« La Liga espagnole est un cirque et une farce » : Real Madrid TV avance des théories du complot grossières après le Clásico contre le FC Barcelone

Une action survenue à la 55^e minute a mis le feu aux poudres pour la chaîne : un tacle d’Eric García sur Jude Bellingham dans la surface de réparation n’a pas été sanctionné. Pour les experts de la chaîne de la Maison Blanche, c’est un véritable scandale.

« Un coup à hauteur de la nuque serait peut-être plus grave, mais nous ne l’avons pas observé. En revanche, nous avons clairement vu un coup de coude d’Eric García qui mérite, primo, un penalty, et, secundo, un carton rouge », a tempêté RMTV.

Les critiques contre l’arbitre Alejandro Hernández n’étaient toutefois qu’un prélude. La véritable colère visait l’inaction de l’assistant vidéo : « C’est une preuve supplémentaire de l’inaction du VAR, qui ne corrige pas une injustice potentielle. Si l’on considère cela comme une situation de jeu, alors tout peut être une situation de jeu. Quiconque a déjà joué au football sait qu’Eric García l’a fait intentionnellement. »