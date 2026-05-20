L’icône argentine, qui a mené son pays vers le sacre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, voit désormais son nom entrer dans le paysage urbain américain. Les résidents de Berkeley Heights, une banlieue du comté d’Union, dans le New Jersey, ont officiellement approuvé la création de la « Leo Messi Way » pour rendre hommage au légendaire attaquant.

Cette commune de quelque 13 000 âmes a décidé de baptiser un tronçon de la Sherman Avenue « Leo Messi Way », en hommage au huit fois lauréat du Ballon d’Or. Un symbole durable de l’influence du capitaine de l’Inter Miami sur le football nord-américain depuis son arrivée très médiatisée en Major League Soccer.



