face-à-face, y compris les quatre disputés en Ligue des nations. La dernière victoire officielle de la Belgique contre l’équipe de France remonte à septembre 1981. Le coup d’envoi de la rencontre a été retardé de quelques minutes en raison d’un problème ayant touché la sélection visiteuse. Selon ce qu’a rapporté la chaîne TF1, les joueurs de l’équipe de France ont dû ajuster au dernier moment leurs chaussettes de match, qui n’adhéraient pas correctement à leurs jambes. Des sifflets assourdissants sont ensuite descendus des tribunes belges pendant l’hymne français.