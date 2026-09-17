AFP
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La machine à buts de Hansi Flick ! Barcelone pulvérise des records de buts lors d’une démonstration 7-2, tandis que Raphinha égale des performances de Lionel Messi dans un début de saison historique
Un début historique en Catalogne
Hansi Flick a conduit Barcelone vers une série inédite de sept victoires consécutives entre la Liga et la Ligue des champions, établissant une nouvelle référence pour le géant catalan. Avant cette campagne, le Barça n'avait jamais remporté ses sept premiers matches officiels, s'arrêtant auparavant à six succès d'affilée lors des saisons 1929-30, 1960-61 et 2018-19.
Le champion de Liga allie la perfection sur la scène nationale à une force de frappe dévastatrice. Une correction 5-1 infligée à Feyenoord et un carton 7-2 en championnat contre le Racing Santander ont porté son total à 33 buts. Selon ESPN, c'est la première fois dans la prestigieuse histoire de Barcelone qu'il dépasse les 30 buts lors de ses sept premiers matches d'une campagne.
- ZUMA Press Wire
Des chiffres dignes du GOAT
Alors que l’équipe a laissé son football parler sur le terrain, des statistiques stupéfiantes mettent en lumière un changement tactique spectaculaire. Raphinha a été le catalyseur de cette explosion offensive, s’épanouissant dans un nouveau rôle de faux numéro neuf sous Flick. Le Brésilien a inscrit un triplé contre le Racing Santander, dont deux penalties, pour porter son total à 11 buts toutes compétitions confondues.
Cette forme étincelante place le joueur de 29 ans aux côtés des légendes du club. Il est le premier joueur à inscrire neuf buts lors de ses six premières apparitions en Liga depuis que Messi avait réussi cette performance lors de la saison 2017-2018, selon ESPN. De plus, Raphinha devance désormais Kylian Mbappe, du Real Madrid, de deux buts dans la course naissante au trophée Pichichi.
Sur les 60 dernières années, seuls Messi et Ronaldo Nazario ont marqué au moins neuf buts lors des sept premiers matches de Barcelone. L’ailier brésilien a solidement confirmé son statut de principale menace offensive en Catalogne, en marquant lors de six de ses sept sorties.
Étouffer l’adversaire
Le plan tactique de Flick repose sur une pression précoce et écrasante afin de plier les matches avant que les adversaires ne puissent s’installer. Barcelone a frappé le premier dans six de ses sept sorties, seul le Rayo Vallecano étant parvenu à tromper sa défense avant que le Barça ne trouve le chemin des filets.
Même lorsque Raphinha ne marque pas, comme lors de la victoire contre Levante, son influence reste majeure avec deux passes décisives cruciales. L’effort défensif collectif a également été solide, avec seulement sept buts encaissés tout en balayant des équipes comme l’Athletic Club, Valence et Elche.
- Pressinphoto
Un test délicat à Séville
Un jalon historique désormais atteint, Barcelone doit immédiatement se reconcentrer sur son exigeant calendrier national. Le rythme effréné des matches ne laisse aucun temps à l’équipe de Flick pour célébrer ce début de saison record.
Le géant catalan se rend en Andalousie samedi pour affronter Séville au stade Ramon Sanchez Pizjuan. Pour prolonger cette extraordinaire série de victoires, le Barça devra conserver sa redoutable intensité dans l’un des environnements les plus exigeants du football espagnol.
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