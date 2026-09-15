Pour s’assurer un accès direct à la Ligue A de la prochaine édition remaniée de la Ligue des nations, il sera important de se qualifier pour les quarts de finale ou au moins de figurer parmi les deux meilleurs troisièmes.





LE CALENDRIER DE L’ITALIE DANS LE GROUPE A1 DE L’UEFA NATIONS LEAGUE





25 septembre 2026 (20h45) : Italie-Belgique - Stadio Olimpico, Rome





28 septembre 2026 (20h45) : Turquie-Italie - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa





2 octobre 2026 (20h45) : France-Italie - Stade de France, Saint-Denis





5 octobre 2026 (20h45) : Italie-Turquie - Stadio Renato Dall’Ara, Bologne





12 novembre 2026 (20h45) : Italie-France - Stadio Giuseppe Meazza, Milan





15 novembre 2026 (20h45) : Belgique-Italie - Stade Roi-Baudouin, Bruxelles