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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

La Liga va déployer jusqu’à 40 caméras pour le Clasico entre Barcelone et le Real Madrid, avec un suivi dédié à Lamine Yamal et Kylian Mbappe, favoris pour le Ballon d’or

FC Barcelone vs Real Madrid
L. Yamal
Kylian Mbappé
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga

Les responsables de la Liga préparent un dispositif télévisuel d’envergure, avec jusqu’à 40 caméras déployées autour du Camp Nou pour le choc de dimanche entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le dispositif de retransmission comprendra des caméras dédiées au suivi des stars offensives Lamine Yamal et Kylian Mbappe tout au long de la rencontre.

  • Les diffuseurs préparent un dispositif télévisuel de grande envergure

    Selon Mundo Deportivo, les responsables de la ligue déploieront jusqu’à 40 caméras dans le stade dimanche, avec des dispositifs dédiés au suivi des deux principaux prétendants au Ballon d’Or. Ce déploiement représente une nette augmentation par rapport aux 26 caméras utilisées lors du match à domicile du Real Madrid contre Séville au Santiago-Bernabéu dimanche dernier. Le signal international sera diffusé auprès de deux diffuseurs espagnols ainsi que des détenteurs de droits à l’étranger.

  • imago-sport-1005747683.jpgNurPhoto

    Une classification de premier niveau améliore la couverture en bord de terrain

    Selon les protocoles de diffusion de la première division espagnole, les rencontres ordinaires à domicile ou à l’extérieur impliquant les Blaugrana ou leurs grands rivaux sont classées comme des matchs de catégorie A, ce qui nécessite généralement au moins 22 caméras disposées autour du terrain. En revanche, les grandes affiches comme le derby de Madrid et le Clasico passent dans la catégorie supérieure A+, qui prévoit entre 35 et 40 caméras pour couvrir tous les angles possibles. Ce dispositif de caméras est également communiqué directement au Comité technique des arbitres (CTA) et aux arbitres chargés de la VAR afin de garantir une visibilité complète sur le terrain.

  • Des objectifs dédiés suivent les stars offensives

    Outre les équipements habituels de retransmission, la production en 4K fera appel à des caméras ultra-ralenties et à des objectifs cinématographiques spécialisés pour saisir des détails du jeu rarement visibles lors des retransmissions classiques. Des caméras dédiées suivront individuellement tous les déplacements de Yamal et de Mbappe pendant les 90 minutes. Cette attention particulière suscite encore plus d’intérêt ce week-end, puisque la cérémonie officielle du Ballon d’Or doit couronner le meilleur joueur du monde moins de 24 heures après le coup de sifflet final.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TOTTENHAMAFP

    La course au titre pimente le choc de dimanche

    La rencontre de dimanche soir opposera les joueurs de Hansi Flick, leaders du classement, à leurs plus grands rivaux. Les hôtes ont réalisé un début de saison historique, avec neuf victoires consécutives et 27 points sur 27 possibles. De leur côté, les visiteurs de Jose Mourinho arrivent en Catalogne à la troisième place, avec 21 points, soit six de retard, après leur récente victoire 4-1 contre Séville. Sous les regards du monde entier, les deux poids lourds tenteront de frapper un grand coup dans la course au titre, encore à ses débuts.

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