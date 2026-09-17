Alors que l’équipe a laissé son football parler sur le terrain, des statistiques stupéfiantes mettent en lumière un changement tactique spectaculaire. Raphinha a été le catalyseur de cette explosion offensive, s’épanouissant dans un nouveau rôle de faux numéro neuf sous Flick. Le Brésilien a inscrit un triplé contre le Racing Santander, dont deux penalties, pour porter son total à 11 buts toutes compétitions confondues.

Cette forme étincelante place le joueur de 29 ans aux côtés des légendes du club. Il est le premier joueur à inscrire neuf buts lors de ses six premières apparitions en Liga depuis que Messi avait réussi cette performance lors de la saison 2017-2018, selon ESPN. De plus, Raphinha devance désormais Kylian Mbappe, du Real Madrid, de deux buts dans la course naissante au trophée Pichichi.

Sur les 60 dernières années, seuls Messi et Ronaldo Nazario ont marqué au moins neuf buts lors des sept premiers matches de Barcelone. L’ailier brésilien a solidement confirmé son statut de principale menace offensive en Catalogne, en marquant lors de six de ses sept sorties.



