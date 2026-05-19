Selon ces informations, l'international allemand aurait accepté l'offre de prolongation des Merengues et enfilera le maillot blanc pour une saison supplémentaire. Pour s'assurer de rester au club, le défenseur central intransigeant a toutefois dû revoir ses exigences initiales à la baisse.
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La limite d’âge imposée par le club a fini par l’emporter. Antonio Rüdiger serait sur le point de céder dans les négociations concernant son contrat avec le Real Madrid
Selon nos informations, Antonio Rüdiger aurait initialement espéré obtenir une prolongation de deux ans. Il a toutefois dû se résoudre à la réalité : passé la trentaine, la maison blanche n’accorde que des extensions d’une saison à ses joueurs, quelle que soit leur statut.
Chez les Merengues, la règle d’airain veut que les contrats des joueurs de plus de trente ans ne soient prolongés que d’une saison à la fois.
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Rüdiger est actuellement confronté à de graves problèmes de blessures.
Le défenseur, originaire de Berlin, vient de conclure une saison particulièrement éprouvante. Des problèmes physiques persistants l’ont handicapé pendant des mois, rendant finalement une intervention chirurgicale inévitable.
Une véritable odyssée médicale l’avait précédé jusqu’à Londres, où une consultation décisive avait permis de mettre en place un traitement spécialisé et, finalement, d’éliminer la douleur. Ces dernières semaines, le défenseur allemand a démontré de manière impressionnante son retour à un niveau physique optimal, livrant des performances solides et libérées lors des derniers matchs.
Rüdiger a rejeté une offre mirobolante en provenance d'Arabie saoudite.
Depuis son arrivée libre de tout transfert en provenance de Chelsea à l’été 2022, Antonio Rüdiger a d’abord dû lutter pour gagner sa place dans le onze madrilène. Mais il s’est rapidement imposé comme un pilier sous les ordres de Carlo Ancelotti. Saison après saison, des douleurs chroniques à la hanche et au genou l’ont poussé à tirer le maximum de son corps. Par sens du devoir envers le club et le staff technique, Rüdiger a disputé une grande partie de la fin de saison alors qu’il était pratiquement blessé.
Ces dernières années, la direction du club allemand a reçu plusieurs offres, dont une proposition mirobolante en provenance d’Arabie saoudite. Mais pour Rüdiger, quitter la capitale espagnole n’était pas une option. Sa soif de titres au plus haut niveau a fait pencher la balance en faveur de son maintien au Real, où, selon AS, il estime que sa mission est loin d’être terminée.
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La défense du Real Madrid pourrait-elle être sur le point de connaître un profond bouleversement ?
Sa signature intervient à un moment clé pour les Madrilènes, alors qu’un vaste remaniement défensif se profile. Sous l’égide du futur entraîneur José Mourinho, le Real misera la saison prochaine sur Dean Huijsen, Antonio Rüdiger et Eder Militao, actuellement blessé, pour occuper les postes de centraux.
En revanche, l’avenir du jeune talent Raúl Asencio reste incertain, tandis que l’ère David Alaba à Madrid touche à sa fin : le contrat de l’Autrichien, qui expire, ne sera pas prolongé.
Comme Militao reste incertain après ses graves blessures, la priorité absolue est le renforcement de la défense. Dimanche dernier, l’entourage de Josko Gvardiol a proposé le joueur aux dirigeants madrilènes.
Face au renouvellement générationnel annoncé chez les Skyblues, le défenseur polyvalent de Manchester City songerait à un nouveau défi. Si le Real affiche encore un profil passif sur ce dossier croate, les incertitudes défensives pourraient bien contraindre les Merengues à passer à l’action sous peu.
Antonio Rüdiger : ses statistiques au Real Madrid
Matchs officiels Buts Passes décisives 182 8 4