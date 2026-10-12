Le week-end dernier en LaLiga, l’Atlético Madrid a arraché une victoire en fin de match pour rester au contact du leader, Barcelone, qui a pris le large. Les cartons rouges ont également été nombreux en Espagne.
La Liga, 8e journée : l’Atlético reste au contact du Barça lors d’un week-end riche en rebondissements, en cartons et en buts
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Alavés 1-2 Atlético de Madrid
Le but de la victoire inscrit par Cristian Romero à la 87e minute a permis à l’Atlético de Madrid de porter sa série à quatre victoires consécutives en Liga. Samedi, les hommes de Diego Simeone ont renversé la situation face à une équipe d’Alavés en forme, réduite à dix. Ils comptent cinq points de retard sur le leader, le FC Barcelone.
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Barcelone 3-0 Getafe
Le Barça a poursuivi son début de saison sans faute en s’imposant facilement 3-0 face à Getafe. Anthony Gordon, auteur de son premier but en LaLiga, Gabriel Jesus et Jules Kounde ont marqué. L’équipe de Hansi Flick compte huit victoires en huit matches et cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Atlético de Madrid.
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Real Madrid 1-0 Villarreal
Le Real Madrid a peiné, mais a fini par venir à bout de Villarreal (1-0) grâce à un but de Yan Diomande, sa recrue ivoirienne acquise à prix d’or, peu après l’heure de jeu. C’est un bon résultat pour les hommes de Jose Mourinho, qui ont disputé les 20 dernières minutes à dix après l’expulsion de Vini Jr.
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Real Sociedad 3-2 Deportivo La Corogne
Dans ce qui était sans doute le match de la journée, la Real Sociedad et le Deportivo ont offert dimanche un duel à cinq buts à Saint-Sébastien. Cette victoire spectaculaire permet aux locaux de grimper à la sixième place, au terme d’une rencontre que les deux équipes ont terminée à dix. La Real Sociedad a rapidement pris l’avantage 3-0, mais les visiteurs ont réduit l’écart et entretenu le suspense jusqu’au bout à Anoeta. Le but inscrit par Goncalo Guedes à la 56e minute s’est révélé décisif.
- AFP
Real Betis 5-2 Osasuna
Le Betis a poursuivi son excellent début de saison en s’imposant 5-2 face à Osasuna au terme d’un match spectaculaire. Le milieu de terrain chevronné Isco a inscrit un doublé pour les locaux, qui comptent désormais 19 points après huit journées grâce à un bilan impressionnant de six victoires.
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Racing Santander 2-2 Valence
Le Racing Santander et Valence ont conclu le week-end sur un match nul spectaculaire (2-2). Valence reste dans la zone de relégation, tandis que Santander ne compte que trois points d’avance sur le club valencien. La saison n’en est qu’à ses débuts, mais les deux équipes s’annoncent une longue lutte pour leur maintien en première division.
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