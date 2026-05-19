Selon nos informations, Antonio Rüdiger aurait initialement espéré obtenir une prolongation de deux ans. Il a toutefois dû se résoudre à la réalité : passé la trentaine, la maison blanche n’accorde que des extensions d’une saison à ses joueurs, quelle que soit leur statut.

Chez les Merengues, la règle d’airain veut que les contrats des joueurs de plus de trente ans ne soient prolongés que d’une saison à la fois.