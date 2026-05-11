Dans une sortie médiatique musclée, Real Madrid TV a accusé la Liga, les arbitres et une prétendue « manipulation » des images télévisées. Selon la chaîne club, ce ne serait pas un manque de performance sportive qui empêcherait le club de briller, mais un système qu’elle qualifie de corrompu.
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« La Liga espagnole est un cirque et une farce » : Real Madrid TV avance des théories du complot grossières après le Clásico contre le FC Barcelone
Une action survenue à la 55^e minute a mis le feu aux poudres pour la chaîne : un tacle d’Eric García sur Jude Bellingham dans la surface de réparation n’a pas été sanctionné. Pour les experts de la chaîne de la Maison Blanche, c’est un véritable scandale.
« Un coup à hauteur de la nuque serait peut-être plus grave, mais nous ne l’avons pas observé. En revanche, nous avons clairement vu un coup de coude d’Eric García qui mérite, primo, un penalty, et, secundo, un carton rouge », a tempêté RMTV.
Les critiques contre l’arbitre Alejandro Hernández n’étaient toutefois qu’un prélude. La véritable colère visait l’inaction de l’assistant vidéo : « C’est une preuve supplémentaire de l’inaction du VAR, qui ne corrige pas une injustice potentielle. Si l’on considère cela comme une situation de jeu, alors tout peut être une situation de jeu. Quiconque a déjà joué au football sait qu’Eric García l’a fait intentionnellement. »
- AFP
Real Madrid TV : les théories du complot qui entourent la réalisation
Au fil de l'émission, le ton de la chaîne est devenu de plus en plus virulent. On a accusé le VAR d'avoir un agenda caché contre le champion en titre : « Chaque fois qu'il y a des situations de jeu douteuses, le VAR intervient quand cela l'arrange. Et quand le VAR intervient-il ? Il n'intervient que pour nuire au Real Madrid. »
RMTV a également accusé les producteurs de la chaîne de télévision de censure active, affirmant que des séquences décisives – comme un possible carton rouge contre Dani Olmo du Barça – n’avaient pas été diffusées en rediffusion.
« On prive le spectateur d’une rediffusion d’un événement qui vient tout juste de se produire. Si nous ne l’avons pas vu jusqu’à présent, nous ne le verrons plus, comme tant d’autres choses qui n’ont pas été montrées », a-t-il déclaré dans une tirade émouvante.
Real Madrid TV assène : « La Liga n'est pas sérieuse. »
Le coup de grâce a ensuite visé la direction de LaLiga et son président, Javier Tebas. Les Madrilènes estiment être les victimes d’une mise en scène médiatique ourdie par des prestataires peu scrupuleux.
«La Liga espagnole n’est pas sérieuse. La Liga de Tebas, celle de Negreira, c’est un cirque, une farce. C’est horrible. Quelle honte, cette retransmission de la Liga espagnole», a tonné la chaîne.
Selon eux, la société HBS, liée à Mediapro, serait à l’origine d’une « manipulation de la retransmission », et les réalisateurs suivraient une « ligne éditoriale » claire visant à désavantager systématiquement le Real Madrid.