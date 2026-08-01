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La liste des transferts du Bayern Munich comprend trois stars, tandis que Max Eberl avertit Joao Palhinha qu’il n’a aucun avenir au club
Le Bayern ouvert à la vente de Palhinha
Palhinha fait partie des trois joueurs que le Bayern est activement prêt à vendre durant le mercato estival. Le directeur sportif Eberl a révélé publiquement que le milieu portugais ne faisait pas partie des plans du club pour la saison à venir.
Le Bayern a déjà commencé à remodeler son effectif, en bouclant la signature d’Ismael Saibari en provenance du PSV Eindhoven dans une opération estimée à 50 M€ (43 M£). Il a ensuite enchaîné en recrutant Nathaniel Brown en provenance de l’Eintracht Francfort pour 55 M€ (47 M£), un joueur précédemment ciblé par Manchester United.
Avec les départs de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro à la fin de leurs contrats, le Bayern poursuit sa refonte de l’effectif. Sacha Boey et Bryan Zaragoza rejoignent Palhinha parmi les joueurs disponibles pour un transfert.
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Eberl confirme l’absence d’avenir pour le trio indésirable
Eberl s’est montré direct en évoquant la situation entourant les trois joueurs devenus indésirables. Il a clairement indiqué qu’aucun d’entre eux ne fera partie de l’équipe première s’ils choisissent de rester à Munich.
« Nous avons trois joueurs que nous sommes prêts à laisser partir », a expliqué Eberl via @iMiaSanMia sur X. « Ils n’ont aucun avenir au Bayern. S’ils veulent rester avec nous, ce sera difficile parce que nous ne comptons pas sur eux. Ils ne joueront alors aucun rôle. C’est le cas de Sacha Boey, Joao Palhinha et Bryan Zaragoza. »
Sortie allemande frustrante après le retour en Premier League
Palhinha a initialement rejoint le Bayern en juillet 2024 après deux saisons impressionnantes à Fulham, aidant le club à décrocher le titre de Bundesliga cette saison-là. Cependant, il a eu du mal à bénéficier d’un temps de jeu régulier en Allemagne, ne totalisant que 986 minutes toutes compétitions confondues.
Le joueur de 31 ans est ensuite revenu en Angleterre dans le cadre d’un prêt d’une saison à Tottenham. Il a joué régulièrement dans le nord de Londres et a inscrit un but victorieux crucial lors de la dernière journée contre Everton pour assurer le maintien de Spurs dans l’élite. Malgré ses solides performances, Tottenham a choisi de ne pas lever son option d’achat de 26 millions de livres sterling avant son expiration. Spurs a plutôt investi un total de 185 millions de livres sterling pour recruter les milieux de terrain Mateus Fernandes et Sandro Tonali.
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Deux clubs de Premier League visent un coup cet été
Palhinha fait face à une incertitude concernant sa destination immédiate, mais il ne manque pas de prétendants potentiels. Le milieu défensif souhaite rester en Angleterre, où sa cote reste élevée après de solides passages à Londres. Aston Villa aurait engagé des discussions directes pour recruter la star portugaise. Pendant ce temps, Newcastle suivrait également sa situation alors que le club cherche un remplaçant à Bruno Guimaraes, en partance pour Arsenal.
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