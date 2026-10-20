Selon les protocoles de diffusion de la première division espagnole, les rencontres ordinaires à domicile ou à l’extérieur impliquant les Blaugrana ou leurs grands rivaux sont classées comme des matchs de catégorie A, ce qui nécessite généralement au moins 22 caméras disposées autour du terrain. En revanche, les grandes affiches comme le derby de Madrid et le Clasico passent dans la catégorie supérieure A+, qui prévoit entre 35 et 40 caméras pour couvrir tous les angles possibles. Ce dispositif de caméras est également communiqué directement au Comité technique des arbitres (CTA) et aux arbitres chargés de la VAR afin de garantir une visibilité complète sur le terrain.