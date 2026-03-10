AFP
La Liga va introduire le hors-jeu entièrement automatisé la saison prochaine, confirme son président Javier Tebas
Un accord historique pour l'arbitrage espagnol
La révélation a été faite lors de la signature officielle de la toute première convention collective pour l'arbitrage professionnel de football en Espagne. Réunis à la Ciudad del Futbol de Las Rozas, les dirigeants de la Liga, de la RFEF et du Comité technique des arbitres (CTA) ont officialisé un accord visant à professionnaliser davantage le secteur. Alors que l'événement était axé sur les améliorations administratives et financières pour les arbitres, Tebas a profité de cette tribune pour présenter un changement radical dans la manière dont le jeu est arbitré, s'éloignant des solutions « semi » au profit d'une automatisation totale.
Mise au rebut des cadres pour les micropuces
Tebas a ouvertement exprimé son mécontentement vis-à-vis des outils existants, affirmant que le terme « semi-automatisé » implique un niveau d'intervention humaine que la ligue préfère éviter. Le président de la Liga a souligné l'objectif d'obtenir un résultat fluide et objectif avec un minimum de calibrage manuel pour les arbitres vidéo. Le plan prévoit la mise en place d'un hors-jeu entièrement automatisé l'année prochaine.
« Nous sommes en train de mettre en place le hors-jeu automatique, nous verrons s'il sera prêt pour l'année prochaine », a expliqué Tebas, cité par Marca. « Actuellement, il existe un système semi-automatique, mais je n'aime pas le terme « semi ». Il s'agirait d'intégrer une puce à l'intérieur du ballon, approuvée par la FIFA, afin de détecter le moment où le ballon est frappé. Cela nécessite un système de caméras spécial dans les stades. Il s'agirait d'un système de hors-jeu automatique, éliminant le besoin des célèbres images. L'approbation est toujours en attente, tout comme l'examen des différentes marques de ballons utilisées dans les ligues... tout doit être coordonné. Mais c'est l'un des objectifs technologiques que nous nous fixons pour la saison prochaine. »
Protéger l'intégrité du jeu
Le sommet a abordé la question de l'augmentation alarmante de l'hostilité envers les officiels, M. Soto soulignant que les insultes verbales dégénèrent souvent en violence physique. Il a révélé que la CTA travaille sur une proposition visant à faire classer légalement les arbitres comme « agents de l'autorité », un statut déjà utilisé dans d'autres pays pour offrir une protection juridique plus forte. « Pour moi, mettre fin à la violence physique est primordial », a déclaré M. Soto. « Nous sommes très préoccupés et travaillons d'arrache-pied sur des propositions spécifiques. »
Le président de la RFEF, Louzan, a fait écho à ces sentiments, soulignant que la toute première convention collective est un pas vers une meilleure protection. Cependant, il a averti que la racine du problème se trouve souvent au sommet de la pyramide professionnelle. « Nous devons demander aux grandes équipes de montrer l'exemple », a fait remarquer Louzan. « En fin de compte, ces situations, les commentaires agressifs et les vidéos produites par les grands clubs sont transférés vers les catégories inférieures, ce qui conduit à la violence que nous observons aujourd'hui. »
Modernisation des stades et augmentation des salaires
Avant que la technologie « chip-in-ball » puisse faire ses débuts, la Liga doit passer par une phase de coordination complexe impliquant l'approbation de la FIFA et la normalisation des différents fabricants de ballons utilisés dans toute la ligue. Les fans peuvent s'attendre à d'importants investissements dans les infrastructures des stades espagnols afin d'accueillir les réseaux de caméras à haute vitesse nécessaires. Parallèlement, la nouvelle convention collective entraînera des augmentations de salaire rétroactives pour les arbitres, dans le but de stabiliser la profession alors qu'elle se prépare à cette transition high-tech pendant la prochaine trêve estivale.
