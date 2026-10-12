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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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La Liga, 8e journée : l’Atlético reste au contact du Barça lors d’un week-end riche en rebondissements, en cartons et en buts

LaLiga
Atlético Madrid vs Manchester United
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Roma vs Real Madrid
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Galatasaray vs FC Barcelone
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Retour complet sur les temps forts de la Liga espagnole le week-end dernier. Au programme : les résultats, les principaux faits marquants, les performances individuelles les plus remarquables et bien plus encore.

Le week-end dernier en LaLiga, l’Atlético Madrid a arraché une victoire en fin de match pour rester au contact du leader, Barcelone, qui a pris le large. Les cartons rouges ont également été nombreux en Espagne.

  • Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Alavés 1-2 Atlético de Madrid

    Le but de la victoire inscrit par Cristian Romero à la 87e minute a permis à l’Atlético de Madrid de porter sa série à quatre victoires consécutives en Liga. Samedi, les hommes de Diego Simeone ont renversé la situation face à une équipe d’Alavés en forme, réduite à dix. Ils comptent cinq points de retard sur le leader, le FC Barcelone.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelone 3-0 Getafe

    Le Barça a poursuivi son début de saison sans faute en s’imposant facilement 3-0 face à Getafe. Anthony Gordon, auteur de son premier but en LaLiga, Gabriel Jesus et Jules Kounde ont marqué. L’équipe de Hansi Flick compte huit victoires en huit matches et cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Atlético de Madrid.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 1-0 Villarreal

    Le Real Madrid a peiné, mais a fini par venir à bout de Villarreal (1-0) grâce à un but de Yan Diomande, sa recrue ivoirienne acquise à prix d’or, peu après l’heure de jeu. C’est un bon résultat pour les hommes de Jose Mourinho, qui ont disputé les 20 dernières minutes à dix après l’expulsion de Vini Jr.

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  • Real Sociedad v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 3-2 Deportivo La Corogne

    Dans ce qui était sans doute le match de la journée, la Real Sociedad et le Deportivo ont offert dimanche un duel à cinq buts à Saint-Sébastien. Cette victoire spectaculaire permet aux locaux de grimper à la sixième place, au terme d’une rencontre que les deux équipes ont terminée à dix. La Real Sociedad a rapidement pris l’avantage 3-0, mais les visiteurs ont réduit l’écart et entretenu le suspense jusqu’au bout à Anoeta. Le but inscrit par Goncalo Guedes à la 56e minute s’est révélé décisif.

  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-OSASUNAAFP

    Real Betis 5-2 Osasuna

    Le Betis a poursuivi son excellent début de saison en s’imposant 5-2 face à Osasuna au terme d’un match spectaculaire. Le milieu de terrain chevronné Isco a inscrit un doublé pour les locaux, qui comptent désormais 19 points après huit journées grâce à un bilan impressionnant de six victoires.

  • Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2-2 Valence

    Le Racing Santander et Valence ont conclu le week-end sur un match nul spectaculaire (2-2). Valence reste dans la zone de relégation, tandis que Santander ne compte que trois points d’avance sur le club valencien. La saison n’en est qu’à ses débuts, mais les deux équipes s’annoncent une longue lutte pour leur maintien en première division.