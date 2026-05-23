La liste des 26 joueurs présélectionnés de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde a été dévoilée : Alejandro Zendejas (Club América) et Gio Reyna (Gladbach) font partie du groupe, tandis que Tanner Tessmann (Lyon) et Aidan Morris (Middlesbrough) en sont écartés

Le Guardian a dévoilé samedi la liste des 26 joueurs de l’équipe nationale américaine pour la prochaine Coupe du monde, et plusieurs choix surprennent. L’appel de Gio Reyna et l’absence de Diego Luna avaient déjà été annoncés vendredi par The Athletic, mais de nouveaux détails confirment désormais le groupe définitif de Mauricio Pochettino.

Zendejas en est la figure de proue : la star du Club América fait son retour en sélection grâce à une série de performances remarquables en Liga MX. Malgré tout, il n’a disputé que 139 minutes en six matchs sous les ordres de Pochettino. Son arrivée renforce un secteur offensif déjà composé de Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson et Malik Tillman, poussant le sélectionneur à alléger l’effectif au milieu défensif.

Tyler Adams est bien présent, tout comme Cristian Roldán et Sebastian Berhalter, tandis que Weston McKennie, souvent aligné dans un rôle plus offensif, pourrait débuter aux côtés de son partenaire de longue date Adams. Morris et Tessmann, pourtant régulièrement convoqués sous Pochettino, ne figurent pas sur la liste. Johnny Cardoso, comme prévu, est également absent en raison d’une blessure.