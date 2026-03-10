La Liga va introduire le hors-jeu entièrement automatisé la saison prochaine, confirme son président Javier Tebas

Tebas a ouvertement exprimé son mécontentement vis-à-vis des outils existants, affirmant que le terme « semi-automatisé » implique un niveau d'intervention humaine que la ligue préfère éviter. Le président de la Liga a souligné l'objectif d'obtenir un résultat fluide et objectif avec un minimum de calibrage manuel pour les arbitres vidéo. Le plan prévoit la mise en place d'un hors-jeu entièrement automatisé l'année prochaine.

« Nous sommes en train de mettre en place le hors-jeu automatique, nous verrons s'il sera prêt pour l'année prochaine », a expliqué Tebas, cité par Marca. « Actuellement, il existe un système semi-automatique, mais je n'aime pas le terme « semi ». Il s'agirait d'intégrer une puce à l'intérieur du ballon, approuvée par la FIFA, afin de détecter le moment où le ballon est frappé. Cela nécessite un système de caméras spécial dans les stades. Il s'agirait d'un système de hors-jeu automatique, éliminant le besoin des célèbres images. L'approbation est toujours en attente, tout comme l'examen des différentes marques de ballons utilisées dans les ligues... tout doit être coordonné. Mais c'est l'un des objectifs technologiques que nous nous fixons pour la saison prochaine. »