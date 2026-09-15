En attendant la réforme de la Ligue des nations, qui à partir de la saison 2028/29 se disputera avec un format analogue à celui des nouvelles compétitions de clubs (les ligues auront 3 groupes de 6 équipes, chaque sélection jouera 6 matches contre 5 adversaires différents), le règlement de cette cinquième édition du tournoi change lui aussi en conséquence. Vendredi 25 septembre, au Stadio Olimpico de Rome, l’Italie fera ses débuts face à la Belgique.
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La Ligue des nations 2026-2027 change : les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A, seules les deux moins bonnes quatrièmes sont directement reléguées
Le Comité exécutif de l’UEFA, réuni aujourd’hui à Thessalonique, l’a officialisé : afin de réaligner numériquement les sélections nationales dans le nouveau format - on passera des 16 actuelles à 18 équipes par ligue -, les mécanismes de promotion et de relégation changeront inévitablement. En substance, l’Italie aura les mêmes chances de se qualifier pour les quarts de finale, auxquels accéderont également cette année les vainqueurs et les deuxièmes des quatre groupes, tandis que les risques de relégation en Ligue B s’atténuent.
Mais voyons en détail ce qui va changer. Jusqu’à la saison passée, les derniers des quatre groupes de la Ligue A étaient directement relégués en Ligue B, tandis que tous les troisièmes disputaient un barrage pour ne pas descendre face aux deuxièmes de la Ligue B. En Ligue des nations 2026/2027, seules les deux moins bonnes quatrièmes seront directement reléguées, les deux meilleures troisièmes des quatre groupes resteront en Ligue A et les deux moins bonnes troisièmes, avec les deux meilleures quatrièmes, disputeront les barrages contre les deuxièmes des quatre groupes de Ligue B. L’Italie est attendue par quatre matches en l’espace de 11 jours, un véritable tour de force au terme duquel elle saura probablement si elle peut espérer une qualification pour les quarts de finale ou devra lutter pour se maintenir en Ligue A.
Mais voyons en détail ce qui va changer. Jusqu’à la saison dernière, les derniers des quatre groupes de la Ligue A étaient directement relégués en Ligue B, tandis que tous les troisièmes disputaient un barrage pour éviter la relégation contre les deuxièmes de la Ligue B. En Ligue des nations 2026/2027, seules les deux pires quatrièmes places seront directement reléguées, les deux meilleurs troisièmes des quatre groupes resteront en Ligue A et les deux pires troisièmes, avec les deux meilleurs quatrièmes, disputeront les barrages contre les deuxièmes des quatre groupes de Ligue B. L’Italie est attendue par quatre matches en l’espace de 11 jours, un véritable tour de force au terme duquel elle saura probablement si elle peut espérer une qualification pour les quarts de finale ou si elle devra lutter pour se maintenir en Ligue A.
Pour s’assurer un accès direct à la Ligue A de la prochaine édition remaniée de la Ligue des nations, il sera important de se qualifier pour les quarts de finale ou au moins de figurer parmi les deux meilleurs troisièmes.
LE CALENDRIER DE L’ITALIE DANS LE GROUPE A1 DE L’UEFA NATIONS LEAGUE
25 septembre 2026 (20h45) : Italie-Belgique - Stadio Olimpico, Rome
28 septembre 2026 (20h45) : Turquie-Italie - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 octobre 2026 (20h45) : France-Italie - Stade de France, Saint-Denis
5 octobre 2026 (20h45) : Italie-Turquie - Stadio Renato Dall’Ara, Bologne
12 novembre 2026 (20h45) : Italie-France - Stadio Giuseppe Meazza, Milan
15 novembre 2026 (20h45) : Belgique-Italie - Stade Roi-Baudouin, Bruxelles
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