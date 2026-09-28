88' - LA FRANCE DÉBLOQUE LA SITUATION, MAGIE D'OLISE ! L'attaquant du Bayern part de sa propre moitié de terrain, fait la différence par sa vitesse et sa puissance, repique dans l'axe et déclenche un left chirurgical qui ne laisse aucune chance à Lammens. Les Bleus passent devant en fin de match.





56' - Doué est déchaîné, cette fois avec une frappe rasante du droit : Lammens repousse, Lepaul manque de peu d'en profiter.





54' - Poteau pour la France avec Da Cunha ! Frappe du gauche de l'extérieur de la surface du milieu de terrain de Côme, le ballon heurte le montant à la droite de Lammens





52' - La France proche du but avec Doué. Un geste de classe pour se défaire de Moreira, puis son enroulé du droit passe non loin du but de Lammens.





27' - Sur coup de pied arrêté, Akliouche met Lammens à contribution, qui se surpasse sur la reprise de Lepaul, avant le sauvetage providentiel, presque sur sa ligne, de Lavia devant Kalulu.





13' - Barre transversale pour la France ! Grande action dans la surface de Doué, qui, après un beau slalom, conclut du gauche et trouve la barre, avant que le ballon ne sorte.