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La Liga va déployer jusqu’à 40 caméras pour le Clasico entre Barcelone et le Real Madrid, avec un suivi dédié à Lamine Yamal et Kylian Mbappe, favoris pour le Ballon d’or
Les diffuseurs préparent un dispositif télévisuel de grande envergure
Selon Mundo Deportivo, les responsables de la ligue déploieront jusqu’à 40 caméras dans le stade dimanche, avec des dispositifs dédiés au suivi des deux principaux prétendants au Ballon d’Or. Ce déploiement représente une nette augmentation par rapport aux 26 caméras utilisées lors du match à domicile du Real Madrid contre Séville au Santiago-Bernabéu dimanche dernier. Le signal international sera diffusé auprès de deux diffuseurs espagnols ainsi que des détenteurs de droits à l’étranger.
- NurPhoto
Une classification de premier niveau améliore la couverture en bord de terrain
Selon les protocoles de diffusion de la première division espagnole, les rencontres ordinaires à domicile ou à l’extérieur impliquant les Blaugrana ou leurs grands rivaux sont classées comme des matchs de catégorie A, ce qui nécessite généralement au moins 22 caméras disposées autour du terrain. En revanche, les grandes affiches comme le derby de Madrid et le Clasico passent dans la catégorie supérieure A+, qui prévoit entre 35 et 40 caméras pour couvrir tous les angles possibles. Ce dispositif de caméras est également communiqué directement au Comité technique des arbitres (CTA) et aux arbitres chargés de la VAR afin de garantir une visibilité complète sur le terrain.
Des objectifs dédiés suivent les stars offensives
Outre les équipements habituels de retransmission, la production en 4K fera appel à des caméras ultra-ralenties et à des objectifs cinématographiques spécialisés pour saisir des détails du jeu rarement visibles lors des retransmissions classiques. Des caméras dédiées suivront individuellement tous les déplacements de Yamal et de Mbappe pendant les 90 minutes. Cette attention particulière suscite encore plus d’intérêt ce week-end, puisque la cérémonie officielle du Ballon d’Or doit couronner le meilleur joueur du monde moins de 24 heures après le coup de sifflet final.
- AFP
La course au titre pimente le choc de dimanche
La rencontre de dimanche soir opposera les joueurs de Hansi Flick, leaders du classement, à leurs plus grands rivaux. Les hôtes ont réalisé un début de saison historique, avec neuf victoires consécutives et 27 points sur 27 possibles. De leur côté, les visiteurs de Jose Mourinho arrivent en Catalogne à la troisième place, avec 21 points, soit six de retard, après leur récente victoire 4-1 contre Séville. Sous les regards du monde entier, les deux poids lourds tenteront de frapper un grand coup dans la course au titre, encore à ses débuts.
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