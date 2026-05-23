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La liste des 26 joueurs présélectionnés de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde a été dévoilée : Alejandro Zendejas (Club América) et Gio Reyna (Gladbach) font partie du groupe, tandis que Tanner Tessmann (Lyon) et Aidan Morris (Middlesbrough) en sont écartés
- AFP
Que s'est-il passé ?
Le Guardian a dévoilé samedi la liste des 26 joueurs de l’équipe nationale américaine pour la prochaine Coupe du monde, et plusieurs choix surprennent. L’appel de Gio Reyna et l’absence de Diego Luna avaient déjà été annoncés vendredi par The Athletic, mais de nouveaux détails confirment désormais le groupe définitif de Mauricio Pochettino.
Zendejas en est la figure de proue : la star du Club América fait son retour en sélection grâce à une série de performances remarquables en Liga MX. Malgré tout, il n’a disputé que 139 minutes en six matchs sous les ordres de Pochettino. Son arrivée renforce un secteur offensif déjà composé de Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson et Malik Tillman, poussant le sélectionneur à alléger l’effectif au milieu défensif.
Tyler Adams est bien présent, tout comme Cristian Roldán et Sebastian Berhalter, tandis que Weston McKennie, souvent aligné dans un rôle plus offensif, pourrait débuter aux côtés de son partenaire de longue date Adams. Morris et Tessmann, pourtant régulièrement convoqués sous Pochettino, ne figurent pas sur la liste. Johnny Cardoso, comme prévu, est également absent en raison d’une blessure.
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Le groupe officiel
Gardiens : Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)
Défenseurs : Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Milieux de terrain : Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América)
Attaquants : Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)
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Convocations notables
L'équipe nationale américaine peut pousser un soupir de soulagement : Chris Richards, en convalescence après une entorse à la cheville avec Crystal Palace, fait bien partie de la sélection. Le défenseur central rejoint Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty et Miles Robinson au sein d'un groupe de cinq stoppeurs. Parmi les joueurs écartés, on note l'absence de Noahkai Banks, qui avait décliné une convocation en mars en raison de l'intérêt de l'Allemagne.
Le poste de gardien de but est confié à Chris Brady, qui rejoint Matt Freese et Matt Turner en tant que troisième gardien du groupe. Enfin, l’attaque alignera, sans surprise, Folarin Balogun, Ricardo Pepi et Haji Wright.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
La sélection complète de l’équipe nationale américaine sera officialisée mardi lors d’un événement new-yorkais. Place ensuite aux rencontres de préparation face au Sénégal et à l’Allemagne, avant l’entrée en lice des États-Unis contre le Paraguay le 12 juin.
Les listes définitives ne seront toutefois validées qu’au 1ᵉʳ juin, et des modifications resteront possibles après cette date en cas de « circonstances exceptionnelles », notamment des blessures de dernière minute.