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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Traduit par

La magie d’Olise propulse la France en fin de match : 1-0 en Belgique et première place, maintenant l’Italie

Belgique vs France
Belgique
France
UEFA Nations League A

Revivez avec nous EN DIRECT la deuxième journée de la Ligue des nations.

2e journée de la Ligue des nations

Belgique-France 0-1

Buteurs : 88e Olise (F)


Victoire dans les dernières minutes pour la France de Zinedine Zidane, grâce à un geste de génie de Micheal Olise. La Belgique de Mark van Bommel comme les Bleus avaient entamé de manière victorieuse leur nouvelle ère technique lors de la journée inaugurale de la Ligue des nations, arrivant ainsi dans les meilleures dispositions pour l'affiche de ce soir, à partir de 20h45, au stade Roi-Baudouin de Bruxelles, valable pour la deuxième journée du groupe I, celui qui comprend aussi l'Italie : un match équilibré jusqu'au bout, avec la barre transversale touchée par Doué et le poteau trouvé par le milieu de terrain de Côme Da Cunha, avant l'invention de l'attaquant du Bayern Munich, qui propulse la France à la première place avec 6 points, en attendant le match contre l'Italie, à 3 points, prévu vendredi.


Les Diables rouges, qui avaient facilement battu l'Italie 2-0 au Stade olympique, sont crucifiés dans les derniers instants. La France a remporté ses six derniers face-à-face, y compris les quatre disputés en Ligue des nations. La dernière victoire officielle de la Belgique contre les Bleus remonte à septembre 1981. Le coup d'envoi de la rencontre a été retardé de quelques minutes en raison d'un problème ayant touché la sélection visiteuse. Selon ce qu'a rapporté la chaîne TF1, les joueurs des Bleus ont dû ajuster au dernier moment leurs chaussettes de match, qui n'adhéraient pas correctement à leurs jambes. Des sifflets assourdissants sont ensuite descendus des tribunes belges pendant l'hymne français.

  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    88' - LA FRANCE DÉBLOQUE LA SITUATION, MAGIE D'OLISE ! L'attaquant du Bayern part de sa propre moitié de terrain, fait la différence par sa vitesse et sa puissance, repique dans l'axe et déclenche un left chirurgical qui ne laisse aucune chance à Lammens. Les Bleus passent devant en fin de match.


    56' - Doué est déchaîné, cette fois avec une frappe rasante du droit : Lammens repousse, Lepaul manque de peu d'en profiter.


    54' - Poteau pour la France avec Da Cunha ! Frappe du gauche de l'extérieur de la surface du milieu de terrain de Côme, le ballon heurte le montant à la droite de Lammens


    52' - La France proche du but avec Doué. Un geste de classe pour se défaire de Moreira, puis son enroulé du droit passe non loin du but de Lammens.


    27' - Sur coup de pied arrêté, Akliouche met Lammens à contribution, qui se surpasse sur la reprise de Lepaul, avant le sauvetage providentiel, presque sur sa ligne, de Lavia devant Kalulu.


    13' - Barre transversale pour la France ! Grande action dans la surface de Doué, qui, après un beau slalom, conclut du gauche et trouve la barre, avant que le ballon ne sorte.

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  • LA FEUILLE DE MATCH :

    Belgique-France 0-1

    Buteur : 88e Olise (F)


    BELGIQUE (4-2-3-1) : Lammens ; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (68e De Cuyper) ; Lavia (85e Raskin), Tielemans ; Moreira (63e Lukebakio), De Bruyne (63e Vanaken), Godts ; De Ketelaere (85e Fernandez-Pardo). Sélectionneur : Van Bommel


    FRANCE (4-3-3) : Maignan ; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf ; Akliouche (77e Cherki), Camavinga, Da Cunha (90e Koné) ; Doué, Lepaul (68e Dembele), Barcola (77e Olise). Sélectionneur : Zidane


    Avertissements : Moreira (B), De Bruyne (B), Tielemans (B)

    Expulsés : -

    Passes décisives : -

    Arbitre : Obrenovic (SRB)

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