2e journée de la Ligue des nations
Belgique-France 0-1
Buteurs : 88e Olise (F)
Victoire dans les dernières minutes pour la France de Zinedine Zidane, grâce à un geste de génie de Micheal Olise. La Belgique de Mark van Bommel comme les Bleus avaient entamé de manière victorieuse leur nouvelle ère technique lors de la journée inaugurale de la Ligue des nations, arrivant ainsi dans les meilleures dispositions pour l'affiche de ce soir, à partir de 20h45, au stade Roi-Baudouin de Bruxelles, valable pour la deuxième journée du groupe I, celui qui comprend aussi l'Italie : un match équilibré jusqu'au bout, avec la barre transversale touchée par Doué et le poteau trouvé par le milieu de terrain de Côme Da Cunha, avant l'invention de l'attaquant du Bayern Munich, qui propulse la France à la première place avec 6 points, en attendant le match contre l'Italie, à 3 points, prévu vendredi.
Les Diables rouges, qui avaient facilement battu l'Italie 2-0 au Stade olympique, sont crucifiés dans les derniers instants. La France a remporté ses six derniers face-à-face, y compris les quatre disputés en Ligue des nations. La dernière victoire officielle de la Belgique contre les Bleus remonte à septembre 1981. Le coup d'envoi de la rencontre a été retardé de quelques minutes en raison d'un problème ayant touché la sélection visiteuse. Selon ce qu'a rapporté la chaîne TF1, les joueurs des Bleus ont dû ajuster au dernier moment leurs chaussettes de match, qui n'adhéraient pas correctement à leurs jambes. Des sifflets assourdissants sont ensuite descendus des tribunes belges pendant l'hymne français.