Pour s’assurer un accès direct à la Ligue A de la prochaine édition remaniée de la Ligue des nations, il sera important de se qualifier pour les quarts de finale ou, à tout le moins, de figurer parmi les deux meilleurs troisièmes.





LE CALENDRIER DE L’ITALIE DANS LE GROUPE A1 DE LA LIGUE DES NATIONS DE L’UEFA





25 septembre 2026 (20 h 45) : Italie-Belgique 0-2





28 septembre 2026 (20 h 45) : Turquie-Italie 1-4





2 octobre 2026 (20 h 45) : France-Italie - Stade de France, Saint-Denis





5 octobre 2026 (20 h 45) : Italie-Turquie - Stadio Renato Dall’Ara, Bologne





12 novembre 2026 (20 h 45) : Italie-France - Stadio Giuseppe Meazza, Milan





15 novembre 2026 (20 h 45) : Belgique-Italie - Stadio Re Baldovino, Bruxelles