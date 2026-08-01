Palhinha fait partie des trois joueurs que le Bayern est activement prêt à vendre durant le mercato estival. Le directeur sportif Eberl a révélé publiquement que le milieu portugais ne faisait pas partie des plans du club pour la saison à venir.

Le Bayern a déjà commencé à remodeler son effectif, en bouclant la signature d’Ismael Saibari en provenance du PSV Eindhoven dans une opération estimée à 50 M€ (43 M£). Il a ensuite enchaîné en recrutant Nathaniel Brown en provenance de l’Eintracht Francfort pour 55 M€ (47 M£), un joueur précédemment ciblé par Manchester United.

Avec les départs de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro à la fin de leurs contrats, le Bayern poursuit sa refonte de l’effectif. Sacha Boey et Bryan Zaragoza rejoignent Palhinha parmi les joueurs disponibles pour un transfert.



