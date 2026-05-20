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La « Lionel Messi Way » est officiellement inaugurée ! Le plus grand joueur de l’histoire de l’Inter Miami et de l’Argentine voit donc une artère porter son nom près de New York, alors que la fièvre de la Coupe du monde 2026 s’empare déjà des États-Unis
Un hommage légendaire à Berkeley Heights
L’icône argentine, qui a mené son pays vers le sacre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, voit désormais son nom entrer dans le paysage urbain américain. Les résidents de Berkeley Heights, une banlieue du comté d’Union, dans le New Jersey, ont officiellement approuvé la création de la « Leo Messi Way » pour rendre hommage au légendaire attaquant.
Cette commune de quelque 13 000 âmes a décidé de baptiser un tronçon de la Sherman Avenue « Leo Messi Way », en hommage au huit fois lauréat du Ballon d’Or. Un symbole durable de l’influence du capitaine de l’Inter Miami sur le football nord-américain depuis son arrivée très médiatisée en Major League Soccer.
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La fièvre de la Coupe du monde s’empare du New Jersey
Cet hommage intervient alors que la fièvre du football atteint son apogée à travers les États-Unis. À l’approche de la Coupe du monde 2026, les responsables locaux cherchent des moyens de s’impliquer dans cet événement, et Berkeley Heights se prépare activement à l’effervescence qui régnera au MetLife Stadium, site phare de la compétition situé à proximité.
Portée par le groupe de travail BH FIFA World Cup 26 — instance locale créée pour dynamiser les événements communautaires et faire monter l’engouement national en vue de coorganiser le plus grand rendez-vous sportif planétaire — cette initiative a consisté à donner à une artère locale le nom du plus grand joueur de sa génération, afin de rapprocher la population du tournoi.
Le cœur de la communauté Albiceleste
L’emplacement du panneau « Leo Messi Way » n’est pas le fruit du hasard. Il a été stratégiquement installé à côté du Patria Station Café, un établissement local devenu le repaire des supporters argentins de la région. Fondé par la danseuse argentine Carolina Zokalski, ce café est un point de rendez-vous bien connu de la communauté albiceleste et des passionnés de football.
En installant ce panneau à cet emplacement précis, la ville a créé un point de rendez-vous emblématique où les supporters peuvent se rassembler et célébrer la carrière de Messi. Lieu déjà très prisé pour les photos, il atteste, si besoin était, que l’« effet Messi » dépasse le terrain et irrigue le quotidien des habitants de la région métropolitaine de New York.
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L’influence grandissante de Messi
Depuis son arrivée à l’Inter Miami durant l’été 2023, Messi a profondément modifié le paysage du football américain. Les records d’affluence ont été pulvérisés et sa simple présence transforme chaque rencontre en un véritable show réunissant de nombreuses stars. La dernière distinction reçue dans le New Jersey s’inscrit comme un nouveau chapitre de son incroyable aventure sur le sol américain.
À l’approche de la Coupe du monde 2026, des initiatives comme la « Leo Messi Way » montrent que Messi n’est plus un simple visiteur de passage, mais une icône culturelle désormais ancrée dans le paysage sportif américain. Qu’il guide l’Inter Miami vers de nouveaux trophées ou se prépare pour un dernier tour de piste sur la scène mondiale, son nom figurera désormais, littéralement, sur la carte.