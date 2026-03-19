La Liga, une victoire retentissante 20-9 face à la Premier League : on peut gagner même sans l'argent des droits télévisés anglais

La Liga s'impose sur la scène européenne et envoie un message fort au continent : l'Espagne est bien là, et comment ! Le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético Madrid signent un triplé retentissant face à la Premier League en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec un score cumulé écrasant de 20-9 sur les trois rencontres, comme le souligne un titre triomphal du journal Marca. La Ligue des champions parle à nouveau espagnol.





LE MODÈLE ESPAGNOL

Les résultats des clubs espagnols, après ce trois sur trois face à la Premier League, redéfinissent, au moins pour cette saison, les hiérarchies en Europe : en quarts de finale, on retrouvera trois clubs espagnols et deux anglais (sur les cinq qui s’étaient présentés en huitièmes). Certes, le Real Madrid et Barcelone sont les deux clubs ayant le chiffre d'affaires le plus élevé au monde, avec 1 milliard 161 millions pour le Real et 975 millions pour le Barça, tandis que l'Atlético de Madrid occupe la 13e place (455 millions), mais si l'on compare les deux championnats et les deux systèmes de football – espagnol et anglais – sur le paramètre qui compte le plus, celui des droits télévisés, on constate que la Premier League encaisse 1,91 milliard d'euros par saison pour le cycle 2025-2031, tandis que la Liga espagnole encaisse 990 millions d'euros par saison pour le cycle 2022-2027. C'est un peu plus que la Serie A (900 millions d'euros par saison pour la période 2024-2029) et moins que la Bundesliga (1,06 milliard d'euros par saison pour la période 2025-2029).





En d'autres termes, alors que l'on met souvent en avant les recettes issues des droits télévisés pour souligner l'énorme fossé qui sépare le football anglais du football italien en termes de qualité et de résultats, la Liga démontre que l'argent des droits télévisés ne fait pas tout, et qu'il est possible d'avoir de grands clubs, un championnat de haut niveau et des résultats brillants en Europe, même sans les sommes colossales que la Premier League tire des chaînes de télévision. On peut construire un modèle vertueux et gagnant par d'autres moyens, avec d'autres ressources.



