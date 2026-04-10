La Liga au Maroc ? Javier Tebas dévoile des projets ambitieux visant à organiser des matchs de première division espagnole à Casablanca après l'échec du projet à Miami

Dans une démarche marquant un tournant stratégique pour la Liga, Javier Tebas a ouvertement évoqué l’hypothèse d’organiser au Maroc des rencontres de championnat espagnol de première division. Ce pays d’Afrique du Nord, où des clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone jouissent d’une immense popularité, présente un intérêt logistique plus marqué que les destinations précédemment envisagées. La proximité géographique et la passion partagée pour le football en font, selon le président de la Liga, une option naturelle pour l’expansion du championnat.

S’adressant à la MAP, il a affirmé que le projet dépassait désormais le stade de l’hypothèse : « Oui, compte tenu du nombre de supporters qui suivent la Liga en terre marocaine, je pense qu’il serait plus simple d’y jouer, d’autant plus que les contraintes logistiques liées aux déplacements sont minimes. » Il a même évoqué un lieu précis : « Nous pourrions également envisager un match dans le nouveau stade de Casablanca. Pourquoi pas ? »