Dans ce qui était sans doute le match de la journée, la Real Sociedad et le Deportivo ont offert dimanche un duel à cinq buts à Saint-Sébastien. Cette victoire spectaculaire permet aux locaux de grimper à la sixième place, au terme d’une rencontre que les deux équipes ont terminée à dix. La Real Sociedad a rapidement pris l’avantage 3-0, mais les visiteurs ont réduit l’écart et entretenu le suspense jusqu’au bout à Anoeta. Le but inscrit par Goncalo Guedes à la 56e minute s’est révélé décisif.