En attendant la réforme de la Ligue des nations, qui à partir de la saison 2028/29 se disputera selon un format analogue à celui des nouvelles compétitions de clubs (les ligues auront 3 groupes de 6 équipes, chaque sélection jouera 6 matches contre 5 adversaires différents), le règlement de cette cinquième édition du tournoi change lui aussi, une édition qui a déjà vu l’Italie entrer en scène contre la Belgique et la Turquie.
La Ligue des nations 2026-2027 change : les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A, seules les deux pires quatrièmes sont directement reléguées
Le Comité exécutif de l’UEFA l’a officialisé : afin de réaligner numériquement les sélections nationales dans le nouveau format – on passera des 16 équipes actuelles à 18 équipes par ligue –, les mécanismes de promotion et de relégation vont inévitablement changer. En substance, l’Italie aura les mêmes chances de se qualifier pour les quarts de finale, auxquels accéderont également cette année les vainqueurs et les deuxièmes des quatre groupes, tandis que les risques de relégation en Ligue B diminuent.
Mais voyons en détail ce qui va changer. Jusqu’à la saison dernière, les derniers des quatre groupes de la Ligue A étaient relégués directement en Ligue B, tandis que tous les troisièmes disputaient un barrage pour éviter la relégation contre les deuxièmes de la Ligue B. En Ligue des nations 2026/2027, seules les deux moins bonnes quatrièmes seront directement reléguées, les deux meilleures troisièmes des quatre groupes resteront en Ligue A et les deux moins bonnes troisièmes, avec les deux meilleures quatrièmes, disputeront des barrages contre les deuxièmes des quatre groupes de Ligue B. L’Italie dispute quatre matches en l’espace de 11 jours, un véritable tour de force au terme duquel elle saura probablement si elle peut espérer une qualification pour les quarts de finale ou si elle devra lutter pour se maintenir en Ligue A.
Mais voyons en détail ce qui va changer. Jusqu’à la saison dernière, les derniers des quatre groupes de la Ligue A étaient directement relégués en Ligue B, tandis que tous les troisièmes disputaient un barrage pour éviter la relégation contre les deuxièmes de la Ligue B. Lors de la Ligue des nations 2026/2027, seules les deux moins bonnes équipes classées quatrièmes seront directement reléguées, les deux meilleures troisièmes des quatre groupes resteront en Ligue A et les deux moins bonnes troisièmes, avec les deux meilleures quatrièmes, disputeront des barrages contre les deuxièmes des quatre groupes de Ligue B. L’Italie s’apprête à disputer quatre matches en l’espace de 11 jours, un véritable tour de force au terme duquel elle saura probablement si elle peut espérer une qualification pour les quarts de finale ou si elle devra lutter pour se maintenir en Ligue A.
Pour s’assurer un accès direct à la Ligue A de la prochaine édition remaniée de la Ligue des nations, il sera important de se qualifier pour les quarts de finale ou, à tout le moins, de figurer parmi les deux meilleurs troisièmes.
LE CALENDRIER DE L’ITALIE DANS LE GROUPE A1 DE LA LIGUE DES NATIONS DE L’UEFA
25 septembre 2026 (20 h 45) : Italie-Belgique 0-2
28 septembre 2026 (20 h 45) : Turquie-Italie 1-4
2 octobre 2026 (20 h 45) : France-Italie - Stade de France, Saint-Denis
5 octobre 2026 (20 h 45) : Italie-Turquie - Stadio Renato Dall’Ara, Bologne
12 novembre 2026 (20 h 45) : Italie-France - Stadio Giuseppe Meazza, Milan
15 novembre 2026 (20 h 45) : Belgique-Italie - Stadio Re Baldovino, Bruxelles
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