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La Liga au Maroc ? Javier Tebas dévoile des projets ambitieux visant à organiser des matchs de première division espagnole à Casablanca après l'échec du projet à Miami
Casablanca fait appel aux géants espagnols
Dans une démarche marquant un tournant stratégique pour la Liga, Javier Tebas a ouvertement évoqué l’hypothèse d’organiser au Maroc des rencontres de championnat espagnol de première division. Ce pays d’Afrique du Nord, où des clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone jouissent d’une immense popularité, présente un intérêt logistique plus marqué que les destinations précédemment envisagées. La proximité géographique et la passion partagée pour le football en font, selon le président de la Liga, une option naturelle pour l’expansion du championnat.
S’adressant à la MAP, il a affirmé que le projet dépassait désormais le stade de l’hypothèse : « Oui, compte tenu du nombre de supporters qui suivent la Liga en terre marocaine, je pense qu’il serait plus simple d’y jouer, d’autant plus que les contraintes logistiques liées aux déplacements sont minimes. » Il a même évoqué un lieu précis : « Nous pourrions également envisager un match dans le nouveau stade de Casablanca. Pourquoi pas ? »
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Les répercussions de l’échec du projet de Miami
Ce recentrage sur le Maroc intervient après une vive opposition judiciaire et interne aux précédentes tentatives de la Liga d’organiser des matchs en Amérique du Nord. Tebas a connu une période délicate : un tribunal de premier rang a jugé légales les protestations des joueurs contre un projet de rencontre à Miami, rejetant son argument d’une grève illégale.
Ce revers judiciaire faisait suite à un projet controversé de disputer à Miami un match entre Villarreal et Barcelone, finalement abandonné face à l’opposition des joueurs et de la Fédération espagnole de football (RFEF). La Cour nationale ayant jugé que la pause de 15 secondes observée par les joueurs au début des matchs constituait un exercice légitime de la liberté d’expression, Tebas semble désormais à la recherche de nouveaux territoires où l’expansion pourrait se faire avec moins de frictions et plus de facilité logistique.
Partenariat stratégique en vue de la Coupe du monde 2030
Le calendrier de ces discussions n’est pas anodin : l’Espagne et le Maroc, qui coorganiseront la Coupe du monde 2030 avec le Portugal, ont récemment renforcé leurs liens sportifs et politiques. Ce contexte favorable permet à la Liga de s’implanter physiquement au Maroc. Javier Tebas insiste sur l’importance de la région MENA : « Notre expansion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est cruciale. Il existe une incroyable passion pour la Liga dans toute la région, de l’Irak au Maroc.
D'après nos données, notre base de supporters est même plus large que celle de la Premier League anglaise. Il existe de longue date des liens solides, une grande proximité et une entente parfaite entre l'Espagne et le Maroc dans le domaine du sport, et plus particulièrement du football. »
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Un nouveau chapitre pour la Liga ?
Bien que le calendrier officiel ne mentionne encore aucune rencontre, la volonté de la Ligue est évidente : organiser des matchs au Maroc constituerait une première historique pour le football européen et ferait de la Méditerranée un pont plutôt qu’une barrière pour la Liga. Pour Tebas, l’enjeu est d’assurer la croissance commerciale du championnat après des années de contentieux juridiques et de revers administratifs sur le sol espagnol.